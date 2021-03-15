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Новости Агрессия России против Украины
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Список основных подозреваемых в "сливе" спецоперации по "вагнеровцам" достаточно короткий, - Бутусов. ВИДЕО

"Слив" спецоперации по "вагнеровцам" мог произойти только на очень высоком уровне. В списке подозреваемых есть президент Украины, есть глава Офиса президента Ермак, есть начальник комитета по разведке Демченко, есть зам главы Офиса президента Машовец.

Об этом рассказал "Гордону" главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Эти люди ("вагнеровцы". - Ред.) проезжают на территорию Беларуси. Это происходит в ночь с 23-го на 24-е июля. И 24 июля у этих людей вылет в Стамбул. И в этот день они регистрируются на рейс, они подтверждают, что они здесь, они проходят регистрацию. И они должны сесть на самолет. И вот тут очень важный момент. До этого момента никто в Российской Федерации о судьбе этих людей не беспокоится. То есть с нашей стороны, со стороны спецслужб НАТО задействованы очень значительное количество людей, подразделений. Это глубоко секретная операция, но тем не менее… Готова Главная военная прокуратура, готово Главное управление разведки, готово Министерство обороны, которое на всякий случай провело учения нашего полка истребительной авиации. Готова Служба безопасности Украины, готовы спецслужбы США, готовы спецслужбы Турции. И готов "Украерорух". То есть большое количество подразделений людей, все знают, все получили свою часть операции, никто не знает все полностью, все получили маленький фрагмент. И никаких пробоев не происходит. Если бы был малейший намек, малейшая информация о том, что это было… Хоть откуда-то утечка из этих всех структур – 100% Россия не выпустила бы этот автобус", - рассказал Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В июле 2020 года были последовательно провалены сразу три спецоперации ГУР Минобороны, - Бутусов

По данным журналиста, 24 июля 2020 года начальник Главного управления разведки Василий Бурба вместе с посвященным от СБУ участником операции, первым заместителем председателя Русланом Баранецким едут на доклад относительно спецоперации по "вагнеровцам" к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"(На совещании по "вагнеровцам". - Ред.) был президент Украины, был глава Офиса президента Андрей Ермак, был начальник комитета по разведке – первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, был заместитель главы Офиса президента Роман Машовец и присутствовала в кабинете секретарь президента Мария Левченко", - отмечает он.

"То есть в этот момент, подчеркиваю, террористы выехали из России. То есть до этого момента никакой утечки информации произойти не могло. То есть до этого момента все наши государственные органы действовали безукоризненно. ... И вот после того, как был сделан этот доклад, реакция последовала совершенно неадекватная. Поскольку нет расследования, мне трудно сейчас сказаться, кто именно и что детально сказал. Кто сказал "нет". Есть данные, что сказал "нет" первым глава Офиса президента Андрей Ермак. На тот момент он вел личные переговоры с помощником президента Российской Федерации Дмитрием Козаком и опять обсуждались какие-то перемирия, прекращение огня. Скажем, вещи, которые в Украине вызывали очень большие вопросы. 
И мне трудно понять: никакой мотивации, насколько я знаю, от участников этой беседы – то, что я слышал – никакой мотивации отказа не было. То есть Ермак сказал "нет", президент Украины его не остановил и, по сути, поддержал это решение. И после того, как Ермак сказал "нет", он сказал, что эту операцию нужно перенести. Перенос операции по сути означал ее провал. Потому что держать 30 человек в Минске накануне выборов в гостинице в ожидании чего-то несколько дней – это однозначная утечка информации. Это люди, которые наверняка кому-то что-то расскажут. На них наверняка будут смотреть. Поэтому когда им дали команду, чтобы они не летели в этот день, когда они прибыли в Минск, а чтобы они подождали еще три дня, стало ясно: произойдет утечка", - добавил Бутусов.

