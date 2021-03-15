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Иностранные дипломаты систематически нарушают ПДД в Украине и игнорируют штрафы. В Раде готовят законодательные изменения, - "слуга народа" Медяник

Иностранные дипломаты систематически нарушают ПДД в Украине и игнорируют штрафы. В Раде готовят законодательные изменения, -

В Украине готовятся принять законодательные изменения, которые позволят привлекать иностранных дипломатов к ответственности за нарушение правил дорожного движения. На сегодня они пользуются иммунитетом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге в МВД заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник.

"Сейчас вместе с МВД парламентарии работают над внесением изменений в статью 16 Кодекса Украины об административных правонарушениях о применении ответственности за совершение правонарушений к иностранцам, которые пользуются иммунитетом. Данный законопроект будет зарегистрирован уже на этой неделе", - отметил нардеп.

По его словам, основанием для таких изменений является проблема систематических нарушений ПДД иностранными дипломатами, которые игнорируют штрафы, пользуясь иммунитетом.

Он также добавил, что в Раде готовят ввести штрафы за оскорбление полицейских, пограничников и членов общественных формирований по охране общественного порядка. Других подробностей он не привел.

Напомним, в 2019 году полицейские в Киеве остановили пьяного дипломата за рулем, но не смогли привлечь его к ответственности из-за иммунитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине усиливают ответственность за нарушение ПДД: перечень изменений и размеры штрафов. ИНФОГРАФИКА

МВД (9317) ПДД (532) дипломаты (635) Медяник Вячеслав (19)


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Топ комментарии
+3
Бггг, не все, кто на польских бляхах - иностранный дипломат
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15.03.2021 13:40
+2
В чому проблема стягнення штрафів з дипломатів? Напрацована міжнародна практика є і норм. працює. Що вам треба, зєлошарікі?
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15.03.2021 13:48
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Бггг, не все, кто на польских бляхах - иностранный дипломат
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15.03.2021 13:40 Ответить
так у ди. авто свои номера. Причем тут бляхи и Поляки?
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15.03.2021 16:41 Ответить
Да просто слегка на вентилятор накинуть. Глядишь, кто из бляховодов достанет шашку и поскачет в бой
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15.03.2021 17:15 Ответить
Тут такие клоуны на цензоре что могут полякам и войну объявить, так что поаккуратнее
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16.03.2021 21:34 Ответить
В чому проблема стягнення штрафів з дипломатів? Напрацована міжнародна практика є і норм. працює. Що вам треба, зєлошарікі?
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15.03.2021 13:48 Ответить
от петруччо той був молодець. При пеці всіх штрафували.
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15.03.2021 13:51 Ответить
и любителю парковки на переходе арахамии отдельный закон. Заняться нечем, изумрудные имитаторы бурной деятельности? Попробуйте действующие законы исполнять
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15.03.2021 13:56 Ответить
Пусть платят. Иммунитет на ПДД не распространяется. Наши дипломаты платят
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15.03.2021 14:46 Ответить
Он также добавил, что в Раде готовят ввести штрафы за оскорбление полицейских, пограничников и членов общественных формирований по охране общественного порядка. Источник: https://censor.net/ru/n3253368

А когда эти дуболомы оскорбляют и унижают граждан, какая у них ответственность. Должна быть зеркальная, но в три раза. Так как используется власть, которую предоставили не по уму, а при должности.
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15.03.2021 15:30 Ответить
 
 