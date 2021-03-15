Разумков о деле "харьковских соглашений": "Народные депутаты не несут ответственность за свои голосования"
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал дело "харьковских соглашений". Согласно закону, даже после снятия неприкосновенности народные депутаты не несут ответственности за свои голосования.
Об этом он сказал в ходе Согласительного совета ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Разумков подчеркнул, что у нардепов остается индемнитет.
"СБУ уже пришла с соответствующими решениями суда, (выяснить. - Ред.), кто как голосовал. К счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои голосования. Индемнитет он остается... Я не уверен, что эта идея будет полностью реализована (привлечение к уголовной ответственности. - Ред.)", - сказал глава Рады.
"Но посмотрим: суд есть суд", - отметил Разумков.
По его словам, нести ответственность могут те лица, которые инициировали данный вопрос, готовили материалы. "Те, кто был привлечен к этому процессу, они действительно могут понести наказание, если они действовали не в интересах Украины, тем более, если они действовали в интересах другого государства", - сказал спикер.
Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений".
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ЗАКОН УКРАЇНИ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4430 статті 80 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), виклавши її в такій редакції:
"Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Попередньо схвалений
Верховною Радою України
30 серпня 2019 року
м. Київ
3 вересня 2019 року
№ 27-IX
https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/poroshenko-podderzhival-harkovskie-soglasheniya-v-2010-godu-smi-673458.html Порошенко поддерживал Харьковские соглашения в 2010 году
На якій помийці ти це знайшов?
вы в своем уме?
73% ви де? Кого ви вибрали? Коли ви вже мислити навчитесь?
Сантехнік несе відповідальність за...
Інженер за...
Програміст за...
Депутат - ВЗАГАЛІ не несе відповідальності!
Це ППЦ, це ППЦ
давайте замінимо всіх ботами, включно з Разумковим
Депутати - результат НЕсвідомого голосування!
А за ботів, а ви?
Дурдом, короче. Если бы отвечали за свои решения, то и законы бы были совсем другие!
бо технології дозволяють хоч зараз ввести всенародне електронне голосування по будь-якому питанню
"Народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету."
Давным давно пора менять. Что значит не несет ответсвенности за свою работу? это где вообще еще есть такая норма?
Тут, єдина зачіпка - неособисте голосування і голосування не за процедурою. От тут за зябра можна взяти
Один із законів свідчить - Ізраїль є держава для євреїв.
Чомусь Ізраїль не ізгой.
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При умові, що голосування не порушує присягу депутата ВРУ.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.
Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".
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ВОНИ ПОРУШИЛИ ПРИСЯГУ
Тепер ви розумієте, що чим меньше депутатів, тим більш вирогідними стають подібні рішення
А воно тупе...