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"Это (слить информацию. - Ред.) мог сделать кто-то из тех, кто находился в кабинете. И список основных подозреваемых достаточно короткий. Мы понимаем, что позвонить в Минск из этих людей, вот так, чтобы об этом знал Лукашенко и благодарил коллег, может только кто-то из высших руководящих деятелей. Кто имел право на такие звонки в Минск? Кто мог связаться? Я считаю, что невозможно на данном этапе говорить, что это мог сделать Бурба и Баранецкий. Если бы они, участники операции, хоть что-то где-то сказали – этот бы рейс, из-за которого Путин ни один раз, к слову сказать, звонил Лукашенко и сделал публичное заявление о том, что мы требуем их вернуть… Так вот, эти люди, которые так важны для Путина вдруг оказались, их бы просто не впустили бы. То есть малейшая утечка – они бы остались в России. Есть президент Украины, есть глава Офиса президента Ермак, есть начальник комитета по разведке Демченко, есть зам главы Офиса президента Машовец. Эти люди очень четко слышали, что произошло. Они имели коммуникацию с Беларусью. И я, конечно, думаю, что это мог быть только очень высокий уровень. Я не думаю, что мы можем сейчас что-то относительно секретаря говорить, это может быть только очень высокий уровень. Именно для того, чтобы установить точно, кто конкретно звонил, кто передал сигнал, и необходимо немедленно, чтобы было уголовное дело, где все эти лица допрошены, проведены очные ставки. ... Это серьезнейшая угроза национальной безопасности. То есть кто-то, находившийся в кабинете президента, провалил операцию", - резюмировал журналист.

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.

По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.

В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Бутусов Юрий (4351) ЧВК Вагнер (1332) Демченко Руслан (39) Ермак Андрей (1259) Бурба Василий (81) Баранецкий Руслан (13) Машовец Роман (15)


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Топ комментарии
+79
давай, Бутусов!.. мочи Зеленую плесень!.. это им за Журавля и за погибших пацанов!
Список основных подозреваемых в "сливе" спецоперации по "вагнеровцам" достаточно короткий, - Бутусов - Цензор.НЕТ 239
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15.03.2021 11:31
+75
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUyn7XyoWROP6x8uH7fWPZos-V8genuldBKemsAVxGyu_r-JWxmROvlgcm6RpIB3LoJveSlkg4TBPaRRIbdQdYLHeObvwd053BIit75fKhYPPWpqKpkBjFZclcVZI8Av1s&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5416740061699579?__cft__[0]=AZUyn7XyoWROP6x8uH7fWPZos-V8genuldBKemsAVxGyu_r-JWxmROvlgcm6RpIB3LoJveSlkg4TBPaRRIbdQdYLHeObvwd053BIit75fKhYPPWpqKpkBjFZclcVZI8Av1s&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Предали не Зеленского. В кабинете Зеленского 24 июля 2020-го предали украинский народ, который ведёт войну, предали наших союзников по НАТО, предали украинский пленных в российских тюрьмах, предали украинских разведчиков. И прежде Всего за это предательство отвечать должен сам Зеленский, это он блокирует расследование провала спецоперации по Вагнеровцам.
И на суде Зеленский обязан отвечать за это предательство в числе первых.

https://youtu.be/vKeZvwO96H4

Список основных подозреваемых в "сливе" спецоперации по "вагнеровцам" достаточно короткий, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3832
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15.03.2021 11:32
+65
Список основных подозреваемых в "сливе" спецоперации по "вагнеровцам" достаточно короткий, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1675Список основных подозреваемых в "сливе" спецоперации по "вагнеровцам" достаточно короткий, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1993
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15.03.2021 11:29
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15.03.2021 20:09 Ответить
Мне лень писать.
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15.03.2021 20:30 Ответить
Смешки-Смешуёчки! Но никто не допускает что инфу Путлер мог получить из Европы, от НАТО. Почему только своих? Раз начали базарить, то доказывайте по полной. Я вижу только слабые догадки, только подозрения и не более
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15.03.2021 17:45 Ответить
Ведь ясно сказано каждый участник операции получил свою долю информации и если бы утечка произошла от этих участников то фсб москалей не выпустили бы автобус из эрефии.
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15.03.2021 19:46 Ответить
не выпустили бы автобус из эрефии.

