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Новости Борьба с коронавирусом
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Людям нужно объяснить, что первая прививка от COVID-19 снижает вероятность заражения, а вторая - полностью исключает, - Зеленский

Людям нужно объяснить, что первая прививка от COVID-19 снижает вероятность заражения, а вторая - полностью исключает, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на селекторном совещании заявил, что необходимо постоянно разъяснять людям вопросы, связанные с прохождением вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Надо объяснять людям, что первая прививка от коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет", - отметил Зеленский.

Президен также поинтересовался, какая реакция у людей на вакцинацию. В Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано.

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Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20268) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+14
При эффективности 60% "полностью исключает"?
Дебил *****
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15.03.2021 13:09
+13
Людям нужно объяснить, почему степанов объявил стоимость фуфломицина коммерческой тайной
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15.03.2021 13:11
+11
Ти після вакцинації ще граєш на піаніні, чи вже фсьо?
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15.03.2021 13:08
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Индийский фуфломицин за огромные засекреченные украденные бабки.
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15.03.2021 13:07 Ответить
95 квартал сказал, что только им решать чем прививать украинцев,
а у самих украинцев такого права нет.
***** страх потеряли окончательно.

https://dumskaya.net/news/glavnyy-sanvrach-lyashko-u-ukraintcev-net-prava-138868/
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15.03.2021 13:15 Ответить
Где украинская вакцина, о которой столько базарил прошлым летом? Она же уже была практически готова. И ШО????
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15.03.2021 13:18 Ответить
Вообще-то индийская фармакология одна из лучших в мире.Но самому прививаться не хочется.
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15.03.2021 13:37 Ответить
Ти після вакцинації ще граєш на піаніні, чи вже фсьо?
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15.03.2021 13:08 Ответить
А оно что, вакцинировалось???

И вообще, зесрань обещала государство в смартфоне - пожалуйста, имеем вакцинацию в смартфоне. Всё, как зебилы хотели. Вакцинация в смартфоне, лечение в смартфоне, пожрать - скоро тоже в самртфоне. Встречайте.
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15.03.2021 14:14 Ответить
При эффективности 60% "полностью исключает"?
Дебил *****
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15.03.2021 13:09 Ответить
Особенно помогает прививка, сделанная в 2025 году
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15.03.2021 13:10 Ответить
Так быстро очередь не дойдет.
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15.03.2021 13:17 Ответить
Людям нужно объяснить, почему степанов объявил стоимость фуфломицина коммерческой тайной
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15.03.2021 13:11 Ответить
Клован,кто слил кацапам операцию по "вагнеровцам"?
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15.03.2021 13:15 Ответить
Ми вводимо жорсткий карантин - "нєт, я протів!"
Ми вводимо адаптивний карантин - "нєт, я протів!"
Ми просимо дотримуватись заходів власної безпеки - "нєт, я протів!"
Ми розпочинаємо вакцинацію - "нєт, я протів!"
Ситуація з коронавірусом покращується - "рісуют лєвую статістіку!"
Ситуація з коронавірусом погіршується - "власть нічево нє умєєт!"
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15.03.2021 13:21 Ответить
понятно. https://censor.net/ua/user/484227 - "свіжий" подляковий бот тут, на форумі Цензора.
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15.03.2021 13:23 Ответить
и таки ой вей..
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15.03.2021 13:32 Ответить
Люди -такі скоти.
Не вгодиш.
Ми спустили ковідний фонд на найкращий бітум,асфальт і шлак з самого Кривого Рогу ,замість купити кисневі станції і лабораторії для тестувань-"нєт,я протів!"
Поки дураки укладали угоди на купівлю якоїсь європейської дєшовки AstraZeneca по 3 $,ми шукали контактів з найкращими світовими виробниками з Азії-"нєт,я протів!"

Ми купили в китайців по 17$,-"не таке,фуфло.Де НАБУ ?"

