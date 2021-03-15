РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9864 посетителя онлайн
Новости
6 005 98

Разумков о деле "харьковских соглашений": "Народные депутаты не несут ответственность за свои голосования"

Разумков о деле

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал дело "харьковских соглашений". Согласно закону, даже после снятия неприкосновенности народные депутаты не несут ответственности за свои голосования.

Об этом он сказал в ходе Согласительного совета ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Разумков подчеркнул, что у нардепов остается индемнитет.

"СБУ уже пришла с соответствующими решениями суда, (выяснить. - Ред.), кто как голосовал. К счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои голосования. Индемнитет он остается... Я не уверен, что эта идея будет полностью реализована (привлечение к уголовной ответственности. - Ред.)", - сказал глава Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Малюська об ответственности за "харьковские соглашения": Нардепы, согласно Конституции, не отвечают за результаты голосования, привлечь могут чиновников

"Но посмотрим: суд есть суд", - отметил Разумков.

По его словам, нести ответственность могут те лица, которые инициировали данный вопрос, готовили материалы. "Те, кто был привлечен к этому процессу, они действительно могут понести наказание, если они действовали не в интересах Украины, тем более, если они действовали в интересах другого государства", - сказал спикер.

Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений".

Автор: 

ВР (29234) СБУ (19871) Харьковский пакт (218) Разумков Дмитрий (1520)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
Як, все таки, добре! Натицяв кнопок, завів країну в кризу і ніякої відповідальності! Ще й гроші за це отримав! Не робота, а мрія!
показать весь комментарий
15.03.2021 12:47
+21
Конечно ответственность не несут! Им есть что нести. Они бабло по карманам несут!
показать весь комментарий
15.03.2021 12:45
+17
Маладой риганал відмазує старих ригів.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конечно ответственность не несут! Им есть что нести. Они бабло по карманам несут!
показать весь комментарий
15.03.2021 12:45 Ответить
разумков ХИТРЫЙ и ИЗВОРОТЛИВЫЙ лис,похлеще зеленого клоуна
показать весь комментарий
15.03.2021 13:25 Ответить
Так потерпевшего вiслюка как раз за глупость, жадность и зависимость на табурет и поставили. Как януковича. вiслюк - янукович-2.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:40 Ответить
Як, все таки, добре! Натицяв кнопок, завів країну в кризу і ніякої відповідальності! Ще й гроші за це отримав! Не робота, а мрія!
показать весь комментарий
15.03.2021 12:47 Ответить
Потрібно змінити закон про відповідальність.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:51 Ответить
Разумкову потрібно змінити псевдонім-на разумкова він не тягне.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:17 Ответить
Мудаков ?
показать весь комментарий
15.03.2021 13:27 Ответить
а если расстрелять то начнете думать ишь твари прикрылись коллективным колхозом все голосуют индивидуально даже сенсорную кнопку ввели как предали страну то типа да мы просто без всякой ответственности так пора ввести уголовную коллективную ответственность тогда начальника ЖЭК за взятку дворники будут сдавать как стеклотару нач. департамента гор сель райсовета облсовета также кутузку попадет сдадут его же подчиненные и так везде коллективное стукачество и доносы ... судья взял взятку..... а секретарь его заложила.... доктор взял взятку а медсестра его заложила а если не заложат пойдут коллективно группой лиц лет по по 20 лет каждому на рыло....тюрьмы...
