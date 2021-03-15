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Новости Коалициада
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"Слуга народа" не получала официальные предложения о коалиционных переговорах ни от одной фракции Рады, - Корниенко

Официальных предложений об коалиционных переговорах не поступало ни от одной фракции украинского парламента, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Официальные предложения ни от одной фракции о коалиционных переговорах не поступали", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что в соответствии с Конституцией Украины та фракция, которая имеет больше 226 депутатов, является коалицией. "Во фракции "Слуга народа" пребывают более 226 народных депутатов, поэтому оснований для коалиционных переговоров формальных не так много", - подчеркнул Корниенко.

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При этом он отметил, что коалиция может расширяться и быть крупнее, чем фракция "Слуга народа". По словам парламентария, если такие предложения будут поступать, то фракция будет официально их обсуждать и принимать решения.

Первый заместитель главы фракции также напомнил, что на съезде партии "Слуга народа" на прошлой неделе была принята доктрина партии, и подчеркнул, что объединяться надо "вокруг принципов, вокруг программы, вокруг идей", а потом уже говорить о каких-то персональных ответственностях.

"Я думаю, что у парламентских партий теперь есть возможность зайти на сайт "Слуги народа", посмотреть доктрину, посмотреть свою программу, найти точки пересечения. Если этих точек достаточно, чтобы проводить коалиционные или какие-либо другие переговоры, то, безусловно, можно на нас выходить с таким предложениями", - сказал Корниенко.

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Автор: 

ВР (29234) коалиция (3832) Слуга народа (2629) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+2
Зелені брехуни.
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15.03.2021 13:09
+2
А шо фсё так плохо? А хде же трускавецкое Монобольшинство недоумков воровитых?
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15.03.2021 13:09
+1
Слуги)))
На коліна СЦ.КИ, бо ви СЛУГИ.
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15.03.2021 13:10
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Зелені брехуни.
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15.03.2021 13:09 Ответить
А шо фсё так плохо? А хде же трускавецкое Монобольшинство недоумков воровитых?
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15.03.2021 13:09 Ответить
Слуги)))
На коліна СЦ.КИ, бо ви СЛУГИ.
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15.03.2021 13:10 Ответить
Остальные боятся замараться,Разве что ОПЗЖ не побрезгует,но на условиях что колода карт у них
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15.03.2021 13:12 Ответить
Пройшло більше двох років і, НАРЕШТІ (!!!), у партії з'вилась доктрина! Тепер чекаємо ще рік, щоб з'явилася програма уряду Шмигаля... Ну а ще роки через три, можливо, вони почнуть виконувати все те, про що написали... Якщо досидять...
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15.03.2021 13:13 Ответить
Партії не доктрина потрібна, а гарний доктор.))
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15.03.2021 13:15 Ответить
А кому нужны эти "слуги"? Без денег Коломойского да еще под угрозой санкций США? ОПЗЖ, конечно, может протянуть руку помощи, но это будет конец рейтинга Зеленского
"Слуга народа" не получала официальные предложения о коалиционных переговорах ни от одной фракции Рады, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5185
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15.03.2021 13:14 Ответить
А что кто-то еще верит зюзям?
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15.03.2021 13:15 Ответить
Какие там принципы и идеи у кучи совершенно случайных людей прошедших на зеленом хайпе?Просто некоторые люди опять заработают на грабеже!Пусть их ничтожество быстрее идет на дно и будут новые выборы Рады!И врядли кто захочет спасать зеленый Титаник!
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15.03.2021 13:16 Ответить
кто хочет в коалицию с недоносками!
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15.03.2021 15:03 Ответить
 
 