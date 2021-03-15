Полный проект Кременчугского моста будет готов в июне, - глава Полтавской ОГА Синегубов

Полный проект Кременчугского моста должен появиться уже в июне 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

"Реализация этого амбициозного и уникального проекта сдвинулась с места при поддержке Президента Владимира Зеленского. Ожидаем, что полный проект моста будет готов в начале июня", - сказал глава ОГА.

По словам Синегубова, Кременчугский мост станет частью обхода на государственной автодороге Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь. Сейчас продолжаются разработка проектно-сметной документации и стадия подготовительных работ. Так, при Полтавской ОГА создали и провели первое заседание рабочей группы, которая будет координировать решения сопутствующих вопросов, которые будут возникать во время строительства моста.

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"Важно, чтобы силы подрядчика шли на строительство, а не на решение бюрократических вопросов. Такая площадка коммуникации при ОГА показала свою эффективность, когда область воплощала в жизнь ряд важных задач: от строительства маленьких амбулаторий, реконструкции приемных отделений до строительства нового областного кардиоцентра, строительства трасс Н-31, М-03 и объездной дороги вокруг Полтавы", - объяснил Синегубов.

С турецкой компанией "Догуш Иншаат ве Тиджарет Аноним Ширкети", которая будет строить мост, заключен договор на сумму 11,2 млрд грн. Согласно договору, срок строительства составляет 48 месяцев, начиная с 2021 года. Мостовой обход будет состоять из северных и южных подъездных путей и непосредственно вантового моста. Длина последнего составит 820 м, длина эстакады - 1,9 км, общие дорожные работы - 5,4 км.

Как сообщалось, заместитель главы ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что президентская программа строительства инфраструктуры в 2021 году расширится на несколько важных направлений - "Большая реставрация" культурных памятников Украины, доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие сети региональных авиахабов, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами. Также в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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