показать весь комментарий
15.03.2021 13:55 Ответить
канешна потрибно...- это менять конституцию и закон про статус нарпедов...- и хто на это пайдёт...???(((
показать весь комментарий
15.03.2021 23:17 Ответить
Шановні українці, цей великий філософ від олігархічної партії "слуг народу" забувся на пів реченні, а хто депутатів збирається притягувати до відповідальності за те чи інше голосування, аж ніяк ні. Треба послідовно і далі продовжувати речення, раз сказав "А", то не забудь і про "Б". Депутати не несуть відповідальності за виступи, за голосування, коли це не становить складу кримінального злочину. А злочин тут доволі серйозний і на виду -зрада Батьківщини. Бо харківські угоди надали можливість державі агресору (після окупації частини Грузії, подій у Чечні, подій на п-о.Тузла) збільшити контингент ворожої армії в Криму, вільно пересуватись територією, а не тільки військової бази у Севастополі, проводити антиукраїнську політику, розвідувальну діяльність, готуватись до захоплення Криму зеленими чоловічками. Ще у 2005 році українська розвідка і вище керівництво держави мала дані про плани відтяпати в України Крим, згадайте публікації 2005-2006 років, але розуму і тоді не було займатись посиленням обороноздатності країни, бо тоді у пріоритеті "батька" нації були бджоли, пам"ятники, історичні реконструкції, Батурин, ну .....й не обійшлось без любих друзів, а ще взаємна боротьба за владу аж до знищення країни. Цим і скористались московіти, затіявши зомбування населення східних російськомовних територій та розподіл країни на Схід і Захід, придумавши зерно роздору теоріями на кшталт "хто кого годує", насадивши українцям на трон двічі судимого зека. Ставленики РФ очолювали міністерство оборони України за Януковича, вони знищували українську армію. Харківські угоди легалізували злочинну діяльність ерефії в Україні ще на 25 років і цим дуже скоро скористався ворог у зручний для нього момент. Тому голосування голосуванням, а зрада є зрадою, а коли у кого із депутатів не було у голові тями, то нічого було займати місця у законодавчому органі країни. Отака юридична кваліфікація ст.111 Кримінального кодексу України.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:33 Ответить
и шо ты им зробиш..??????????????- без закона об отзыве пассажиров...??????7
показать весь комментарий
15.03.2021 23:18 Ответить
Ага! Собрались депутаты , переименовали Украину в малоросию или какой нибудь федеральный орган параши , и всё ! Ответственности не несут?
показать весь комментарий
15.03.2021 13:46 Ответить
Разумкову пора на политическую свалку
показать весь комментарий
15.03.2021 12:47 Ответить
Лубянская консерва.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:56 Ответить
К сожалению да. Коллективная БезОтветственность.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:48 Ответить
Суть, суть! Як не несуть? За голосування, - ні, а за наслідки голосування, яке привело до здачі державних інтересів - ще й як несуть. Бо раптом ці "бежвідповіьальні" депутати прогилосують за повну капітуляцію, то що, теж відповідально ті нести не будуть? І якщо роворити юридичними термінами, то відповідальність у цьому випадку - за державну зраду, яка стала я внаслідок голосування.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:58 Ответить
Так воно і є. Піар чистої води. Пан Зеленськитй готовить капітуляцію і "наїхав" на Конституційний суд, щоб підтвердив голосуквання в майбутньому депутатів. А рішення РНБО бали для Зеленського, який все зробив, що ті депутати не понесли відповідалтьності. Чи це не при ньому було?

