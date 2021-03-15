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Зеленский внес в Раду законопроект об электронном документообороте в уголовном процессе

Зеленский внес в Раду законопроект об электронном документообороте в уголовном процессе

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона, который позволит внедрить электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В случае принятия законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования" правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

"Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, что поможет повысить эффективность их работы", – отметил Владимир Зеленский.

Также читайте: С 1 сентября госорганам могут запретить требовать бумажные справки, - Федоров

Кроме того, уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов. Так как упростится и ускорится подготовка и обработка документов следователями и прокурорами. Адвокаты смогут более оперативно подавать заявления и ходатайства и смогут ознакомляться с материалами уголовных производств в электронном виде. В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

Принятие этих законодательных изменений станет очередным важным шагом для диджитализации страны, что является одним из приоритетов Президента. Внедрение электронной системы для уголовных производств воплотит лучшие современные практики еще в одной сфере деятельности государственных органов.

Читайте: Чиновники до конца года перестанут требовать от украинцев бумажные справки, - Шмыгаль

Автор: 

документ (398) Зеленский Владимир (20268) уголовное дело (2436) электронные документы (120)


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Топ комментарии
+2
"Тюрьма у смартфонi"
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15.03.2021 12:43
+2
Если раньше для того, чтоб уничтожить пару лишних томов уголовного дела, нужен был пожар в хранилще, теперь будет нужен один админ и 10 минут времени
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15.03.2021 12:56
+1
Зебилы, это для вас. Теперь вас быстрее будут "разъяснять". Чик, нажал Портнов кнопку, и вы уже обвиняемый. Конвейер. Всем хорошо, да и зебилов поубудет. А то уже поднадоели)
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15.03.2021 12:45
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"Тюрьма у смартфонi"
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15.03.2021 12:43 Ответить
Если раньше для того, чтоб уничтожить пару лишних томов уголовного дела, нужен был пожар в хранилще, теперь будет нужен один админ и 10 минут времени
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15.03.2021 12:56 Ответить
100%!
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15.03.2021 13:22 Ответить
и да и нет копии то остаются у подозреваемого обвиняемого подсудимого и осужденного у потерпевших экспертов адвокатов представителей гражданских истцов и ответчиков и иных участников процесса.. не все так просто будет...дело будет размножено в копиях по количеству лиц сторон в процессе в том числе и свидетелей... сложно как то будет.... раньше когда умные защитник или адвокат в процессе копировал практически 90% всех листов всех томов а потом следак прокурор или судья начинали мудрствовать листами то как то глупо бамц а два документы на руках один номер и дата.... но разные по содержанию выводам и так далее..
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15.03.2021 14:00 Ответить
бумаг не будет, умник...- а те копии, разосланные..- хня, которую сам ты состряпал, и для других инстанций= ни о чём...
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15.03.2021 23:09 Ответить
Готуй сраку і не замилюй очі джигіталізацією.
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15.03.2021 12:45 Ответить
Зебилы, это для вас. Теперь вас быстрее будут "разъяснять". Чик, нажал Портнов кнопку, и вы уже обвиняемый. Конвейер. Всем хорошо, да и зебилов поубудет. А то уже поднадоели)
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15.03.2021 12:45 Ответить
"Эффективность работы судей"(с)
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15.03.2021 12:59 Ответить
Судья на удаленке
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15.03.2021 13:13 Ответить
А не хоче Президент внести законопроєкт про електронний грошовий cashless формат - відмову від обігу готівки в Україні ?
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15.03.2021 14:01 Ответить
Для начала людей надо вакцинировать хотя бы один раз. Вы дажееще не дали распоряжение семейным врачам хотя бы записывать людей преклонного возраста на очередь по вакцинации. Зеленский. ваши родители сами смогут записаться через приложения Дия? Почему до сих пор пылятся на складе почти 500 тыс. доз, которые могли бы уже сегодня спасти кому то жизнь. Излишками вакцин необходимо вакцинировать людей из групы риска, а не молодых здоровых чиновников на равне с врачами. Это не популяризация вакцинации, так как старики не читают новости по интернет и тем более социальные сети, а удовлетворение желания чиновников побыстрее вакцинироваться.
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15.03.2021 14:58 Ответить
На Почтамте Остапа ожидала очередь, серая, каменная, была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права. (с)
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15.03.2021 15:44 Ответить
 
 