====================
Це ще чому? Головне - не допустити виліт з Мінська. А до того момента можна робити що завгодно.
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15.03.2021 19:57 Ответить
Никто не допускает, только ты.
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15.03.2021 19:55 Ответить
У Путлера в каждом кабинете СБУ, Президентской администрации и др по микрофону. Не исключено, что в каждом кабинете НАТО тоже. Т е Путлер все знал с самого начала. Сидел в Кремле, наблюдал и подло ржал!
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15.03.2021 17:46 Ответить
А скільки тоді стукачів завербованих НАТО у кабінетах ввх ?! Пригадайне слова Бжезінського, що він говорив про кацапо-еліту. Але ні, НАТОвських стукачів ніхто не вербував, вони самі один поперед одного.
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16.03.2021 08:39 Ответить
Необходимо расследование в Украине! Гражданам должны дать ответ в связи с этой ситуацией. Виновные должны быть наказаны за гос.измену.
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15.03.2021 18:32 Ответить
Абсолютно вірний хід від Бутусова. Це ж не відповіді дури Мендель Олесі на російській, як вона її попросила, ну ШАБ ВСЕ!!! ПАТРЕБІТЄЛІ ЮУБ знали яка вона дура...
Бутусов журналіст й максимально доступною для тих же белінгкетівців мовою дав знати - відморозитись як Вова вже не вдасться нікому .
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15.03.2021 18:48 Ответить
Не важно : кто из 4-х прямо, кто косвенно..кто не воспрепятствовал.. в камере за 25 лет разберутся...
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15.03.2021 18:50 Ответить
Пионтковский еще больше года назад прямо заявил, что Ермак - это супер агент спецслужб России.
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15.03.2021 19:26 Ответить
Однажды мы очень кисло посмеёмся над самими собой и над СБУ, когда узнаем, что "суперпатриот" Д.Гордон, внук сталинского коммунистического сатрапа, давний резидент ФСБ, стоящий во главе киевский резидентуры ФСБ.
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16.03.2021 07:01 Ответить
Такое себе представить в любой другой стране невозможно - это страшнейшее преступление - это предательство! В любой стране - в США, в РФ, где угодно, за такое сразу арестовывают и дают не один пожизненный срок!!!
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15.03.2021 19:26 Ответить
Почему этот Демченко не арестован??? Он должен немедленно быть арестован и должен получить пожизненный срок!!!
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15.03.2021 19:29 Ответить
на НАРЫ! и Ермака на пару!