ЗАКОН УКРАЇНИ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4430 статті 80 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), виклавши її в такій редакції:
"Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Попередньо схвалений
Верховною Радою України
30 серпня 2019 року
м. Київ
3 вересня 2019 року
№ 27-IX
показать весь комментарий
15.03.2021 13:06 Ответить
Маладой риганал відмазує старих ригів.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:48 Ответить
...и засновника их партии
https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/poroshenko-podderzhival-harkovskie-soglasheniya-v-2010-godu-smi-673458.html Порошенко поддерживал Харьковские соглашения в 2010 году
показать весь комментарий
15.03.2021 12:53 Ответить
и где связь? это оправдывает мелкого рыгососа разумкова?
показать весь комментарий
15.03.2021 12:56 Ответить
Ця сторінка недоступнаЗахищене з'єднання не може бути встановлено, оскільки на цьому сайті використано непідтримуваний протокол.
На якій помийці ти це знайшов?
показать весь комментарий
15.03.2021 12:59 Ответить
Проверил. Работает. У тебя обе руки левые?
показать весь комментарий
15.03.2021 13:07 Ответить
У мене браузер блокує ліві сайти. Лівою рукою.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:11 Ответить
то есть вы хотите чтобы мы верили помойке СТРАНА ЮА?
вы в своем уме?
показать весь комментарий
15.03.2021 15:30 Ответить
Кривоглазок это коментарі. Более разширенную информацию можешь почитать на українській правді. Ищвини, на ваш рыгачий Прямый ссылки не дам
показать весь комментарий
15.03.2021 15:42 Ответить
Как это не несут ответственность?.. А за что же наши чудо-депутаты вообще несут ответственность и несут ли её вообще? Или это у нас, наряду с судьями, особая каста сверхлюдей? Набокопорил до войны, отвечай, и не "политически", а уголовно. По-моему Разумков уже шкварится в прямом эфире
показать весь комментарий
15.03.2021 12:48 Ответить
ДОЛЖНЫ НЕСТИ И ПОНЕСУТ ......
показать весь комментарий
15.03.2021 12:48 Ответить
Вот для этого хунта и нужна.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:52 Ответить
Литвин открыл заседание, хотя не было зарегистрировано 226 депутатов. Его то за это можно на цепь посадить вместе с не-депутатами, которые поддерживали эти преступные соглашения?
показать весь комментарий
15.03.2021 12:49 Ответить
Оно в ректоры Универа Шевченко собралось, мерзкое плагиаторное.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:50 Ответить
Зеленый Гаденыш таки прав. Да и к дальнейшим событиям договор не имеет никакого отношения.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:49 Ответить
срамота !
показать весь комментарий
15.03.2021 12:49 Ответить
Кого мы выбрали?????!!!!! Это полный пипец!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.03.2021 12:49 Ответить
ЧмоЗеленський теж ні за що не несе відповідальності! Не за вагнергейт, ні за зрадників при владі, яких він туди призначив, ні за повний розвал в державі.
73% ви де? Кого ви вибрали? Коли ви вже мислити навчитесь?
показать весь комментарий
15.03.2021 15:42 Ответить
Тут він правий - винуватий той, хто обрав цих депутатів. Нагадую - обрали комуняк, бандюків з ПР і два рази несудимого в Президенти. Хто їх привів до влади?
показать весь комментарий
15.03.2021 12:49 Ответить
Ті ж самі 73% корисних ідійотів.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:53 Ответить
Просто посмотрите видеозаписи того времени. Кто агитировал, кто был против. Кто радовался......Делайте выводы. Многие и сейчас рвутся во власть, и в ней находятся.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:49 Ответить
А за измену Родине депутаты ответственность несут?
показать весь комментарий
15.03.2021 12:49 Ответить
Судячи з останніх подій та рішень, то НІ. (
показать весь комментарий
15.03.2021 12:53 Ответить
Разумков решил поломать PR-акцию преЗЕдента?...
показать весь комментарий
15.03.2021 12:51 Ответить
та вроде терки меж ими...на сл. презика мурчать мыслит.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:53 Ответить
А интересно выходит..проголосуй они сегодня за капитуляцию (все равно перед кем)..то опять нет криминала тут???
показать весь комментарий
15.03.2021 12:51 Ответить
За що несуть відповідальність народні депутати?

