Разумков о деле "харьковских соглашений": "Народные депутаты не несут ответственность за свои голосования"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал дело "харьковских соглашений". Согласно закону, даже после снятия неприкосновенности народные депутаты не несут ответственности за свои голосования.

Об этом он сказал в ходе Согласительного совета ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Разумков подчеркнул, что у нардепов остается индемнитет.

"СБУ уже пришла с соответствующими решениями суда, (выяснить. - Ред.), кто как голосовал. К счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои голосования. Индемнитет он остается... Я не уверен, что эта идея будет полностью реализована (привлечение к уголовной ответственности. - Ред.)", - сказал глава Рады.

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"Но посмотрим: суд есть суд", - отметил Разумков.

По его словам, нести ответственность могут те лица, которые инициировали данный вопрос, готовили материалы. "Те, кто был привлечен к этому процессу, они действительно могут понести наказание, если они действовали не в интересах Украины, тем более, если они действовали в интересах другого государства", - сказал спикер.

Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений".