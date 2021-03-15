Людям нужно объяснить, что первая прививка от COVID-19 снижает вероятность заражения, а вторая - полностью исключает, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на селекторном совещании заявил, что необходимо постоянно разъяснять людям вопросы, связанные с прохождением вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Надо объяснять людям, что первая прививка от коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет", - отметил Зеленский.

Президен также поинтересовался, какая реакция у людей на вакцинацию. В Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано.

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