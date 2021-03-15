Зеленский внес в Раду законопроект об электронном документообороте в уголовном процессе

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона, который позволит внедрить электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В случае принятия законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования" правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы", – отметил Владимир Зеленский.

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Кроме того, уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов. Так как упростится и ускорится подготовка и обработка документов следователями и прокурорами. Адвокаты смогут более оперативно подавать заявления и ходатайства и смогут ознакомляться с материалами уголовных производств в электронном виде. В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

Принятие этих законодательных изменений станет очередным важным шагом для диджитализации страны, что является одним из приоритетов Президента. Внедрение электронной системы для уголовных производств воплотит лучшие современные практики еще в одной сфере деятельности государственных органов.

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