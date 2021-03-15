У Зеленского уже нет отношения к Путину как к человеку, у которого "в глазах светится мир", - Гармаш
Политика Украины в отношении России и конфликта на Донбассе сегодня меняется. Президент Зеленский утратил свои иллюзии и начал смотреть на ситуацию реалистично.
Об это заявил журналист, представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в интервью Цензор.НЕТ.
По словам Гармаша, раньше Зеленский еще надеялся: с Путиным можно будет как-то договориться.
"Верил, что война продолжалась просто потому, что прежние правящие элиты были заинтересованы в ней, а вот он придет и принесет мир. Но с опытом он начинает видеть процессы более реалистично. Мы - свидетели, как сегодня меняется политика Украины в отношении России и конфликта на Донбассе. Мы уже реагируем на эту войну, не как на военный конфликт в локальном регионе, а как на глобальную гибридную агрессию против Украины - закрываем вражеские телеканалы, ограничиваем силу российских агентов влияния, бьем по их экономической базе", - подчеркнул журналист.
Гармаш добавил, что это как раз показатель того, что "Зеленский утратил свои иллюзии и начал смотреть на ситуацию реалистично".
"Соответственно, сегодня уже нет отношения к Путину как к человеку, у которого "в глазах светится мир". Его воспринимают как главу враждебного Украине государства, которое пытается уничтожить нашу страну.
Полный текст интервью с представителем отдельных районов Донетчины в ТКГ Сергеем Гармашом читайте здесь.
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Но, вопрос остался.
Этот кварталовец дорвался до Банковой плюясь лозунгами: "не дадим Пороху наживаться на войне !"
Порох давно не Президент. Война продолжается.
Кто же сейчас наживается на войне ?
Два роки йому потрібно було на те, щоб зрозуміти, що винен пуйло.
І не факт, що він дійсно зрозумів це зараз.
Ох вже ці донецько-луганські журналісти ...
Вся особо упоротая нечисть с медведчуковских каналов перебежала на мураевский "Наш".
Почему его не закрывает патриот Зеля?
И почему до сих пор не в СИЗО спонсоры террористов медведчук и козак?
Ибо что либо смелое сказать на публику, Зе-нарик трусит.
К огромному сожалению, куча осведомленных журналистов, экспертов, политиков решили, что с ним хуже не будет.
а то в 2019 году этот глаз ***** светился миром? ))))
Что, теперь всем надо обоссаться от радости?
Его глаза не лгут.
Они правдиво говорят, Что их владелец - плут!" /Р.Бернс/
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт". Якби не Байден , Зе і далі зазирав би путлеру в очі.