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Новости Коронавирус и карантин
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Нужно наработать общий план действий власти на случай нового жесткого локдауна. Его вероятность очень высока, - вице-спикер ВР Кондратюк

Нужно наработать общий план действий власти на случай нового жесткого локдауна. Его вероятность очень высока, - вице-спикер ВР Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предлагает срочно провести общее заседание парламента и правительства или специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) для наработки общего плана действий всех ветвей власти на случай нового жесткого локдауна в связи с ростом заболеваемости Covid-19.

Об этом она заявила сегодня на согласительном совете в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нужно все усилия бросить на борьбу с коронавирусом. Возможно, должно быть отдельное общее заседание правительства и Верховной Рады, или, возможно, более эффективные механизмы - это заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому вопросу. Это касается наработки общего плана действий всех ветвей власти на случай нового жесткого локдауна, вероятность которого, я так вижу, очень высока", - сказала Кондратюк.

Она уточнила, что на таком заседании необходимо обсудить наличие всех ресурсов для открытия мобильных госпиталей по всей стране, "всего ли хватает украинским медикам, в какой срочной поддержке нуждается наша система здравоохранения, куда следует направить дополнительные ресурсы, когда Украина получит новые партии вакцины и каких производителей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Картина заболеваемости COVID-19 в Украине изменилась: тяжело болеют более молодые, растет число госпитализаций и летальных случаев, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) Кондратюк Елена (82) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А старый план (ничего не делать) куда дели?
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15.03.2021 11:58 Ответить
Успішно втілюють - ми вже на 7-9 місці у світі за рівнем добової захворюваності і смертності.
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15.03.2021 12:01 Ответить
Та шо там нарабатывать вы похоже все на плане сидите ...
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15.03.2021 12:06 Ответить
"Горіла дупа, палала."
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15.03.2021 12:07 Ответить
Они добьют таки остатки экономики.
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15.03.2021 13:16 Ответить
 
 