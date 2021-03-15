ДТП с гражданами Украины в Польше: 16 человек остаются в больницах, двое из них в очень тяжелом состоянии

По состоянию на 15 марта в больницах Подкарпатского воеводства Польши после автокатастрофы украинского автобуса 6 марта продолжают находиться 16 граждан Украины, двое из которых - в очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Четырех украинцев планируют выписать в понедельник, еще не менее пяти человек - до конца недели, сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"Сейчас в больницах еще находятся 16 человек, двое из которых - в очень тяжелом состоянии. Сегодня в течение дня будут выписаны четыре человека", - отметил Павлюк.

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Он добавил, что из двух украинцев в тяжелом состоянии одна пациентка больницы в Перемышле находится в коме, а пациента больницы из города Любачув планируют в понедельник транспортировать вертолетом в больницу в Жешуве.

Во вторник и последующие дни из больниц планируют выписать еще не менее пяти человек. В некоторых случаях их перевозка в Украину потребует специального транспорта. Как сообщил Павлюк, с органами власти регионов, откуда происходят пострадавшие, будет решаться вопрос о выделении транспорта для их перевозки домой.

Напомним, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.