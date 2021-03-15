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Новости Агрессия России против Украины
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Безоглядное желание заглянуть в глаза Путину стало основой для срыва спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов. ВИДЕО

Президент обязан сказать нам: кто предал украинские спецслужбы во время войны? Такое предательство не имеет прощения.

Об этом рассказал "Гордону" главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я думаю, что безоглядное желание заглянуть в глаза Путину сыграло очень злую… нельзя сказать шутку… стало основой для этого тягчайшего преступления. Зашла информация, вместо того, чтобы дать ей объективный анализ, вместо того, чтобы дать ей объективную оценку, проанализировать ее… Ну для этого и нужен профессионал в комитете по разведке. Вместо того, чтобы этой информацией правильно распорядится – нет, была сразу, немедленно дана команда отмены операции, которая привела к тяжелейшим последствиям. К тяжелейшим", - заявил он.

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"И вот это не есть какой-то эксцесс исполнителя, это абсолютно системный ход. Мы не знаем сейчас точно, кто конкретно звонил в Беларусь. Мы можем догадываться, круг подозреваемых достаточно узкий. Наша задача, задача народа Украины – для того, чтобы власть, если она действительно защищает интересы Украины, действовала профессионально, чтобы у нас ситуация в стране не разогревалась, как это было в Соединенных Штатах в случае Уотергейта. Ведь президент Никсон был вынужден отправиться досрочно в отставку под угрозой импичмента потому, что он врал, потому что его поймали на обмане. Вместо того, чтобы расследовать скандал с участием спецслужб, он пытался покрывать правонарушителей. И это стоило Никсону должности. Так вот, наша задача сейчас – чтобы президент Украины, если он действительно всерьез, если его партия действительно всерьез защищают интересы Украины, если это не игра под давлением Байдена, под давлением скандала нашего вагнергейта, если это не игра вынужденная, если это осознанные действия – то президент обязан прекратить прятать голову в песок, а выступить по этому поводу, взять на себя ответственность за этот провал, поскольку все это было в его кабинете, все это результат его решений, начать расследование и установить, кто именно из участников этого совещания в его кабинете звонил в Беларусь, кто предатель. Президент – а это его ответственность – обязан сказать нам: кто предал украинские спецслужбы во время войны? Такое предательство не имеет прощения. Поэтому мы должны услышать от государства реальные действия, а не слова", - акцентировал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В июле 2020 года были последовательно провалены сразу три спецоперации ГУР Минобороны, - Бутусов. ВИДЕО

"Нам не просто нужно, чтобы сказали, кто это сделал. Этот человек должен пойти под суд и он должен получить максимальной срок наказания, который только есть в Украине. Этот человек должен сидеть в тюрьме. Недостаточно просто ему сказать. Президент обязан провести расследование. Это не опция, он обязан найти предателя и он обязан его максимально строго наказать. Если он, конечно, собирается быть президентом", - резюмировал Бутусов.

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.

По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.

