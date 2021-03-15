СБУ на Черниговщине заблокировала добычу полезных ископаемых на сумму более 19 млн грн
Служба безопасности Украины блокировала добычу полезных ископаемых в Черниговской области на более 19 миллионов гривен.
Об этом сообщает Цензорю.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одного из государственных торфодобывающих предприятий выдал незаконные приказы для добычи торфа. Для такой деятельности на месторождении отсутствовало специальное разрешение на разработку недр. К тому же, земельный участок не находился на балансе предприятия.
По заключению профильных экспертов, из-за действий должностного лица было незаконно добыто более 70 тысяч тонн торфа.
Руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.
Документирование противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.
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Хто «замовив» силовикам ДП «Чернігівторф»?
У середу, 17 березня, в приміщенні Федерації профспілок Чернігівської області за адресою вул. Шевченка, 5 відбудеться прес-конференція за участю представників трудових колективів Ірваніцівсього та Смолинського торфозаводів та керівництва «Чернігівторф» у зв'язку з замовним характером справи проти ДП «Чернігівторф». Ви також почуєте що шукав начальник відділу «К» СБУ в Чернігівській області на Гнилуському болоті.
Первинна профспілка надіслала запрошення керівництву області та силових відомств. Початок о 10.00.