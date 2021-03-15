РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9404 посетителя онлайн
Новости
6 573 29

С 17 марта заработают новые нормы закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Ожидаем сокращение числа жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко

С 17 марта заработают новые нормы закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Ожидаем сокращение числа жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко

С 17 марта текущего года в Украине заработают новые нормы закона, призванного уменьшить количество смертей на дорогах.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

В ходе брифинга Геращенко отметил, что нормы закона направлены исключительно на то, чтобы предупредить случаи ДТП на автодорогах Украины, уменьшить количество пьяных водителей и уменьшить количество жертв.

"Напомню, за прошлый год на дорогах нашего государства 3554 человека погибли, были задержаны 129 тыс. водителей в состоянии алкогольного опьянения. Более 9 тыс. водителей сели повторно за руль в состоянии алкогольного опьянения, а еще 5 тыс. сели в нетрезвом состоянии третий раз. Мы ожидаем, что только за этот год количество жертв ДТП снизится на 10-15%. Меньше людей будут превышать скорость, садиться за руль навеселе ", - отметил Антон Геращенко.

Читайте также: Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение ПДД и вождение в пьяном виде

Автор: 

ПДД (532) пьянство (867) Геращенко Антон (1438)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Ну да, лечить гланды через ж..пу - обычное дело для "этой страны"
показать весь комментарий
15.03.2021 12:56
+4
Сколько штрафы не поднимай статистика не улучшится так как пьяными за руль садятся только чиновники, мусора, прокуроры, судьи которых не наказывают и еще некоторый % полных дегенератов по жизни но их штрафами не исправить.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:08
+3
За проезд этой развязки без ДТП дают специальную наклейку на бампер.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да, лечить гланды через ж..пу - обычное дело для "этой страны"
показать весь комментарий
15.03.2021 12:56 Ответить
И что там герыч подготовил?не вторую ли белорусь где мусор царь и бог?
показать весь комментарий
15.03.2021 12:56 Ответить
Геращенко ты бы лучше о безопасности дорог заботился. Хотя бы над пешеходными переходами фонари повесьте. Вы же уроды от бабла уже вхлам обезумили.

С 17 марта заработают новые нормы закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Ожидаем сокращение числа жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5275

С 17 марта заработают новые нормы закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Ожидаем сокращение числа жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко - Цензор.НЕТ 837
показать весь комментарий
15.03.2021 12:59 Ответить
Как такое может существовать с нынешним количеством транспорта?!
С 17 марта заработают новые нормы закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Ожидаем сокращение числа жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6849

С 17 марта заработают новые нормы закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Ожидаем сокращение числа жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8417
показать весь комментарий
15.03.2021 13:02 Ответить
За проезд этой развязки без ДТП дают специальную наклейку на бампер.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:04 Ответить
неотвратимость подменяют суммой....
показать весь комментарий
15.03.2021 12:59 Ответить
Да сделайте уже сразу налог на авто за 100 км пробега 100 грн налога, а еще лучше к весу авто прифяжите. каждые100 кг веса авто за 100 км пробега 10 грн налога.
================
ТВАРИ!
показать весь комментарий
15.03.2021 13:01 Ответить
10-15% лол)
в Швеции приняли политику нулевой терпимости. Жертв должно быть 0.
Скорость в городах ограничили до 30 кмч., количество жертв упало с 13 в год до 0.
Считается, что даже одна жизнь стоит того, чтобы вся страна ездила медленно.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:03 Ответить
в Украине снижение с 5000 до 4000 будет большим успехом по мнению Геращенка. 4000 просто лохи, которым не повезло.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:06 Ответить
Скільки викидів додатково попаде в навколишнє середовище при зменшенні середньої швидкості? І скільки людських життів вони заберуть? Зменшення щвидкості пересування товарів призводить до збільшення кількості потребного для них транспорту и т.і. 40 років тому це вже проходили
показать весь комментарий
15.03.2021 13:46 Ответить
Лол, тобто льотчики за кермом - це насправді екологи, що турбуються про навколишнє середовище?))
Шведам про викиди розкажи, Стокгольм найчистіше місто Європи і одне з найкращих для життя.
показать весь комментарий
15.03.2021 18:12 Ответить
Проблема комплексна. Можна у місті встановити обмеження 20 км/год, віддати під пішоходні зони 50% вулиць т.і. Нажаль більшість населених пунктів транзитні, швидкісні траси (міські) не оптимальні і не обладнанні, те ж саме освітлення переходів та перехресть. Це все обговорювалось та обчислювалось у 70-і роки, працювали інститути, київський кібцентр розробляв моделі виходячи з планів розвитку міст та запланованого розвитку промисловості. Це величезна проблема, і, зважаючи на утопічність п'ятирічних планів, за втілення так ніхто і не взявся. А зараз я бачу не турботу про наше здоров'я, а "обдарованних" говнюків яких муляє те якби ще грошенят зрізати з населення. Ми для них порох дорожній, а себе вони вважають елітою яка стоїть НАД законом, тому вони і далі будуть їздити бухі, стріляти куди завгодно, гвалтувати. Серед ваших знайомих є хтось хто б сідав за кермо напідпитку? Напевно що ні. Так само і у мене, але у кожного з нас є досвід зустріч на дорозі з не адекватними корветами, порше, мустангами... То для кого цей закон? А оті що на дорогах пасуться придумали собі назву "копи", а як були мусорами-мільтонами так і ззалишились
показать весь комментарий
15.03.2021 21:08 Ответить
Про 70-80-ті, раз заговорили, тоді видно що будували з розумом. Старі дворики на 100% пристосовані для життя, затишні і зелені, дит.садки і школи розраховувались на кількість жителів. Дороги для проїзду через двір вузенькі, щоб не було де машину втулити.
Досі приходжу у свій дитячий двір погуляти.
А зараз - бетонні свічки над автомагістралями, а в дворі парковка, посеред якої нещасний однотипний майданчик для дітей. І хтось же там купує...
показать весь комментарий
15.03.2021 23:34 Ответить
Ностальжі це одне, а оптимальна транспортна структура це зовсім інше. До речі "затишні дворики" Оболоні та Троєщини спроектовані у 70-ті, а Борщагівка у 60-і. І такий розум був, що вранці впродовж двох годин треба було транспортувати 100 тис. люду у центр до робочих місць. Повертаючись до обговорюваної проблеми- поки перед законом не будуть всі рівні, поки не буде втілено весь комплекс щодо облаштування транспортної інфраструктури, включаючи великогабаритні автобусні, тролейбусні, швидкісні трамваї, наземне метро, міські поїзди т.і. з продуманими маршрутами, оптимальне розміщення житлових комплексів, штрафи не мають жодного сенсу. Брешу, мають, для тих говнюків хто рулить бюджетами. Я впевнений, що головне не важкість покарання, а його неминучість з подальшими, хоч і тимчасовими обмеженнями для покараних
показать весь комментарий
16.03.2021 08:01 Ответить
Жертв пожеж, та утоплень НАБАГАТО більше, ніж жертв АТО та ДТП.
І що?
А жертв сердечно-судинних захворюваннь ЩЕ більше.

