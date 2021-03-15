С 17 марта заработают новые нормы закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Ожидаем сокращение числа жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко

С 17 марта текущего года в Украине заработают новые нормы закона, призванного уменьшить количество смертей на дорогах.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

В ходе брифинга Геращенко отметил, что нормы закона направлены исключительно на то, чтобы предупредить случаи ДТП на автодорогах Украины, уменьшить количество пьяных водителей и уменьшить количество жертв.

"Напомню, за прошлый год на дорогах нашего государства 3554 человека погибли, были задержаны 129 тыс. водителей в состоянии алкогольного опьянения. Более 9 тыс. водителей сели повторно за руль в состоянии алкогольного опьянения, а еще 5 тыс. сели в нетрезвом состоянии третий раз. Мы ожидаем, что только за этот год количество жертв ДТП снизится на 10-15%. Меньше людей будут превышать скорость, садиться за руль навеселе ", - отметил Антон Геращенко.

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