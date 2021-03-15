РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8894 посетителя онлайн
Новости
2 119 1

СБУ на Черниговщине заблокировала добычу полезных ископаемых на сумму более 19 млн грн

СБУ на Черниговщине заблокировала добычу полезных ископаемых на сумму более 19 млн грн

Служба безопасности Украины блокировала добычу полезных ископаемых в Черниговской области на более 19 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензорю.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одного из государственных торфодобывающих предприятий выдал незаконные приказы для добычи торфа. Для такой деятельности на месторождении отсутствовало специальное разрешение на разработку недр. К тому же, земельный участок не находился на балансе предприятия.

По заключению профильных экспертов, из-за действий должностного лица было незаконно добыто более 70 тысяч тонн торфа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ на Ривненщине предупредила контрабанду янтаря на сумму около 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Документирование противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

СБУ (19871) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цикаво чей заказ в данном случае выполняют СБУ. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5xWMHz1-0SM&fbclid=IwAR2t7NxQ7DxPmSdIdwoTSFidVcQ_sxM7V84zSsxV9i0asTCHMlIthLF2Y14

Хто «замовив» силовикам ДП «Чернігівторф»?

У середу, 17 березня, в приміщенні Федерації профспілок Чернігівської області за адресою вул. Шевченка, 5 відбудеться прес-конференція за участю представників трудових колективів Ірваніцівсього та Смолинського торфозаводів та керівництва «Чернігівторф» у зв'язку з замовним характером справи проти ДП «Чернігівторф». Ви також почуєте що шукав начальник відділу «К» СБУ в Чернігівській області на Гнилуському болоті.

Первинна профспілка надіслала запрошення керівництву області та силових відомств. Початок о 10.00.
показать весь комментарий
15.03.2021 15:54 Ответить
 
 