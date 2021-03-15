Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает руководство страны созвать срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны при участии руководителей парламентских фракций для наработки плана преодоления распространения COVID-19.

Об этом он заявил во время согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Хочу подчеркнуть, объективности ради, что все страны год назад вошли в пандемию не готовыми и не знали, что делать, но они за этот год научились. Они не продавали маски, не тратили средства ковидного фонда на "большое разворовывание", грабя государственный бюджет. Они закупали кислородные концентраторы, ИВЛ, тесты, вакцины еще летом прошлого года. В то время как наша власть объявляла себя чемпионом по борьбе с коронавирусом, лично Зеленский ", - напомнил Порошенко.

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Он отметил, что на сегодняшний день Украина лидирует в Европе по количеству госпитализированных, а по темпам распространения пандемии входит в тройку.

"Просьба обратиться к президенту страны немедленно созвать заседание СНБО при участии руководителей парламентских фракций, потому что страна нуждается сейчас в объединении всех усилий для того, чтобы защитить людей, защитить страну. И данном случае я твердо убежден, что это заседание должно предложить прямой и конкретный путь выхода. В частности, стараемся предложить наш антиковидний план", - отметил пятый президент.

"Еще раз подчеркиваю - мы за вакцинацию", - сказал Порошенко. Он предостерег представителей власти от попыток обвинить оппозицию в провале антиковидной кампании.

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"Ваши закупки, вашу несостоятельность и вашу неуклюжесть переложить на оппозицию - не получится! Будете нести ответственность уже за 25 тысяч смертей украинцев", - резюмировал Порошенко.