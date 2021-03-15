Порошенко: Оппозиция требует немедленно создать ВСК по пандемии, "вагнергейту" и "делу Шеремета"

Оппозиция требует немедленно создать ВСК по расследованию провалившейся антиковидной политики власти, "вагнергейту", а также по "делу Шеремета" и политических преследований.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время согласительного совета, передает Цензр.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Порошенко отметил, что продолжается сбор подписей относительно внеочередного заседания по "вагнергейту", но руководство парламента может внести этот вопрос в повестку дня текущей сессионной недели.

"Я хочу поблагодарить фракцию "Голос", которая в полном составе дала свои подписи. Я хочу поблагодарить "Батькивщину", которая дала достаточное количество голосов и будут предоставлены дополнительные подписи. У нас, оказывается, все фракции дали подписи своих представителей. И сегодня их собрано уже почти 70 ", - сказал Порошенко.

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"Когда вы вносите изменения в повестке дня, поставьте позицию "Вагнера" и рассмотрите. У нас три позиции ВСК, на которых мы настаиваем. Первое - это "Вагнер", второе - это расследование "дела Шеремета" и преследования политических узников, и третье - это ВСК по пандемии", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что ВСК - это парламентский инструмент оппозиции, тогда как у власти есть другие рычаги, в частности система правоохранительных органов. "ВСК - это инструмент оппозиции, а власть, если кто-то совершил преступление, - пожалуйста, проводите расследование", - заключил Порошенко.

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