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В Раде планируют заслушать Авакова относительно вакцинации личного состава МВД, - "слуга народа" Корниенко

В Раде планируют заслушать Авакова относительно вакцинации личного состава МВД, -

В Верховной Раде 19 марта планируют заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Сегодня тот министр, которого мы пригласим, в его системе есть очень много людей, которые работают с людьми, и они все заслуживают вакцинацию. Это Арсен Борисович Аваков. Мы хотим его пригласить на час вопросов к правительству и задать ему несколько вопросов. Один из вопросов - это вакцинация личного состава МВД, полиции", - отметил парламентарий.

Читайте: Вопрос исключения Дубинского из партии "Слуга народа" рассмотрим в ближайшее время, - Корниенко

Автор: 

Аваков Арсен (3444) вакцина (3815) ВР (29234) Корниенко Александр (658) COVID-19 (18608)


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Не ну там всё же мозгов по-меньше, так что может дело и пойдёт...
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15.03.2021 11:19 Ответить
Цих без черги , як не як держслужба
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15.03.2021 11:21 Ответить
А что молодые полицейские должны вакцинироваться раньше людей преклонного возраста? Пусть Корниенко посмотрит в глаза тем людям, которые в тяжелом состоянии лежат в инфекционке. Может потом "слуга народа" поймет какую категорию людей необходимо вакцинировать в первую очередь, если он действительно служит народу. Весь мир смеется, как у нас сейчас вакцинируются на равне с медиками молодые, здоровые депутаты и другие чиновники. На неиспользованные вакцины необходимо записывать людей из группы риска, а не заниматься ерундой, как говорят те же медики.
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15.03.2021 11:23 Ответить
Медики как раз и стремаются этой индийской "реплики"...
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15.03.2021 11:26 Ответить
Та нам как-то НАПЛЕВАТЬ!!!
Нам достаточно знать, что мусора все надбавки и премии из-за Коронавируса регулярно получали и получают с самого начала эпидемии и по сегодняшний день.
Медикам намного меньше платят, чем мусорам.
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15.03.2021 11:31 Ответить
Та Авакова давно должны следаки по особо важным заслушивать ...
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15.03.2021 12:13 Ответить
 
 