СБУ на Черниговщине заблокировала добычу полезных ископаемых на сумму более 19 млн грн

Служба безопасности Украины блокировала добычу полезных ископаемых в Черниговской области на более 19 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензорю.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одного из государственных торфодобывающих предприятий выдал незаконные приказы для добычи торфа. Для такой деятельности на месторождении отсутствовало специальное разрешение на разработку недр. К тому же, земельный участок не находился на балансе предприятия.

По заключению профильных экспертов, из-за действий должностного лица было незаконно добыто более 70 тысяч тонн торфа.

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Руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Документирование противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.