Список основних підозрюваних у "зливі" спецоперації щодо "вагнерівців" доволі короткий, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7572
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16.03.2021 01:09 Ответить
Ніколи не розповідайте Гордону державних таємниць, краще таким людям кидати дезінформацію.
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15.03.2021 19:32 Ответить
Если сотрудники спецслужб приедут в Украину проведут расследование и если факты подтвердятся то это явное предательство за которое должен ответить президент страны.
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15.03.2021 19:42 Ответить
От цікаво в Україні буде колись президент не довбо#об і не барига....а просто патріот своєї держави...а не своєї кишені...
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15.03.2021 19:52 Ответить
Імпічмент Зе! Він несе за це повну відповідальність - всі хто там був це"його люди" яких він особисто призначив. Скоріш за все він сам особисто і є зрадником. Він завжди срати хотів на інтереси держави. Як президент він повне лайно, або як висловлюються американці "політичний неофіт"...
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15.03.2021 20:25 Ответить
То вже Горндон його вигороджує: "Владімір Зєленскій нє понял дажє што проісходіло, люді коториє рядом с нім єво полностью дезінформіровалі, ввєлі в заблуждєніє і віновати в том, што так проізошло". Відео хв. 40:15 https://www.youtube.com/watch?v=vKeZvwO96H4&t=27s
Бубочка нєвіноватая.
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16.03.2021 01:05 Ответить
Там 50/50 или Зеленский или Ермак.
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15.03.2021 20:30 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДАТЕЛЬ !
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15.03.2021 20:38 Ответить
Або хтось гарно по вухах зеленському їздить.
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15.03.2021 22:59 Ответить
Це його Гордон вигороджує, мовляв бідненького Вавочку дезінформували, підставили. Його тут пряма вина, коли прийшли йому доповідати специ по надсекретній спецоперації, то нічого за собою тягнути усю ту наволоч. А якщо такий тупий і не розуміє що це таке, то було б не лізли в президенти.
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16.03.2021 00:47 Ответить
Позор конечно такому "Главнокомандующему" !
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15.03.2021 20:40 Ответить
Якби президент хотів зачистити спецслужби від москалських шпигунів,він би запросив з США,Канади,Великобританії спеців на пенсії українського походження і попросив керівництво США допомогти створити українські спецслужби заново. За всіх своїх призначенців Зєлєнський відповідає персонально.
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15.03.2021 20:50 Ответить
Окончательное решение было за президентом.
Тупость это была, или подлость - второй вопрос.
Отрицание существования спецоперации - ещё один гвоздь в башку "буратино".
И, наконец, категорический отказ убрать токсичных ермака и демченко - говорит само за себя.
Госизмена.
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15.03.2021 20:55 Ответить
Який сором!
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15.03.2021 20:57 Ответить
Не вірю я тим, хто на камеру в Україні обговорює українські проблеми неукраїнською.
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15.03.2021 21:10 Ответить
Швейцарский блогер снял фильм о российской агрессии в Украине: видео бьет рекорды по просмотрам

Швейцарский блогер Le Grand JD представил документальную ленту на французском языке «Война в Украине» (La guerre en Ukraine), которая рассказывает о российской агрессии на Донбассе. Только за два дня количество просмотров видео, https://www.youtube.com/watch?v=xSjhS6iFyv4 размещенного в YouTube, приближается к 500 тыс.
Об этом сообщает https://ghall.com.ua/2021/03/15/shvejtsarskij-bloger-sozdal-film-o-rossijskoj-agressii-v-ukraine-video-bet-rekordy-po-prosmotram/ Информационное агентство GuildHall .
«Это единственная война, которая сейчас активно ведется на Европейском континенте», - напомнил европейцам швейцарец.
Он отметил, что одна из задач фильма - рассказать об этой войне, чтобы о ней не забывали.
Лента начинается рассказом о европейской Украине и европейских устремлениях украинцев, особенно молодежи, событиях на Майдане 2014 года.
Далее в фильме речь идет о дальнейшей и продолжающейся военной оккупации Крыма Россией и непризнании в Европе и в мире попытки аннексии украинского полуострова.
На фоне развязанной Россией войны на Донбассе автор напоминает о сбивании из российского оружия пассажирского самолета рейса MH17, а также применении Москвой против Украины всех средств гибридной войны: политических, экономических, информационных.
В фильме Le Grand JD рассказывает о российско-украинской войне непосредственно с переднего края обороны ВСУ на востоке, главными героями ленты являются украинские защитники.
Источник: https://ghall.com.ua/2021/03/15/shvejtsarskij-bloger-sozdal-film-o-rossijskoj-agressii-v-ukraine-video-bet-rekordy-po-prosmotram/ Информационное агентство GuildHall
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15.03.2021 21:25 Ответить
Фільм не англійською, а французькою мовою, а це вже обмежує аудиторію.
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16.03.2021 00:57 Ответить
Список основних підозрюваних у "зливі" спецоперації щодо "вагнерівців" доволі короткий, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1442
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15.03.2021 21:26 Ответить
А мой-то коммент удалили!
Возразить нечего быпо сути!
Зассали пацаны!
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15.03.2021 21:54 Ответить
ЗЕ-ИДИОТО-ДАУНИТО-ХРОМОСОМ !
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15.03.2021 21:57 Ответить
Сьогодні почув розповідь Ю. Бутусова по декількох українських каналах. Навіть краще ніж у Гордона. Все конкретно. Матеріал - бомба. Йдеться про страшний злочин. Має бути максимально поширено.
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15.03.2021 22:21 Ответить
Краще таким людям, як Гордон (справжня фамілія Авербух) кидати фейкову типу секретну державну інформацію.
А потім подивитися, що буде.
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15.03.2021 22:56 Ответить
В списку всього одне прізвище.
Тому що якби це був хтось інший, то наслідки по цьому, іншому, вже були б.
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16.03.2021 00:39 Ответить
Тут повне інтерв'ю Бутусова https://www.youtube.com/watch?v=vKeZvwO96H4&t=27s Від почутого мороз по спині йде. Невже клоун геть зовсім такий тупий, чи наркота йому мозок виїла, щоб не розуміти важливість того що йому доповіли?
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16.03.2021 00:56 Ответить
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/bolshaya-razborka-chto-takoe-gosudarstvennaya-tayna-i-kogo-k-ney-dopuskayut-1214906.html Кто и где имеет доступ к тайнам страны?

