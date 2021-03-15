Рада планирует направить на заключение КС законопроект о назначении директоров НАБУ и ГБР, - Разумков

Верховная Рада планирует включить в повестку дня и направить на заключение Конституционного Суда законопроект №5133 о назначении директоров НАБУ и ГБР.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

"Важным вопросом будет направление в Конституционный Суд законопроекта №5133 об упорядочении вопроса назначения директоров НАБУ и ГБР, для того, чтобы привести этот вопрос в соответствие с Конституцией", - сказал Разумков.

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