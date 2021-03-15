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Порошенко: Оппозиция требует немедленно создать ВСК по пандемии, "вагнергейту" и "делу Шеремета"

Порошенко: Оппозиция требует немедленно создать ВСК по пандемии,

Оппозиция требует немедленно создать ВСК по расследованию провалившейся антиковидной политики власти, "вагнергейту", а также по "делу Шеремета" и политических преследований.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время согласительного совета, передает Цензр.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Порошенко отметил, что продолжается сбор подписей относительно внеочередного заседания по "вагнергейту", но руководство парламента может внести этот вопрос в повестку дня текущей сессионной недели.

"Я хочу поблагодарить фракцию "Голос", которая в полном составе дала свои подписи. Я хочу поблагодарить "Батькивщину", которая дала достаточное количество голосов и будут предоставлены дополнительные подписи. У нас, оказывается, все фракции дали подписи своих представителей. И сегодня их собрано уже почти 70 ", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением COVID-19

"Когда вы вносите изменения в повестке дня, поставьте позицию "Вагнера" и рассмотрите. У нас три позиции ВСК, на которых мы настаиваем. Первое - это "Вагнер", второе - это расследование "дела Шеремета" и преследования политических узников, и третье - это ВСК по пандемии", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что ВСК - это парламентский инструмент оппозиции, тогда как у власти есть другие рычаги, в частности система правоохранительных органов. "ВСК - это инструмент оппозиции, а власть, если кто-то совершил преступление, - пожалуйста, проводите расследование", - заключил Порошенко.

Также читайте: COVID-19 снова наступает. Количество больных такое же, как в ноябре, когда был самый большой подъем, - гендиректор больницы им. Мечникова Рыженко

ВСК (458) Порошенко Петр (19594) Шеремет Павел (564) ЧВК Вагнер (1332) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+25
Да неужели? Так он же у вас вчера в очередной раз сбежал. Кого садить?

Порошенко: оппозиция требует немедленно создать ВСК по пандемии, "вагнергейту" и "делу Шеремета" - Цензор.НЕТ 7009
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15.03.2021 13:23
+19
Давай, Гетьман Порох!!! Дави сепарських ОПЗЖ- вошей і ЗЕ-гнид!!!!
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15.03.2021 13:24
+16
Порошенко: оппозиция требует немедленно создать ВСК по пандемии, "вагнергейту" и "делу Шеремета" - Цензор.НЕТ 5299
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15.03.2021 13:21
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А де їх взяти?
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15.03.2021 14:35 Ответить
Перекупляти порохоботів рошенками.
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15.03.2021 14:55 Ответить
Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года. Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. На сегодняшний день это составляет 30,014 млн. гривен.

Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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15.03.2021 13:49 Ответить
ВКС "по делу Шеремета", параллельно криминальному расследованию? Извиняюсь, но это давление на следствие, что противозаконно
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15.03.2021 13:51 Ответить
Дурбали...такий дурбали..
Нік прямо пасує написаному.
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15.03.2021 13:55 Ответить
Ок , дурбелику 🤣🤣🤣
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15.03.2021 14:14 Ответить
Та ще не все. А куди дівали "Вальцмана", "баригу", "мародера", "Ротердам+", " вбив брата" і "пересадив всіх патріотів", що немає кого садити і Зелі?
Одна тільки у вас малороси правда, що Порошенко, як і всі громадяни України до війни ходили в московську церкву, бо вважали їх братньою. Але з початком війни Порошенко привіз Томос нашій українській автокефальній ПЦУ. А Ваш Зеля, Разумков, особливо Трофімов, працвівник офісу президента, та вся шушера "православна", (не плутати із "чефірами", бо в тих синагога), ходять у московську церкву. Заблокували перехід громад із УПЦ(могсковської) в ПЦУ. І роздавали нагороди виключно московським попам.
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15.03.2021 14:49 Ответить
"Вальцмана" вважаю вигадкою; "вбив брата" - чого не знаю, того не знаю; "пересадив всіх патріотів" - маячня, бо патріотів багато, крім того, я маю власне тлумачення поняття "патріот", відмінне від загальноприйнятого.
Падлюче ЗЕ-шапіто на чолі з брехуном ЗЕленошмарклевим БлаЗЕнем я тролю з більшим завзяттям, ніж Порохатого Баригу.
Виходячи з кількості парафіян, ПЦУ явно відстає від УПЦ МП. Не уявляю, як можна заблокувати вибір церкви для релігійної громади?
Громади громадами, але жодного парафіянина ніхто не обмежує здійснити індивідуальний вибір церкви.
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19.03.2021 21:19 Ответить
https://www.5.ua/polityka/shcho-vyhadaiut-antykryzovi-menedzhery-opu-do-premiery-vahnerheitu-na-netflix-chas-ch-239306.html Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри "Вагнергейту" на Netflix - анонс "Час Ч" Романа Чайки на 5-му каналі

Дивіться 15 березня на "5 каналі"
Тяжкі будні радикальних центристів: як "Слуга народу" кувала КПРС? "Харківські угоди" чи "харківські уроди" - ніхто не знає! Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри фільму "Зелений вагнергейт" на Netflix.

Дивіться у програмі "Час Ч" із Романом Чайкою 15 березня о 15:30 на "5 каналі".
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15.03.2021 13:57 Ответить
ВСК еще при старом уголовнике кучме был надежный способ спустить любое дело на тормозах, думаю, сейчас это еще бОльший пшик.

За то, что нет другого законного способа раскрыть уголовное преступление - нужно либо начинать Майдан, либо заниматься самосудом, причем начинать с тех, кто ОБЯЗАН обеспечивать законную правоохранительную деятельность, с гарантов, так сказать...
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15.03.2021 14:23 Ответить
Класно так дивитися на стрічку новин - 20 коментарів, 15,27. В заголовку Порошенко - і як прорвало
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15.03.2021 15:04 Ответить
Пропоную Бутусову лайфхак - ставите після кожного основного заголовку ще одне речення з одним словом - Порошенко))
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15.03.2021 15:06 Ответить
И по сгорелой хате Гонтаревой тоже крммисию. И вообще,сегодня слишком много в новостях Сывачьолаго,к чему бы это?
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15.03.2021 16:35 Ответить
Возле параши будет что-то требовать сывочолый со своими 5% эЛОХтората
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15.03.2021 23:54 Ответить
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