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Новости Коронавирус и карантин
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Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19

Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает руководство страны созвать срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны при участии руководителей парламентских фракций для наработки плана преодоления распространения COVID-19.

Об этом он заявил во время согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности". 

"Хочу подчеркнуть, объективности ради, что все страны год назад вошли в пандемию не готовыми и не знали, что делать, но они за этот год научились. Они не продавали маски, не тратили средства ковидного фонда на "большое разворовывание", грабя государственный бюджет. Они закупали кислородные концентраторы, ИВЛ, тесты, вакцины еще летом прошлого года. В то время как наша власть объявляла себя чемпионом по борьбе с коронавирусом, лично Зеленский ", - напомнил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 снова наступает. Количество больных такое же, как в ноябре, когда был самый большой подъем, - гендиректор больницы им. Мечникова Рыженко

Он отметил, что на сегодняшний день Украина лидирует в Европе по количеству госпитализированных, а по темпам распространения пандемии входит в тройку.

"Просьба обратиться к президенту страны немедленно созвать заседание СНБО при участии руководителей парламентских фракций, потому что страна нуждается сейчас в объединении всех усилий для того, чтобы защитить людей, защитить страну. И данном случае я твердо убежден, что это заседание должно предложить прямой и конкретный путь выхода. В частности, стараемся предложить наш антиковидний план", - отметил пятый президент. 

"Еще раз подчеркиваю - мы за вакцинацию", - сказал Порошенко. Он предостерег представителей власти от попыток обвинить оппозицию в провале антиковидной кампании.

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"Ваши закупки, вашу несостоятельность и вашу неуклюжесть переложить на оппозицию - не получится! Будете нести ответственность уже за 25 тысяч смертей украинцев", - резюмировал Порошенко.

карантин (16729) Порошенко Петр (19594) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Молодець! Ти шикарно висрався!
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15.03.2021 13:01
+13
Дебілам все нейметься прив'язати Петра до Медведчука

Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19 - Цензор.НЕТ 7265
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15.03.2021 13:09
+12
Моника невиноватая
Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19 - Цензор.НЕТ 771
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15.03.2021 13:00
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Организовать зэбилам "встречу без масок", т.с.
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15.03.2021 13:00 Ответить
Моника невиноватая
Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19 - Цензор.НЕТ 771
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15.03.2021 13:00 Ответить
Порошенко бьет в набат,
ЗЕленский бьет по пианино....
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15.03.2021 15:16 Ответить
по пианинЕ
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15.03.2021 16:33 Ответить
А може потрібно терміново зізвати засідання РНБО по питанню звязків порошенка, медведчука та ахметова? Мені здається це більш важливе питання.
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15.03.2021 13:00 Ответить
Молодець! Ти шикарно висрався!
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15.03.2021 13:01 Ответить
Тобі порохобот в рота.
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15.03.2021 13:03 Ответить
Ні. Сам собі на голову. Реально молодець!
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15.03.2021 13:07 Ответить
а может парень поддерживает Р.Л. Ахметова, с чего он порохобот? у вас быдло73 ваще крышу снесло от Петра Алексеевича.
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15.03.2021 16:35 Ответить
тобі здається... А насправді нехай розслідує ДБР, чи хто там - СБУ... Якщо там є склад злочину. Ну, придумуйте.
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15.03.2021 13:03 Ответить
гнида перднула... манкрут...
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15.03.2021 13:06 Ответить
Може «манкУрт», а не «манкРут».
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15.03.2021 13:20 Ответить
від Вас не сховаєшся...
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15.03.2021 16:36 Ответить
Вже "захистились" індійським фуфломіцином,
ну тоді про "зв'язки" Порошенко, якщо це для вас так важливо. Та й плівки деркача можете ще раз прослухати.
"https://bykvu.com/ua/bukvy/statki-medvedchuka-za-prezidentstva-zelenskogo-virosli-v-21-raz/ Статки Медведчука за президентства Зеленського зросли в 21 раз ."
"https://biz.censor.net/news/3253164/sostoyanie_ahmetova_za_god_vyroslo_v_27_raza_reyiting_forbes"
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15.03.2021 13:08 Ответить
буковки посмешили "Статки народного депутата України Віктора Медведчука зросли у 21,5 раза за час президентства Володимира Зеленського у період з 2018 по 2020 рік." А ничего, что Зеля президентом стал в 2019м?
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15.03.2021 13:42 Ответить
Вы что до сих пор не знаете как считается состояние милиардеров? Количество вышек или шахт одно и тоже, а в зависимости от стоимости ресурсов на рынке растет или падает состояние в денежном эквиваленте.
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15.03.2021 13:48 Ответить
Дебілам все нейметься прив'язати Петра до Медведчука

Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19 - Цензор.НЕТ 7265
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15.03.2021 13:09 Ответить
Цей народ безнадійно хворий. Ментальна інвалідність. 1000 років так звані "гетьмани" вожаки торгують ним та обдирають його, а той метаються, як бздло по кальсонах на можучи знайти притулку і збудувати власну державу. Розграбують себе і дадуть розграбувати зовнішнім ворогам і в рабство черговий раз, а потім звалиться свобода на голову без боротьби. Халява! Вони знову за своє. Грабують та руйнують і мріють запанувати у своїй сторонці над собі подібними і бах! Знову в ярмі. Як я ненавиджу ідіотів, брехунів та лицемірів.
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15.03.2021 14:37 Ответить
Отож! Посадити Порошенко - межа мрій для бидла.
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15.03.2021 16:01 Ответить
зебилоиды привели ситуацию к допе(к другой которой...впрочем, какая разница, это одного поля ягоды). А мастер спорта по борьбе с вирусом оказался банальным пид@р@стом. Тут СНБО уже не поможет. Правда непонятно, что поможет. Может быть Байден и его советник по нац. безопасности. Последний настроен довольно таки решительно...
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15.03.2021 13:01 Ответить
А майстер боротьби з ковідом ще не пабіділ вірус? Странна, аднака.
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15.03.2021 13:02 Ответить
Пора повертатись до жорсткого карантину і закривати об'єкти некритичної інфраструктури - Буковель, спортклуб "5 елемент", профільні крамниці з продажу солодощів і т.д.
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15.03.2021 13:04 Ответить
Скажіть йому що він вже не президент.
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15.03.2021 13:16 Ответить
Він залишається Президентом пожиттєво , ватничку !
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15.03.2021 13:22 Ответить
Ну ватнічек це ти, тільки вони моляться на своїх ідолів. Формально він дійсно вважається президентом 14-19 року, але не більше. Та й звання це можуть лишити. Доведено його соратником яником.
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15.03.2021 13:41 Ответить
Виявляється, повільні темпи вакцинації були сплановані, аби уникнути "програмних помилок»- каже головлікар Ляшко.
Ну, в такому разі, слова його начальника міністра Степанова про «каскадні темпи» та 5-7 млн. вакцинованих щомісяця слід вважати його особистою фантазією.
Чи навпаки?
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15.03.2021 13:19 Ответить
Петро б нам Pfizer зубами вигриз, але ж зебілам захотілось молодого та смішного, тупого та стрункого єврея-малороса, шоб паржать.
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15.03.2021 13:24 Ответить
Вони "усталіАт вАйни", тому вибрали мІрАлюбного презЕдента в країні на яку НАПАВ ворог.
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15.03.2021 13:30 Ответить
 
 