Ми купили вже в індусів,з вод Священного Ганга,освячене великими гуру і Далай-Ламою,вже по 29$ -"нєт,я протів"...
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15.03.2021 14:29 Ответить
Де Лоцмана і Айсберга Альбертовича загубили?
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15.03.2021 14:54 Ответить
людям ничего не нужно обьяснять, тем более от брехливой власти...
Люди все умные смотрят новости, интересуются, ищут информацию и знают, что вакцина AstraZeneca, производимая в Индии уже запрещена к применению в большинстве стран Европы из за негативных последствий для здоровья.
Или Зеленский считает европейцев идиотами, которые отказались от вакцины AstraZeneca, а себя самым умным, вернее самым хитрож...ым?
Пусть лучше обьяснит людям, почему в Укарине нет нормальной американо-европейской вакцины Pfizer BioNTec или американской Moderna, у которых эффективность намного выше чем в выпускаемой в Индии вакцины AstraZeneca и предназначенной для отсталых стран Африки и Азии?
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15.03.2021 13:22 Ответить
Николай. а Европа уже вчера объявила, что связи случаев тромбофилии с вакциной AstraZeneca не обнаружено. И рекомендовали продолжать вакцинацию. Кроме того Европа, и Италия в частности, рассматривают возможность производства Спутника V у себя.
Так что спешить европейцев приравнивать к простодушным и умным, наверно, рановато.
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15.03.2021 14:47 Ответить
-60% зниження імовірністі від першої прививки.
60% після другої прививки для залишившихся від першої 40% імовірності захворіти це ще -24% захворіти. Разом вийде -84% імовірності захворіти. Якраз майже як на офіційному сайті астра зенеки і пишуть.
А Нелоха відправте в 5-7 класс математику вчити.
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15.03.2021 13:22 Ответить
От ******! А якщо ласти скине людина після щеплення чи ПОВТОРНО захворіє на корону, то скільки буде відшкодовувати держава цій людині чи її сімї? А ЗЕЛЕНИЙ?
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15.03.2021 13:27 Ответить
знакомая докторша сказа что нужно быть полным дол-м что бы верить что обычная хирургическая маска убережет от вируса особенно если ее таскать на морде часами
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15.03.2021 13:28 Ответить
Идиот? Маска защищает не тебя, а тех, кто вокруг тебя. Люди в мсках берегут окружающих. Люди без масок (в среднем 73%) срут на окружающих.
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15.03.2021 14:09 Ответить
https://twitter.com/gorbulyova
https://twitter.com/gorbulyova
https://twitter.com/gorbulyova Капітан Зебро Слонік @gorbulyova

https://twitter.com/gorbulyova

В Дубаї тепер, якщо обираєш не вакцінуватися, ковід тест кожні сім днів за свій рахунок!!!
150 аед середня ціна в Дубай
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15.03.2021 13:36 Ответить
Какое же оно дебильное: прививка не исключает заражение, а помогает болезни протекать более мягко.
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15.03.2021 13:41 Ответить
Какова рекомендованная дозировка вакцины? https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
Рекомендованная схема включает внутримышечное введение двух доз вакцины (каждый раз по 0,5 мл) в интервале от 8 до 12 недель.
Для установления возможности формирования долгосрочной защиты после введения одной дозы требуются дополнительные исследования.
Зеля уже стал умнее ВОЗа, т.к. оно несёт, что уже после одной дозы есть результат. Это вам со Степашкой в Индии рассказали? Там и не такое расскажут, в т.ч. про супер-раджей.
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15.03.2021 13:45 Ответить
Не знаю как та вакцина о какой он говорит, а Российская, работает так: Сделана из двух штаммов Генетически модифицированного аденовируса. Надо чтоб вирус заразил организм, а иммунитет с ним справился у научился бороться (что потом перенесёт и на коронавирус). Но эти вирусы, встречаются в популяции людей и сами по себе. От первого есть иммунитет примерно у 30%, от второго - примерно у 80%. Если есть иммунитет - вакцина не сработает. Потому и используют сразу 2 вируса. После первого иммунитет появляется примерно у 70% людей, после второго, примерно у 93% (НЕ 100%! Ни одна из вакцин не даст 100%)
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15.03.2021 14:31 Ответить
А свиная вакцина из параши разве в ЕС сертифицирована? Я не говорю о разных }{уйловских купленных уЙоббиках, а в нормальных странах и в целом в ЕС как?
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15.03.2021 14:40 Ответить
53 страны сертифицировали.
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15.03.2021 22:20 Ответить
Сама параша, Абхазия, Ю.Осетия, ПМРа...
Список этих вяяяликих "стран" можно продолжать.
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15.03.2021 22:48 Ответить
Имеются в виду только страны признанные ООН.

