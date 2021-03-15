COVID-19 снова наступает. Количество больных такое же, как в ноябре, когда был самый большой подъем, - гендиректор больницы им. Мечникова Рыженко

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине ухудшается, больных становится все больше.

Об этом в интервью "ГОРДОН" рассказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.



Он сообщил, что в больнице Мечникова уже нет свободных коек для больных COVID-19.



"Мы снова заполнены. Количество больных такое же, как было в ноябре, когда был самый большой подъем (27 ноября 2020 года в Украине был зафиксирован самый высокий суточный прирост больных COVID-19 – 16 294. – "ГОРДОН"). Каждый день мы принимаем десяток тяжелых пациентов, которые идут из приемной прямо в реанимационное отделение. COVID, к сожалению, снова наступает. Я не знаю, как назвать правильно, – третьей волной или это возобновление второй волны... Но COVID снова стало много, людям необходима помощь. Сегодня все наши "ковидные" отделения после небольшого послабления снова начали работать в полную силу. Очень тяжело, когда видишь десятки людей, которые не могут жить без кислорода", – сказал Рыженко.

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На сегодняшний день в реанимации больницы Мечникова находится 22 человека, больных COVID-19, сообщил доктор.



"Они дышат только с помощью аппаратов: одни – с маской, другие – трансназально. Очень сложная ситуация... Был период в феврале, когда было меньше поступлений. Как бы мы ни говорили, что карантины, локдауны – это плохо, но для больных это, наверное, было лучшее [решение]. В тот период было меньше больных. Сейчас снова пошла волна, каждый день мы принимаем людей с тяжелыми проявлениями пневмонии, [с поражением] 60–70% [легких], понимая заранее, что многих из них можем не спасти", – рассказал Рыженко.



Он подчеркнул, что многие больные не вовремя обращаются к врачам, а занимаются самолечением.



"Некоторые считают, что они сильные и могут вылечиться дома. Пьют травы, разные снадобья, о которых им рассказывают соседи, и в последнюю минуту, когда они уже теряют сознание в подъезде, их привозят в больницу и сразу – в отделение реанимации. Многие из тех, кто поступает в тяжелом состоянии, верили до последнего, что коронавирус можно вылечить дома. Это глубокая ошибка, как-то надо убедить людей ее исключить. Любое проявление болезни, особенно отдышка, высокая температура, может привести к тяжелым последствиям. Надо обращаться к врачам", – сказал Рыженко.



Он отметил, что COVID-19 – это коварное заболевание, которое до сих не изучено.

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"Среди молодых людей в основном погибают те, кто имеет вирусные или хронические заболевания, – диабет и прочие. Пожилые люди, к сожалению, больше погибают от постковидных осложнений – это различные тромбозы, инсульты, инфаркты. Кажется, успешно пролечили коронавирусную пневмонию, через неделю поступает с инсультом... Это коварная болезнь, которую до конца еще никто не расшифровал. Я надеюсь, что в ближайшее время ученые поставят точку в этом вопросе и расскажут, что необходимо для того, чтобы успешно до конца вылечить больного", – сказал доктор.