У Зеленского уже нет отношения к Путину как к человеку, у которого "в глазах светится мир", - Гармаш

Политика Украины в отношении России и конфликта на Донбассе сегодня меняется. Президент Зеленский утратил свои иллюзии и начал смотреть на ситуацию реалистично.

Об это заявил журналист, представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Гармаша, раньше Зеленский еще надеялся: с Путиным можно будет как-то договориться.

"Верил, что война продолжалась просто потому, что прежние правящие элиты были заинтересованы в ней, а вот он придет и принесет мир. Но с опытом он начинает видеть процессы более реалистично. Мы - свидетели, как сегодня меняется политика Украины в отношении России и конфликта на Донбассе. Мы уже реагируем на эту войну, не как на военный конфликт в локальном регионе, а как на глобальную гибридную агрессию против Украины - закрываем вражеские телеканалы, ограничиваем силу российских агентов влияния, бьем по их экономической базе", - подчеркнул журналист.

Гармаш добавил, что это как раз показатель того, что "Зеленский утратил свои иллюзии и начал смотреть на ситуацию реалистично".

"Соответственно, сегодня уже нет отношения к Путину как к человеку, у которого "в глазах светится мир". Его воспринимают как главу враждебного Украине государства, которое пытается уничтожить нашу страну.

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