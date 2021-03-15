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Новости
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Предприниматели Харьковской области просят президента защитить их от захвата бизнеса семьей губернатора

Предприниматели Харьковской области просят президента защитить их от захвата бизнеса семьей губернатора

Автобусные перевозчики Харьковской области просят президента вмешаться в ситуацию с захватом их бизнеса. По их мнению, давление инициирует действующая глава ХОГА Айна Тимчук и ее муж Андрей Тимчук.

Об этом говорится в обращении к президенту около 300 сотрудников компании - автоперевозчика "Укравтотранс Плюс", копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

В обращении говорится о том, что супруг губернатора Андрей Тымчук был назначен руководителем Слобожанского межрегионального управления "Укртрансбезопасности", при этом имея свой интерес в пассажирских перевозках - соответствующий бизнес в Днепропетровской области.

"Просим принять во внимание ситуацию, о которой говорится в этом обращении, и помочь нашей компании отстоять свои законные права, ведь эта ситуация представляет собой вопиющее проявление самоуправства, рейдерства и коррупции, особенно с учетом того, что непосредственное участие в совершении указанных противоправных действий принимают высокопоставленные должностные лица органов государственной власти - Тимчук Андрей Александрович (начальник Слободского межрегионального управления "Укртрансбезопасности") и Айна Тимчук Леонидовна (председатель Харьковской областной государственной администрации)", - говорится в обращении.

Кроме того, представители автоперевозчика говорят об административном давлении.

"Сегодня наш бизнес вопреки законодательству испытывает притеснения с использованием разнообразных административно-управленческих инструментов, доступных органам государственной власти", - говорится в письме.

Заявители также отмечают готовность защищаться путем митингов и перекрытием трасс государственного значения.

"Вынуждены отметить, что продолжение описанных в данном обращении незаконных и несправедливых действий, непременно подтолкнет нашу компанию и всех ее сотрудников к реализации своего права на собрания, в том числе и путем организации акции протеста непосредственно на маршруте, - на трассе Киев-Харьков...", - резюмируют заявители.

Напомним, Айна Тимчук была назначена на должность председателя Харьковской областной государственной администрации вместо Алексея Кучера 27 ноября 2020 года.

Ее супруг дважды становился фигурантом расследований Bihus.info.

По данным журналистов, он имел очевидный конфликт интересов на прошлой должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, а также скрыл имущество от НАПК.

Автор: 

предприниматели (1234) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+12
Царь просто нє знаєт, чьто боярє разнуздалісь!
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15.03.2021 13:02
+12
Идиоты. Зеленский же ее и поставил главой Харьковской ОГА
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15.03.2021 13:03
+5
Нужно написать письмо ЗЕЛЕНСКОМУ! Как пишут письма в РФ Путину!
=================
Писец. Стыдоба-то какая. Суды, прокуратура марионеточные.
СЛАВА БУБОЧКЕ и ПОРТНОВУ!
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15.03.2021 13:03
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Царь просто нє знаєт, чьто боярє разнуздалісь!
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15.03.2021 13:02 Ответить
Какие "губернаторы"!!?!?!??!?!?
Вы из какой губернии приехали????
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15.03.2021 15:10 Ответить
Идиоты. Зеленский же ее и поставил главой Харьковской ОГА
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15.03.2021 13:03 Ответить
Нужно написать письмо ЗЕЛЕНСКОМУ! Как пишут письма в РФ Путину!
=================
Писец. Стыдоба-то какая. Суды, прокуратура марионеточные.
СЛАВА БУБОЧКЕ и ПОРТНОВУ!
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15.03.2021 13:03 Ответить
Обидві сторони або білі та пухнасті , або все йде по накатаній за 30 років колії.Тим що при владі - все.
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15.03.2021 13:04 Ответить
За кого голосовали автобусные перевозчики Харькова? Риторический вопрос.
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15.03.2021 13:05 Ответить
Так вы же убогие зебилы за зебизян в Харькове голосовали.. хуже не будет, правда?
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15.03.2021 13:06 Ответить
На колєні, зубожілі! І бийтесь лобом об асфальт, може ваш слуга почує... 😁
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15.03.2021 13:08 Ответить
всі 73/43%зебіли, а ми вас попереджали два роки тому... Ви ж не слухали.
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15.03.2021 13:10 Ответить
Смішні люди, ну їй Богу... А його для чого на ту посаду Шмаркля призначила?!
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15.03.2021 13:11 Ответить
Це що, кацапські підприємці? Якого губернатора? Ну а про "віджать" ... . То саме за це ви й голосували. Маєте.
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15.03.2021 13:17 Ответить
Автобусные перевозчики Харькова и области -маленькие мафиозные царьки.Они могут убить,спалить,отобрать маршрут и тд.Они отбились от днепровцев еще год или два назад,а теперь когда власть в Харькове и области поменялась их маленько прищучили.Днепровские автобусы лучше и выиграли тогда маршрут по тендеру.Не сейчас,а тогда.
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15.03.2021 13:20 Ответить
Порох очень не подарок но до такой ситуации вообще то довел телевизор . когда по нескольким канал каждый день капали на мозги " барыга . барыга . барыга " а после этого крутили сериальчик про честного президента из народа . вот неотесанное и нетерпеливое большинство которое само ничего сделать не может и уверовало что стоит поменять одного на другого и сразу все поменяется
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15.03.2021 13:36 Ответить
Айна є, а де Гюльчатай?
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15.03.2021 13:45 Ответить
Мы платим налоги на содержание чиновников-рейдеров-рекетиров! Граждане! Минимизируйте уплату налогов и легально приобратейте оружие для самозащиты!
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15.03.2021 13:58 Ответить
а ничего что история началась еще давно и местные проиграв конкурс, отжали маршрут , а теперь ноют
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15.03.2021 15:14 Ответить
А казали що всі "айни" втекли в Японію.
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15.03.2021 15:43 Ответить
Як холопи лист пишуть? На колінах? Тільки на колінах.
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15.03.2021 15:45 Ответить
а Ипальники им набить... слабо? вы еще гепе на тот свет письмо напишите.....стыдоба
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15.03.2021 16:46 Ответить
 
 