Сантехнік несе відповідальність за...
Інженер за...
Програміст за...

Депутат - ВЗАГАЛІ не несе відповідальності!

Це ППЦ, це ППЦ
показать весь комментарий
15.03.2021 12:51 Ответить
Це і є повалення Конституційного ладу. Кузьма був правий на всі 100!
показать весь комментарий
17.03.2021 20:26 Ответить
Це як: з закритими очима, заткнутими вухами натицяв кнопок, отримав чималу зарплату і ніякої відповідальності? Тепер зрозуміло чому місце в Раді не дешево коштує.(((
показать весь комментарий
15.03.2021 12:51 Ответить
а нах тоді вони потрібні?
давайте замінимо всіх ботами, включно з Разумковим
показать весь комментарий
15.03.2021 12:52 Ответить
Боти - створені розумними істотами програмні продукти!
Депутати - результат НЕсвідомого голосування!

А за ботів, а ви?
показать весь комментарий
15.03.2021 12:55 Ответить
Вот поэтому мы так и живем. Голосуют за конверты, никакой ответственности за решения...
Дурдом, короче. Если бы отвечали за свои решения, то и законы бы были совсем другие!
показать весь комментарий
15.03.2021 12:52 Ответить
Тоді і народу України має належати рівно теж саме чим володіють його обранці- ( народний індемнітет )
показать весь комментарий
15.03.2021 12:52 Ответить
это прекрасно..., понимаете в чем прелесть ситуации - депутаты на время каденции вообще ни за что ответственности не несут - ни перед людьми, которые их выбирали, ни перед законом ни перед богом (если они о нем что-то слышали)..., только перед своими кураторами - если не отбили бабки, но это негласно..., это не должность - это сказка...., вторые после бога, ну мож 3-и, второй у нас - президент..., верх мечты - делай что-нибудь, не делай - все, как с гуся вода...
показать весь комментарий
15.03.2021 12:52 Ответить
Разумкоff собі наговорив в на політичну труну. Якщо раніше була ілюзія адекватності, то зараз вона розвіялися як дим. Вітаю з початком уходу у політичне небуття.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:52 Ответить
Бо від ригів у залі тодішньої зРади ланцюжок може легко привести до колишнього рига Разумкова... а риго-анали колишніми не бувають.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:30 Ответить
Згідний
показать весь комментарий
15.03.2021 14:01 Ответить
А що поганого зробили риги окрім того що не розігнали майдан?
показать весь комментарий
15.03.2021 14:01 Ответить
скользкий тип .
показать весь комментарий
15.03.2021 12:53 Ответить
Хороший кандидат в президенты! Главное не забывать об этом.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:54 Ответить
лол. для рашки или Беларуси - может быть
показать весь комментарий
15.03.2021 12:55 Ответить
это разумков еще тот рыгоподпевала. любителей беркута в советники набрал, на снбо за закрытие говноканалов не голосовал. консерва
показать весь комментарий
15.03.2021 12:54 Ответить
депутати й потрібні для відповідальності
бо технології дозволяють хоч зараз ввести всенародне електронне голосування по будь-якому питанню
показать весь комментарий
15.03.2021 12:54 Ответить
Разумков- умный.Привлечь можно только дворников и гардеробщиц.Прекрасный буквоед.Только зачем он нужен? Чернова пригрел.Ему от Януковича медальку надо повесить.Очередной Литвин!Тот ещё для номенклатуры предателей хотел создать Пантеон.Предателей.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:56 Ответить
младо-рыгоанал - разумков, пытается выступить в защиту своих недавних однопартийцев...
показать весь комментарий
15.03.2021 12:57 Ответить
Эту статью
"Народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету."
Давным давно пора менять. Что значит не несет ответсвенности за свою работу? это где вообще еще есть такая норма?
показать весь комментарий
15.03.2021 12:57 Ответить
Они в ответе за судьбы и благополучие 40млн человек.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:00 Ответить
Ну, те кого ці 40 млн. обрали, те і маємо. Як і зараз 73% Так що не треба перекладати свою особисту відповідальність.
Тут, єдина зачіпка - неособисте голосування і голосування не за процедурою. От тут за зябра можна взяти
показать весь комментарий
15.03.2021 13:13 Ответить
То ти за них радієш, риговська шавка?
показать весь комментарий
15.03.2021 13:00 Ответить
Це ми прекрасно знаємо. І це дуже погано. Тому і живемо в такому лайні. Це потрібно змінити!
показать весь комментарий
15.03.2021 13:02 Ответить
разум к off, а кто несёт ответственность? А президенты и призЕденты, несут ответственность за свои решения? Почти 30 лет, мы в дерьме живём, а дэбудады миллионерами становятся, кто за это ответит?
показать весь комментарий
