Украина будет выдавать международные свидетельства о COVID-вакцинации: никаких других "иммунных паспортов" внедрять не будем, - Ляшко

Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует.

Об этом в комментарии "Коронавирус.Инфо" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации. При этом Ляшко добавил, что если определенная страна потребует при пересечении границы такое свидетельство о вакцинации, украинцы смогут его получить бесплатно в два клика.

"Никаких других "иммунных паспортов" Украина не будет внедрять", - акцентировал он.

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"Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19", - подчеркнул санврач.

Отмечается, что сейчас в мире двойную дозу против COVID-19 получили лишь 0,88% населения. При этом на глобальном рынке предложение таких вакцин ограничено.