А как вам Обьединённые Арабские Эмираты?
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15.03.2021 23:24 Ответить
Замість таляпання їзиком і розповсюдження ковіду кругом себе краще вакцинуйтесь, що я успішно зробив минулого тижня.
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15.03.2021 13:50 Ответить
Як самопочуття після вакцинації? Цікавлюся, бо я теж записався, а коли черга дійде не знаю. Тут один антиваксер все мене просить сповістити його як я вакцинацію перенесу. Я не знаю, чи він доживе до того часу, то розкажіть як у Вас пройшло, я йому передам. (якщо можна вік свій вкажіть, можна приблизно).
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15.03.2021 14:28 Ответить
Практично не відчував якихось симптомів, хіба легка слабісь ввечері другого дня і просто ліг спати не в 22-23 год, а в 21, щоб перестрахуватись.
Поки нічого кращого світ не придумав від ковіду крім вакцини! Ось мною вибране на основі спілкування з людьми, які пережили ковід і вижили:
Коротше 1. Понос і кал темного, як нафта кольору, 2.їсти зовсім не хочеться, але лікарі в реанімації казали їсти бо здохнеш.3. в день робили 4 рази крапельниці і ще уколи . 4. спочатку легка форма десь до 37-38 темп. декілька днів , а потім 39-40 і людина за 3-4 дні гине бо згорають легені. 5. чим скоріше почати лікуватися і не чаями, то більше вірогідність вижити. 7. звичайно хтось може перенести легку форму, але це вже точно лотерея і навіть середні симптоми не йдуть ні в яке порівняння з можливими ускладненнями від вакцини.8. всі ліки повинні давати в лікарні.
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15.03.2021 21:01 Ответить
50+
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15.03.2021 21:04 Ответить
Дякую за докладну інформацію. Щастя Вам.
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15.03.2021 22:06 Ответить
Дайте йому селедки.
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15.03.2021 13:53 Ответить
людям нужно обеспечить вакцинирование, а не проводить его в телевизоре с этими нелепыми пояснениями!
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15.03.2021 14:00 Ответить
Що воно несе. Навіть у Ізраїлю ( де ширяють "найчудовішу" в світі пфайзер) вакциновані двома дозами і хворіють, і вмирають від ковід.
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15.03.2021 14:06 Ответить
Так, в Ізраїлі аж 46,49% вакциновано двома дозами.
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15.03.2021 14:30 Ответить
14.03 в Ізраїлі було 1178 випадків. А ще 21.01 там було 11934 випадки. Зменшення в 10 разів за неповних 2 місяці.
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15.03.2021 14:36 Ответить
...идинах, фуев чемпион по борьбе с ковидом
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15.03.2021 14:12 Ответить
А як правільно?***...тий,чи ****..тий..?,ну не філолух я.
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15.03.2021 14:17 Ответить
Давай вакцинуй ******... вже майже півмільйона записались на вакцинацію!!! А вакциновано лише 20 000 Ви не взмозі забезпечити ні вакцинування ні боротьбу з ковідом ні тестування.. Ця влада - ганьбище Українського народу!
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15.03.2021 14:50 Ответить
Голосування за Зелю як президента зменшує шанс того, що перед вами думаюча людина. Голосування за партію Слуга Народу після цього повністю його виключає.
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15.03.2021 14:53 Ответить
Зеленський--"заслужений" лікар України!!!
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15.03.2021 15:31 Ответить
этот придурок еще и доХтур?
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15.03.2021 16:48 Ответить
Когда выкинешь на эту х-ню свои кровные, сразу начинаешь понимать, что такое эффект плацебо.
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15.03.2021 19:22 Ответить
 
 