В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) путин владимир (31225) Бутусов Юрий (4351) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+22
Стаття 111 "Державна зрада".
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15.03.2021 12:02
+22
Згадай скільки тут було вереску коли він оголосив військовий стан в прифронтових областях. Кричали що хоче відмінити вибори.
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15.03.2021 12:15
+21
Ну що ж, доки у одного було незбориме бажання заглянути в очі пуцину, у 73 відсотків його співгромадян було бажання заглянути йому в дупу. Як виявилося, у очах пуцина немає миру, а у дупі - меду. 73 відсотки по то сплутали дупу з дуплом.
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15.03.2021 12:03
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Теперь переностите зелёные открытия центра дезинформации не 16 марта а 6 апреля
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15.03.2021 12:24 Ответить
Все очевидно: зельц - преступник, он сдал, или не он, а его подельники, которых он, используя служебное положение, покрывает.
Делать то что?, из-за выборов раз в 5 лет преступнику почти 4 года еще на новые преступления.
Может, пора уважаемым людям собраться, и, перед обращением к народу, выработать общую стратегию, которую огласить?
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15.03.2021 12:20 Ответить
Хорошая идея, вот бы ещё побольше решительных, организованных патриотов, способных и готовых простить друг другу мелкие недоразумения прошлого и вместе смотреть в будущее. И в качестве будущих правителей Украины рассматривать только кандидатуры украинцев, не связанных никакими узами (экон., родственными, дружескими) с заграницей, а тем более с московией. То есть доверять полностью украинцы могут, по-моему, лишь людям, для которых единственное место для жизни - Украина.
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15.03.2021 14:55 Ответить
А чтоб не ошибиться, выборы раз в год, чтоб не успел много нагадить.
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15.03.2021 16:09 Ответить
там не скільки заглянути скоріше лизнути...
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15.03.2021 12:25 Ответить
очко
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15.03.2021 12:27 Ответить
показ фильма 15 марта сорвался из за клоуна
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15.03.2021 12:29 Ответить
Ні, зелене чмо у відставку не подасть. Він буде казати, що він перший президент, котрий бореться з олігархами, перший, хто думає про Крим.
І в загалі, він все зробив, і майбутнім політикам треба щось нове вигадувати, щоб сподобатись виборцю.
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15.03.2021 12:31 Ответить
"Безоглядное желание заглянуть в глаза Путину стало основой для срыва спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов" - надо было в жопу заглянуть.
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15.03.2021 12:32 Ответить
у нього є ще одне бажання-----------''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''
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15.03.2021 14:32 Ответить
73% туда очень хотели заглянуть. Вот оно так и вышло.
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15.03.2021 12:37 Ответить
Бутусов переигрывает , так можно и "спалиться" выполняя заказ .
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15.03.2021 12:40 Ответить
Позиція Бутусова в питанні "вагнерівців" повністю ідентична позиції партії "Європейська Солідарність". Або, можна сказати вимоги до влади лідера ******** української опозиції Порошенка стосовно провалу операції з захоплення "вагнерівців" ідентична наративам, які висловлює Бутусов...

https://eurosolidarity.org/2021/03/15/petro-poroshenko-opozycziya-vymagaye-terminovo-stvoryty-tsk-po-pandemiyi-vagnergejtu-ta-spravi-sheremeta/ Петро Порошенко: опозиція вимагає терміново створити ТСК по пандемії, «вагнергейту» та «справі Шеремета»

Опозиція вимагає негайно створити ТСК з розслідування проваленої антиковідної політики влади, «вагнергейту», а також «справи Шеремета» і політичних переслідувань. Про це п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив під час погоджувальної ради.
Порошенко зауважив, що триває збір підписів щодо позачергового засідання по «вагнергейту», але керівництво парламенту може внести це питання у порядок денний поточного сесійного тижня.
«Я хочу подякувати фракції «Голос», яка в повному складі дала свої підписи. Я хочу подякувати «Батьківщині», яка дала достатню кількість голосів і буде надані додаткові підписи. У нас, виявляється, всі фракції дали підписи своїх представників. І сьогодні їх зібрано вже майже 70», - говорить Петро Порошенко.
«Коли ви робите зміни в порядку денному, поставте позицію «Вагнера» і розгляньте. У нас три позиції ТСК, на яких ми наполягаємо. Перше - це «Вагнер», друге - це розслідування «справи Шеремета» і переслідування політичних бранців, і третє - це ТСК по пандемії», - говорить Порошенко.
Він наголосив, що ТСК - це парламентський інструмент опозиції, тоді як у влади є інші важелі, зокрема система правоохоронних органів. «ТСК - це інструмент опозиції, а влада, якщо хтось вчинив злочин, - будь ласка, робіть розслідування», - говорить Петро Порошенко.
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15.03.2021 12:45 Ответить
На думку журналіста Аріка Толера, українські медіа вигадали інформацію про прем'єру 15 березня.

