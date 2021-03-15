Рада планирует направить на заключение КС законопроект о назначении директоров НАБУ и ГБР, - Разумков
Верховная Рада планирует включить в повестку дня и направить на заключение Конституционного Суда законопроект №5133 о назначении директоров НАБУ и ГБР.
Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
"Важным вопросом будет направление в Конституционный Суд законопроекта №5133 об упорядочении вопроса назначения директоров НАБУ и ГБР, для того, чтобы привести этот вопрос в соответствие с Конституцией", - сказал Разумков.
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Европарламет вас зеним пройдисвітам чітко і недвозначно:
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП
А воно із баранячою наполегливістю - одне і теж, одне і теж. Ну, як Беня наказав