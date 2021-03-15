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Верховный суд отложил рассмотрение кассации на приговор Януковичу до 12 апреля

Верховный суд отложил рассмотрение кассации на приговор Януковичу до 12 апреля

Кассационный уголовный суд Верховного суда отложил до 12 апреля рассмотрение кассации адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича на приговор Оболонского районного суда г.Киева и определение Киевского апелляционного суда в связи с поступлением новых материалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рассмотрение уголовного производства отложено до 12 апреля, так как 12 марта поступило дополнение к кассационной жалобе одного из защитников", - сообщили в Верховном суде в понедельник.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

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2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что решение Киевского апелляционного суда будет обжалованию в Верховном суде.

Верховный Суд (1096) Янукович Виктор (30785)


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Ще рано. Чекають коли свої прийдуть в Київ остаточно. І тоді розглянуть швидко.
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15.03.2021 12:34 Ответить
он не несет ответственность
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15.03.2021 13:00 Ответить
 
 