15.03.2021 13:06 Ответить
Зе им нулевую декларацию подготовил, скоро будет все чики-пики!
показать весь комментарий
15.03.2021 13:41 Ответить
Разумков который мечтает о ************* своими высерами убьет свой нарисованый рейтинг
показать весь комментарий
15.03.2021 13:07 Ответить
Слава Богу, убивать то нечего! Действительно нарисован ...
показать весь комментарий
15.03.2021 15:02 Ответить
Разум покидає кова! За його ствердженням, всім за що проголосували депутати, навіть сраку підтерти не вдасться. Нахєр тоді ви всі потрібні?!
показать весь комментарий
15.03.2021 13:08 Ответить
Це як? Насрав, а сраку підтерти ні? А за що вони тоді несуть відповідальність???? Як ні за що, то навіщо вони потрібні?Воровіті брехуни і дармоїди
показать весь комментарий
15.03.2021 13:09 Ответить
В ЕС еще во время дела Тимошенко так и сказали: политики за политические решение могут нести только политическую ответственность = если люди это не одобрили, они за них в следующий раз не проголосуют. К уголовной ответственности можно привлечь, если депутат взял деньги или получил до договоренности другую выгоду за свой голос. Если он проголосовал по своему убеждению, его за это не привлечь к суду.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:10 Ответить
Не хвилюйтесь занадто, гроші брали усі риги, а комуняки взагалі фінасувались прямо з Москви.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:32 Ответить
Надо исправить закон.. Депутаты должны нести ответственность, за свои решения.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:12 Ответить
Конституцію. Але якщо і змінять Констуцію як Ви хочете, країна у світі стане - ізгоєм
показать весь комментарий
15.03.2021 13:18 Ответить
Ізраїль не має конституції. Все державне управління базується на законах.
Один із законів свідчить - Ізраїль є держава для євреїв.
Чомусь Ізраїль не ізгой.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:26 Ответить
То з іншої опери. Чи то у Кнессеті депутати несуть карну відповідальність за висловлювання та голосування?
показать весь комментарий
15.03.2021 14:01 Ответить
А на хрена нам такие депутаты ВР нужны!! Они будут голосовать и ратифицировать всякую херню и не отвечать за это ! Ребята!! Вы хорошо устроились на пять лет- бездельничая, за государственный счёт и при этом незаконно обогащаясь!!
показать весь комментарий
15.03.2021 13:19 Ответить
"К счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои голосования."
***
При умові, що голосування не порушує присягу депутата ВРУ.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.
Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".
***
ВОНИ ПОРУШИЛИ ПРИСЯГУ
показать весь комментарий
15.03.2021 13:20 Ответить
Доречі, про зменьшення кількості депутатів у Верховній раді до 300.
Тепер ви розумієте, що чим меньше депутатів, тим більш вирогідними стають подібні рішення
показать весь комментарий
15.03.2021 13:20 Ответить
Ну так а нахєра вони тоді взагалі потрібні?
показать весь комментарий
15.03.2021 13:23 Ответить
...Щоб збагачуватись за рахунок народу.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:28 Ответить
В Україні одні касти недоторканих, то судді можуть виносити які бажають вироки, то депутати приймають закони по замовленню.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:40 Ответить
Все вже вирішено! Депутатів ВР того скликання Голобородько вже "розстріляв"!
показать весь комментарий
15.03.2021 13:43 Ответить
Обясните пожалуйста,а зачем нам законотворцы которые не несут ответственности за свои деяния?Зачем мы им деньги платим,Может оставим только тех кто несет ответственность за свои деяния а остальных разогнать?Страна абсурда-воруют все а отвечать некому звездец
показать весь комментарий
15.03.2021 13:46 Ответить
За голосование не несут, а за принятые решения - несут.
показать весь комментарий
15.03.2021 14:23 Ответить
Если они "не несут ответственность за свои голосования", на хер они тогда нужны?!
показать весь комментарий
15.03.2021 14:36 Ответить
Сам Разумков сказав , що вони Баласт і дармоїди і не за що не відповідають , - Тоді навіщо ви нам потрібні.
показать весь комментарий
15.03.2021 14:54 Ответить
Одно страшно: язЕлох начнёт беспредельничать...
А воно тупе...
показать весь комментарий
15.03.2021 15:18 Ответить
Хамелеон!!!
показать весь комментарий
15.03.2021 16:03 Ответить
Цим "пукасьом" в ефір гаспадін Разумков одним махом рубанов процентів 5-6 свого політичного рейтингу. Ще кілька заяв, і зустрінеться з зеленим босом на дні опитувань центру Разумкова.
показать весь комментарий
15.03.2021 16:11 Ответить
 
 