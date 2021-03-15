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За сутки в ВСУ зарегистрировано 16 новых случаев заболевания COVID-19, два человека госпитализированы

За сутки в ВСУ зарегистрировано 16 новых случаев заболевания COVID-19, два человека госпитализированы

По состоянию на 10.00 15 марта в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 1629 человек.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

Всего за время пандемии выздоровели 16698 человек, летальных случаев 50.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 476 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 2 человека.

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С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 6636 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 1380 военные медики.

За минувшие сутки 340 человек вакцинировались от COVID-19.

карантин (16729) ВСУ (6564) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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15.03.2021 11:28 Ответить
 
 