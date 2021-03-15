Верховный суд отложил рассмотрение кассации на приговор Януковичу до 12 апреля

Кассационный уголовный суд Верховного суда отложил до 12 апреля рассмотрение кассации адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича на приговор Оболонского районного суда г.Киева и определение Киевского апелляционного суда в связи с поступлением новых материалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рассмотрение уголовного производства отложено до 12 апреля, так как 12 марта поступило дополнение к кассационной жалобе одного из защитников", - сообщили в Верховном суде в понедельник.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

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2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что решение Киевского апелляционного суда будет обжалованию в Верховном суде.