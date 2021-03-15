Порошенко: Оппозиция требует немедленно создать ВСК по пандемии, "вагнергейту" и "делу Шеремета"
Оппозиция требует немедленно создать ВСК по расследованию провалившейся антиковидной политики власти, "вагнергейту", а также по "делу Шеремета" и политических преследований.
Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время согласительного совета, передает Цензр.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Порошенко отметил, что продолжается сбор подписей относительно внеочередного заседания по "вагнергейту", но руководство парламента может внести этот вопрос в повестку дня текущей сессионной недели.
"Я хочу поблагодарить фракцию "Голос", которая в полном составе дала свои подписи. Я хочу поблагодарить "Батькивщину", которая дала достаточное количество голосов и будут предоставлены дополнительные подписи. У нас, оказывается, все фракции дали подписи своих представителей. И сегодня их собрано уже почти 70 ", - сказал Порошенко.
"Когда вы вносите изменения в повестке дня, поставьте позицию "Вагнера" и рассмотрите. У нас три позиции ВСК, на которых мы настаиваем. Первое - это "Вагнер", второе - это расследование "дела Шеремета" и преследования политических узников, и третье - это ВСК по пандемии", - подчеркнул Порошенко.
Он отметил, что ВСК - это парламентский инструмент оппозиции, тогда как у власти есть другие рычаги, в частности система правоохранительных органов. "ВСК - это инструмент оппозиции, а власть, если кто-то совершил преступление, - пожалуйста, проводите расследование", - заключил Порошенко.
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Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Так нагло даже при Януковиче не воровали. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Нік прямо пасує написаному.
Одна тільки у вас малороси правда, що Порошенко, як і всі громадяни України до війни ходили в московську церкву, бо вважали їх братньою. Але з початком війни Порошенко привіз Томос нашій українській автокефальній ПЦУ. А Ваш Зеля, Разумков, особливо Трофімов, працвівник офісу президента, та вся шушера "православна", (не плутати із "чефірами", бо в тих синагога), ходять у московську церкву. Заблокували перехід громад із УПЦ(могсковської) в ПЦУ. І роздавали нагороди виключно московським попам.
Падлюче ЗЕ-шапіто на чолі з брехуном ЗЕленошмарклевим БлаЗЕнем я тролю з більшим завзяттям, ніж Порохатого Баригу.
Виходячи з кількості парафіян, ПЦУ явно відстає від УПЦ МП. Не уявляю, як можна заблокувати вибір церкви для релігійної громади?
Громади громадами, але жодного парафіянина ніхто не обмежує здійснити індивідуальний вибір церкви.
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Тяжкі будні радикальних центристів: як "Слуга народу" кувала КПРС? "Харківські угоди" чи "харківські уроди" - ніхто не знає! Що вигадають антикризові менеджери ОПУ до прем'єри фільму "Зелений вагнергейт" на Netflix.
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За то, что нет другого законного способа раскрыть уголовное преступление - нужно либо начинать Майдан, либо заниматься самосудом, причем начинать с тех, кто ОБЯЗАН обеспечивать законную правоохранительную деятельность, с гарантов, так сказать...