І що?
показать весь комментарий
15.03.2021 13:06 Ответить
Треба зрівняти цифри чи для чого ти це перднув?
показать весь комментарий
15.03.2021 13:09 Ответить
Фя порівняв, а ти? Перднув?
показать весь комментарий
15.03.2021 13:17 Ответить
Слово ЗРІВНЯТИ і порівняти, це різні слова)
показать весь комментарий
15.03.2021 13:18 Ответить
Бо тема про ДТП, до чого тут пожежі і утоплення?
Може не треба боротись з ДТП, бо все-одно від пожеж і утоплень більше вмирає?
Але різниця в тому, що кількість ДТП в першу чергу росте від безграмотного будівництва доріг, тобто від чиновників. А кількість пожеж і утоплень - від самих людей, які лізуть купатись п'яними або засинають з цигаркою. Серцево-судинні теж від нездорового способу життя.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:33 Ответить
Сколько штрафы не поднимай статистика не улучшится так как пьяными за руль садятся только чиновники, мусора, прокуроры, судьи которых не наказывают и еще некоторый % полных дегенератов по жизни но их штрафами не исправить.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:08 Ответить
тоже самое с нарушением скоростного режима. гоняют на дорогах только чиновники, мусора, прокуроры, судьи которых не наказывают и еще некоторый % полных дегенератов по жизни но их штрафами не исправить.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:35 Ответить
а кто тебе сказал, что судей и прокуроров за это не наказывают?
показать весь комментарий
15.03.2021 13:46 Ответить
Просто идиоты ( без пояснений
показать весь комментарий
15.03.2021 13:12 Ответить
дтп снизятся, когда полицейские перестануть садиться за руль пьяными. только за последние три дня два дтп с полицейскими. вот кто делает статистику по авариям, господин Геращенко. лучше бы поувольняли всех ватников из МВД, у вас Херсонская полиция - рассадник сепаратизма, сепар сепаром погоняет...
показать весь комментарий
15.03.2021 13:33 Ответить
Щось мені ця влада нагадує ждунів і, мягко кажучи, балакунів. Ждуть коли щось поліпшиться, коли хтось за них щось зробить, і все щось планують, на щось розраховують.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:50 Ответить
Скоро введут штраф за выезд из гаража по любой причине. И статистика по ДТП сразу упадет. Да и много чего еще упадет. Клоуны недоделанные.
показать весь комментарий
15.03.2021 14:42 Ответить
За последние 5 лет количество колеблется в пределах 160 тыс. дтп в год и слабо зависит от частоты изображения напрягов на роже Антонины Геращенко
показать весь комментарий
15.03.2021 15:47 Ответить
Арахамія правильно паркуватися почне?! Геращенко, давно тарілки не облизував?
показать весь комментарий
15.03.2021 16:13 Ответить
Будет хуже с такими штрафами за синьку многие захотят убегать от ментов.
показать весь комментарий
15.03.2021 22:29 Ответить
 
 