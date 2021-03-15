Безоглядное желание заглянуть в глаза Путину стало основой для срыва спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов. ВИДЕО

Президент обязан сказать нам: кто предал украинские спецслужбы во время войны? Такое предательство не имеет прощения.

Об этом рассказал "Гордону" главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я думаю, что безоглядное желание заглянуть в глаза Путину сыграло очень злую… нельзя сказать шутку… стало основой для этого тягчайшего преступления. Зашла информация, вместо того, чтобы дать ей объективный анализ, вместо того, чтобы дать ей объективную оценку, проанализировать ее… Ну для этого и нужен профессионал в комитете по разведке. Вместо того, чтобы этой информацией правильно распорядится – нет, была сразу, немедленно дана команда отмены операции, которая привела к тяжелейшим последствиям. К тяжелейшим", - заявил он.

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"И вот это не есть какой-то эксцесс исполнителя, это абсолютно системный ход. Мы не знаем сейчас точно, кто конкретно звонил в Беларусь. Мы можем догадываться, круг подозреваемых достаточно узкий. Наша задача, задача народа Украины – для того, чтобы власть, если она действительно защищает интересы Украины, действовала профессионально, чтобы у нас ситуация в стране не разогревалась, как это было в Соединенных Штатах в случае Уотергейта. Ведь президент Никсон был вынужден отправиться досрочно в отставку под угрозой импичмента потому, что он врал, потому что его поймали на обмане. Вместо того, чтобы расследовать скандал с участием спецслужб, он пытался покрывать правонарушителей. И это стоило Никсону должности. Так вот, наша задача сейчас – чтобы президент Украины, если он действительно всерьез, если его партия действительно всерьез защищают интересы Украины, если это не игра под давлением Байдена, под давлением скандала нашего вагнергейта, если это не игра вынужденная, если это осознанные действия – то президент обязан прекратить прятать голову в песок, а выступить по этому поводу, взять на себя ответственность за этот провал, поскольку все это было в его кабинете, все это результат его решений, начать расследование и установить, кто именно из участников этого совещания в его кабинете звонил в Беларусь, кто предатель. Президент – а это его ответственность – обязан сказать нам: кто предал украинские спецслужбы во время войны? Такое предательство не имеет прощения. Поэтому мы должны услышать от государства реальные действия, а не слова", - акцентировал журналист.

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"Нам не просто нужно, чтобы сказали, кто это сделал. Этот человек должен пойти под суд и он должен получить максимальной срок наказания, который только есть в Украине. Этот человек должен сидеть в тюрьме. Недостаточно просто ему сказать. Президент обязан провести расследование. Это не опция, он обязан найти предателя и он обязан его максимально строго наказать. Если он, конечно, собирается быть президентом", - резюмировал Бутусов.

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.

По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.

В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.