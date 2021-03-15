Нужно наработать общий план действий власти на случай нового жесткого локдауна. Его вероятность очень высока, - вице-спикер ВР Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предлагает срочно провести общее заседание парламента и правительства или специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) для наработки общего плана действий всех ветвей власти на случай нового жесткого локдауна в связи с ростом заболеваемости Covid-19.

Об этом она заявила сегодня на согласительном совете в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нужно все усилия бросить на борьбу с коронавирусом. Возможно, должно быть отдельное общее заседание правительства и Верховной Рады, или, возможно, более эффективные механизмы - это заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому вопросу. Это касается наработки общего плана действий всех ветвей власти на случай нового жесткого локдауна, вероятность которого, я так вижу, очень высока", - сказала Кондратюк.

Она уточнила, что на таком заседании необходимо обсудить наличие всех ресурсов для открытия мобильных госпиталей по всей стране, "всего ли хватает украинским медикам, в какой срочной поддержке нуждается наша система здравоохранения, куда следует направить дополнительные ресурсы, когда Украина получит новые партии вакцины и каких производителей".

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