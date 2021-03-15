С 17 марта заработают новые нормы закона об усилении ответственности за нарушение ПДД. Ожидаем сокращение числа жертв ДТП на 10-15%, - Геращенко
С 17 марта текущего года в Украине заработают новые нормы закона, призванного уменьшить количество смертей на дорогах.
Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
В ходе брифинга Геращенко отметил, что нормы закона направлены исключительно на то, чтобы предупредить случаи ДТП на автодорогах Украины, уменьшить количество пьяных водителей и уменьшить количество жертв.
"Напомню, за прошлый год на дорогах нашего государства 3554 человека погибли, были задержаны 129 тыс. водителей в состоянии алкогольного опьянения. Более 9 тыс. водителей сели повторно за руль в состоянии алкогольного опьянения, а еще 5 тыс. сели в нетрезвом состоянии третий раз. Мы ожидаем, что только за этот год количество жертв ДТП снизится на 10-15%. Меньше людей будут превышать скорость, садиться за руль навеселе ", - отметил Антон Геращенко.
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ТВАРИ!
в Швеции приняли политику нулевой терпимости. Жертв должно быть 0.
Скорость в городах ограничили до 30 кмч., количество жертв упало с 13 в год до 0.
Считается, что даже одна жизнь стоит того, чтобы вся страна ездила медленно.
Шведам про викиди розкажи, Стокгольм найчистіше місто Європи і одне з найкращих для життя.
Досі приходжу у свій дитячий двір погуляти.
А зараз - бетонні свічки над автомагістралями, а в дворі парковка, посеред якої нещасний однотипний майданчик для дітей. І хтось же там купує...
І що?
А жертв сердечно-судинних захворюваннь ЩЕ більше.
І що?
Може не треба боротись з ДТП, бо все-одно від пожеж і утоплень більше вмирає?
Але різниця в тому, що кількість ДТП в першу чергу росте від безграмотного будівництва доріг, тобто від чиновників. А кількість пожеж і утоплень - від самих людей, які лізуть купатись п'яними або засинають з цигаркою. Серцево-судинні теж від нездорового способу життя.