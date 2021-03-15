Список основных подозреваемых в "сливе" спецоперации по "вагнеровцам" достаточно короткий, - Бутусов. ВИДЕО

"Слив" спецоперации по "вагнеровцам" мог произойти только на очень высоком уровне. В списке подозреваемых есть президент Украины, есть глава Офиса президента Ермак, есть начальник комитета по разведке Демченко, есть зам главы Офиса президента Машовец.

Об этом рассказал "Гордону" главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Эти люди ("вагнеровцы". - Ред.) проезжают на территорию Беларуси. Это происходит в ночь с 23-го на 24-е июля. И 24 июля у этих людей вылет в Стамбул. И в этот день они регистрируются на рейс, они подтверждают, что они здесь, они проходят регистрацию. И они должны сесть на самолет. И вот тут очень важный момент. До этого момента никто в Российской Федерации о судьбе этих людей не беспокоится. То есть с нашей стороны, со стороны спецслужб НАТО задействованы очень значительное количество людей, подразделений. Это глубоко секретная операция, но тем не менее… Готова Главная военная прокуратура, готово Главное управление разведки, готово Министерство обороны, которое на всякий случай провело учения нашего полка истребительной авиации. Готова Служба безопасности Украины, готовы спецслужбы США, готовы спецслужбы Турции. И готов "Украерорух". То есть большое количество подразделений людей, все знают, все получили свою часть операции, никто не знает все полностью, все получили маленький фрагмент. И никаких пробоев не происходит. Если бы был малейший намек, малейшая информация о том, что это было… Хоть откуда-то утечка из этих всех структур – 100% Россия не выпустила бы этот автобус", - рассказал Бутусов.

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По данным журналиста, 24 июля 2020 года начальник Главного управления разведки Василий Бурба вместе с посвященным от СБУ участником операции, первым заместителем председателя Русланом Баранецким едут на доклад относительно спецоперации по "вагнеровцам" к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"(На совещании по "вагнеровцам". - Ред.) был президент Украины, был глава Офиса президента Андрей Ермак, был начальник комитета по разведке – первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, был заместитель главы Офиса президента Роман Машовец и присутствовала в кабинете секретарь президента Мария Левченко", - отмечает он.

"То есть в этот момент, подчеркиваю, террористы выехали из России. То есть до этого момента никакой утечки информации произойти не могло. То есть до этого момента все наши государственные органы действовали безукоризненно. ... И вот после того, как был сделан этот доклад, реакция последовала совершенно неадекватная. Поскольку нет расследования, мне трудно сейчас сказаться, кто именно и что детально сказал. Кто сказал "нет". Есть данные, что сказал "нет" первым глава Офиса президента Андрей Ермак. На тот момент он вел личные переговоры с помощником президента Российской Федерации Дмитрием Козаком и опять обсуждались какие-то перемирия, прекращение огня. Скажем, вещи, которые в Украине вызывали очень большие вопросы.

И мне трудно понять: никакой мотивации, насколько я знаю, от участников этой беседы – то, что я слышал – никакой мотивации отказа не было. То есть Ермак сказал "нет", президент Украины его не остановил и, по сути, поддержал это решение. И после того, как Ермак сказал "нет", он сказал, что эту операцию нужно перенести. Перенос операции по сути означал ее провал. Потому что держать 30 человек в Минске накануне выборов в гостинице в ожидании чего-то несколько дней – это однозначная утечка информации. Это люди, которые наверняка кому-то что-то расскажут. На них наверняка будут смотреть. Поэтому когда им дали команду, чтобы они не летели в этот день, когда они прибыли в Минск, а чтобы они подождали еще три дня, стало ясно: произойдет утечка", - добавил Бутусов.

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"Это (слить информацию. - Ред.) мог сделать кто-то из тех, кто находился в кабинете. И список основных подозреваемых достаточно короткий. Мы понимаем, что позвонить в Минск из этих людей, вот так, чтобы об этом знал Лукашенко и благодарил коллег, может только кто-то из высших руководящих деятелей. Кто имел право на такие звонки в Минск? Кто мог связаться? Я считаю, что невозможно на данном этапе говорить, что это мог сделать Бурба и Баранецкий. Если бы они, участники операции, хоть что-то где-то сказали – этот бы рейс, из-за которого Путин ни один раз, к слову сказать, звонил Лукашенко и сделал публичное заявление о том, что мы требуем их вернуть… Так вот, эти люди, которые так важны для Путина вдруг оказались, их бы просто не впустили бы. То есть малейшая утечка – они бы остались в России. Есть президент Украины, есть глава Офиса президента Ермак, есть начальник комитета по разведке Демченко, есть зам главы Офиса президента Машовец. Эти люди очень четко слышали, что произошло. Они имели коммуникацию с Беларусью. И я, конечно, думаю, что это мог быть только очень высокий уровень. Я не думаю, что мы можем сейчас что-то относительно секретаря говорить, это может быть только очень высокий уровень. Именно для того, чтобы установить точно, кто конкретно звонил, кто передал сигнал, и необходимо немедленно, чтобы было уголовное дело, где все эти лица допрошены, проведены очные ставки. ... Это серьезнейшая угроза национальной безопасности. То есть кто-то, находившийся в кабинете президента, провалил операцию", - резюмировал журналист.

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.

По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.

В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.