Людям нужно объяснить, что первая прививка от COVID-19 снижает вероятность заражения, а вторая - полностью исключает, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский на селекторном совещании заявил, что необходимо постоянно разъяснять людям вопросы, связанные с прохождением вакцинации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Надо объяснять людям, что первая прививка от коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет", - отметил Зеленский.
Президен также поинтересовался, какая реакция у людей на вакцинацию. В Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано.
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а у самих украинцев такого права нет.
***** страх потеряли окончательно.
https://dumskaya.net/news/glavnyy-sanvrach-lyashko-u-ukraintcev-net-prava-138868/
И вообще, зесрань обещала государство в смартфоне - пожалуйста, имеем вакцинацию в смартфоне. Всё, как зебилы хотели. Вакцинация в смартфоне, лечение в смартфоне, пожрать - скоро тоже в самртфоне. Встречайте.
Дебил *****
Ми вводимо адаптивний карантин - "нєт, я протів!"
Ми просимо дотримуватись заходів власної безпеки - "нєт, я протів!"
Ми розпочинаємо вакцинацію - "нєт, я протів!"
Ситуація з коронавірусом покращується - "рісуют лєвую статістіку!"
Ситуація з коронавірусом погіршується - "власть нічево нє умєєт!"
Не вгодиш.
Ми спустили ковідний фонд на найкращий бітум,асфальт і шлак з самого Кривого Рогу ,замість купити кисневі станції і лабораторії для тестувань-"нєт,я протів!"
Поки дураки укладали угоди на купівлю якоїсь європейської дєшовки AstraZeneca по 3 $,ми шукали контактів з найкращими світовими виробниками з Азії-"нєт,я протів!"
Ми купили в китайців по 17$,-"не таке,фуфло.Де НАБУ ?"
Ми купили вже в індусів,з вод Священного Ганга,освячене великими гуру і Далай-Ламою,вже по 29$ -"нєт,я протів"...
Люди все умные смотрят новости, интересуются, ищут информацию и знают, что вакцина AstraZeneca, производимая в Индии уже запрещена к применению в большинстве стран Европы из за негативных последствий для здоровья.
Или Зеленский считает европейцев идиотами, которые отказались от вакцины AstraZeneca, а себя самым умным, вернее самым хитрож...ым?
Пусть лучше обьяснит людям, почему в Укарине нет нормальной американо-европейской вакцины Pfizer BioNTec или американской Moderna, у которых эффективность намного выше чем в выпускаемой в Индии вакцины AstraZeneca и предназначенной для отсталых стран Африки и Азии?
Так что спешить европейцев приравнивать к простодушным и умным, наверно, рановато.
60% після другої прививки для залишившихся від першої 40% імовірності захворіти це ще -24% захворіти. Разом вийде -84% імовірності захворіти. Якраз майже як на офіційному сайті астра зенеки і пишуть.
А Нелоха відправте в 5-7 класс математику вчити.
https://twitter.com/gorbulyova
https://twitter.com/gorbulyova Капітан Зебро Слонік @gorbulyova
https://twitter.com/gorbulyova
В Дубаї тепер, якщо обираєш не вакцінуватися, ковід тест кожні сім днів за свій рахунок!!!
150 аед середня ціна в Дубай
Рекомендованная схема включает внутримышечное введение двух доз вакцины (каждый раз по 0,5 мл) в интервале от 8 до 12 недель.
Для установления возможности формирования долгосрочной защиты после введения одной дозы требуются дополнительные исследования.
Зеля уже стал умнее ВОЗа, т.к. оно несёт, что уже после одной дозы есть результат. Это вам со Степашкой в Индии рассказали? Там и не такое расскажут, в т.ч. про супер-раджей.
Список этих вяяяликих "стран" можно продолжать.
А как вам Обьединённые Арабские Эмираты?
Поки нічого кращого світ не придумав від ковіду крім вакцини! Ось мною вибране на основі спілкування з людьми, які пережили ковід і вижили:
Коротше 1. Понос і кал темного, як нафта кольору, 2.їсти зовсім не хочеться, але лікарі в реанімації казали їсти бо здохнеш.3. в день робили 4 рази крапельниці і ще уколи . 4. спочатку легка форма десь до 37-38 темп. декілька днів , а потім 39-40 і людина за 3-4 дні гине бо згорають легені. 5. чим скоріше почати лікуватися і не чаями, то більше вірогідність вижити. 7. звичайно хтось може перенести легку форму, але це вже точно лотерея і навіть середні симптоми не йдуть ні в яке порівняння з можливими ускладненнями від вакцини.8. всі ліки повинні давати в лікарні.