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Рада планирует направить на заключение КС законопроект о назначении директоров НАБУ и ГБР, - Разумков

Рада планирует направить на заключение КС законопроект о назначении директоров НАБУ и ГБР, - Разумков

Верховная Рада планирует включить в повестку дня и направить на заключение Конституционного Суда законопроект №5133 о назначении директоров НАБУ и ГБР.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

"Важным вопросом будет направление в Конституционный Суд законопроекта №5133 об упорядочении вопроса назначения директоров НАБУ и ГБР, для того, чтобы привести этот вопрос в соответствие с Конституцией", - сказал Разумков.

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Автор: 

НАБУ (4219) ВР (29234) Сытник (958) Разумков Дмитрий (1520)


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Прощай безвиз, гуд бай МВФ. Здравствуй Беня.
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15.03.2021 14:02 Ответить
Засрали педіки? Включають задню?
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15.03.2021 14:06 Ответить
Твои сексуальные фантазии, копрофил, здесь никому не интересны. Страдай молча сам.
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15.03.2021 14:26 Ответить
никакого прощай безвиз, рабы нужны и лучше работящие украинцы, чем черномазые мусульмане с ихним аллах акбар отрэжу голову
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15.03.2021 14:06 Ответить
Просто отмените НАБУ. К чему это лицемерие? Всем всё уже давно понятно. Ждите звонок Байдена дальше
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15.03.2021 14:27 Ответить
Ці тупі зелені засранці довалюють все, що було створено хорошого. При цьому відповідальність не забувають звалити на когось іншого, в основному на папєрєдніков.
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15.03.2021 14:43 Ответить
Ну, да. Знову у совдепісько-януковичеську багнюку
Европарламет вас зеним пройдисвітам чітко і недвозначно:
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП

А воно із баранячою наполегливістю - одне і теж, одне і теж. Ну, як Беня наказав
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15.03.2021 15:11 Ответить
ВЗрада упорно выполняет разворот Украины в обятия рашиста ,и на розрыв связей как США так и с ЕС
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15.03.2021 15:59 Ответить
 
 