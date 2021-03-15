У жительницы Дании, умершей после прививки вакциной AstraZeneca, были "крайне нетипичные" симптомы, - агентство по лексредствам

Датское агентство по лекарственным средствам заявило, что у 60-летней жительницы страны, которая умерла из-за оторвавшегося тромба после вакцинации препаратом AstraZeneca от COVID-19, были "крайне нетипичные" симптомы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на агентство, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что у женщины было низкое количество тромбоцитов и тромбы в мелких и крупных сосудах, а также кровотечение.

Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов. Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд, Румыния и Болгария.

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Европейское агентство лекарственных средств заявило, что вакцинация препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.

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