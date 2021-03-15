В Раде планируют заслушать Авакова относительно вакцинации личного состава МВД, - "слуга народа" Корниенко

В Верховной Раде 19 марта планируют заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Сегодня тот министр, которого мы пригласим, в его системе есть очень много людей, которые работают с людьми, и они все заслуживают вакцинацию. Это Арсен Борисович Аваков. Мы хотим его пригласить на час вопросов к правительству и задать ему несколько вопросов. Один из вопросов - это вакцинация личного состава МВД, полиции", - отметил парламентарий.

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