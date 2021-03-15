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В среду профильный комитет рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТ

В среду профильный комитет рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова, -

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения 17 марта рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова.

Об этом сообщил в Telegram заместитель главы комитета, нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"В среду комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления первым рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова. Все необходимые документы ВР получило. Препятствий не вижу", - отметил Качура.

В среду профильный комитет рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова, - слуга народа Качура 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью

Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 года в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Впервые его избрали городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

1 января 2021 года стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города. Однако в комитете ВР заявили, что подан неполный пакет документов - не хватало решения горсовета, которым принимается во внимание факт смерти мэра.

Харьковский городской совет на сессии 24 февраля принял решения о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса.

Автор: 

ВР (29234) Кернес Геннадий (1286) смерть (9215) Харьков (7462) Качура Александр (170)


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Гэпа согласен отдать власть? Что говорят спиритологи?
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15.03.2021 13:01 Ответить
Главный спирит в Харькове-это Терехов.Сначала зарегистрировал заву от тела Гепы на выборы мэра,а потом у этого тела даже принял присягу.
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15.03.2021 13:11 Ответить
Слушать эту Качуру-это себя не уважать.Знаю что такое качка,качур,а вот качура???Это что-то среднее мужду качкой и качуром-мулард наверное.
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15.03.2021 13:13 Ответить
 
 