=========

Засновник Bellingcat Еліот Хіггінс повідомив, що дату виходу фільму-розслідування про спецоперацію із затримання в Білорусі 28 членів ПВК «Вагнера» ще не визначили. Про це він https://twitter.com/EliotHiggins/status/1371107584321720329 написав 14 березня в Twitter.
«Для нашого розслідування "Вагнергейт" немає визначеної дати випуску, і ми ніколи не встановлювали її. Дослідження документального фільму все ще тривають, і щойно це буде зроблено, ми повідомимо всіх, коли він вийде», - розповів Хіггінс.
Журналіст-розслідувач Bellingcat Арік Толер https://twitter.com/AricToler/status/1371113971982475270 повідомив , що фільм про «вагнерівську спецоперацію» не планували показувати 15 березня. На його думку, цю дату вигадали українські медіа.
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15.03.2021 12:46 Ответить
Британський журналіст додав, що як тільки дослідження щодо документального фільму завершаться, лише тоді буде встановлено точну дату виходу кінострічки на екрани.
Через велику кількість дезінформації щодо "Вагнергейту", Хіггінс закликав людей https://www.unn.com.ua/uk/news/1919880-u-bellingcat-vidpovili-na-spekulyatsiyi-navkolo-filmu-pro-vagnergeyt не вірити чуткам , які говорять про фільм від Bellingcat, а читати лише офіційні джерела з інформацією про майбутню кінострічку від авторів розслідування "справи вагнерівців".
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15.03.2021 13:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/137888

Ой, я вас умоляю!
В тот момент Зеля собирался блеснуть на нормандском формате, а операция могла обидеть Путина, тот бы не приехал и международное высткпление Зели было бы сорвано. Вот он и сказал "избежать".
https://censor.net/ru/comments/locate/3253315/0192146f-e276-7181-b857-0bfe724f4d29Ответить
Мне нравится 2
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15.03.2021 12:58 Ответить
А хто це заглядав в очі путіна? Як його велічать - Вальцман?
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15.03.2021 13:11 Ответить
Зебуин,в глаза уйлу хотел заглянуть твой гундосый божок
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15.03.2021 13:25 Ответить
Нарешті Україна створила власні спецслужби, здатні конкурувати зі світовими так тупе стадо все похерило!
Демократія не для ідіотів!
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15.03.2021 13:14 Ответить
Шо у Бубочки за мода в шоколадный глаз заглядывать????
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15.03.2021 13:39 Ответить
Бутусов как всегда. Меле шо попало. Ыксперд, блин.
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15.03.2021 13:54 Ответить
Тут не треба бути експертом, щоб це зрозуміти
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15.03.2021 14:37 Ответить
https://www.5.ua/polityka/shcho-vyhadaiut-antykryzovi-menedzhery-opu-do-premiery-vahnerheitu-na-netflix-chas-ch-239306.html Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри "Вагнергейту" на Netflix - анонс "Час Ч" Романа Чайки на 5-му каналі

Дивіться 15 березня на "5 каналі"
Тяжкі будні радикальних центристів: як "Слуга народу" кувала КПРС? "Харківські угоди" чи "харківські уроди" - ніхто не знає! Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри фільму "Зелений вагнергейт" на Netflix.

Дивіться у програмі "Час Ч" із Романом Чайкою 15 березня о 15:30 на "5 каналі".
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15.03.2021 13:58 Ответить
Ой, пане Бутусов, та ви, що та невже ваш президент міг так зробити, злити операцію? Не вірю. Він же таке нове обличчя, що хоч воду з нього пий. Словом згадайте свої дифирамби Зеленському на передодні виборів 2019 року.
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15.03.2021 14:47 Ответить
А Лукашенко нельзя спросить, чтобы узнать кто ему тогда позвонил?
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15.03.2021 15:24 Ответить
Він скаже, що путін. І це буде правдою.
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15.03.2021 21:25 Ответить
так і знав що це все шняга... ні фактів, ні доказів... одні припущення
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15.03.2021 17:04 Ответить
У нас, зелепупень и *********, проФФессиональные проктологи.
Там Ермак с Разумковым, ещё инструменты подносят.
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15.03.2021 18:58 Ответить
ИМПИЧМЕНТ!!!

ИМПИЧМЕНТ!!!

ИМПИЧМЕНТ!!!
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15.03.2021 20:33 Ответить
Зеленский полный идиот !
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15.03.2021 20:53 Ответить
Зеля и без предательства заслуживал импичмента. А теперь уж и не знаю чего...
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15.03.2021 21:14 Ответить
Навіщо шукати зрадника між Єрмаком і Демченком? Команду на припинення операції дав Зеля особисто! Бурбу теж він звільнив. Які ще потрібні докази?
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15.03.2021 21:29 Ответить
Зе-идиото-даунито-хромосом !
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15.03.2021 21:43 Ответить
Я , надеюсь, что зеленский будет проклят до 7 колена...
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16.03.2021 00:51 Ответить
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