В Украине, согласно закону, есть более 130 чиновников, которые допущены к гостайне. Также, согласно закону, они именуются госэкспертами по вопросам гостайны. Итак, первыми тремя в списке указываются глава администрации президента, его первый заместитель и заместитель. За ними в перечне следуют премьер-министр, первый вице-премьер и вице-премьер. Потом следуют секретарь СНБО, глава Верховного Суда, генеральный прокурор, глава Национального банка и его первый заместитель, глава Нацгвардии, Госпогранслужбы, руководитель НАБУ, Нацполиции, практически все министры, президент Академии меднаук Украины, президент НАН Украины, руководители нескольких госслужб (архивной, фискальной, экспортного контроля, внешней разведки, ГосЧС), Государственного космического агентства, Управления госохраны Украины (обеспечивает безопасность президента и нескольких первых лиц страны). Наибольшее число допущенных к гостайне чиновников - это руководители различного ранга в Минобороны. Здесь таких чуть более 30 человек. Первым в этом списке идет министр, последним - начальник Университета обороны им. Ивана Черняховского.
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16.03.2021 04:28 Ответить
Хотелось бы знать, кто был инициатором этого совещания по вагнеровцам в тот же день, когда операция должна была по идее закончиться, а именно 24 июля 2020 года.
Со слов Бутусова, предатель из АП не знал об этой операции до этого момента только на том основании, что автобус пропустили через границу Беларуси.
Были ли ранее подобные совещания по делу вагнеровцев, или это было единственное?
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16.03.2021 04:53 Ответить
Ніяких наслідків ні для кого не буде. Дякуємо за співпрацю з гондрдоном(((
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16.03.2021 06:34 Ответить
Расследование кончится ничем: Кучму за 20 лет так и не посадили по делу Гонгадзе.

500 тысяч раз на этом форуме писали, что "Порошенко - это агент ФСБ по кличке "Мальвина".
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16.03.2021 06:56 Ответить
В ,,сливе,, уже были указаны конкретные люди так зачем дурачить народ и искать виновных везде где только их нету.
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16.03.2021 07:09 Ответить
А вот интересно..Президента США..ЦРУ тоже посвящает во все подробности всех операций до их выполнения? Или уже после..разборки ведутся правильно спланировали и провели или нет..Почему то мне кажется что второе!!!! И кстати операцию планировали до смены руководящих органов...в которых еще не все прошли проверку..на допуски и т д...Тем более нельзя было выносить на загал
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16.03.2021 07:14 Ответить
«Пошел на х*й, так понятнее?» - Арестович ответил в соцсетях на просьбу перейти на украинский

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ответил матом пользователю на просьбу перевести свой пост о заседании ТКГ на украинский.
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16.03.2021 12:25 Ответить
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