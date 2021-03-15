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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: четыре региона в "красной" зоне, 11 - в "оранжевой", в девяти - превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: четыре региона в

По состоянию на 15 марта в г. Киев и восьми областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19, а также уровень госпитализаций. В Закарпатской области превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 70,2% (при норме меньше 65%), также этот показатель превышен и в Ивано-Франковской области - 65,9%.

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Коэффициент выявления новых случаев COVID-19 также превышен в Киевской (21,4%), Львовской (21,7%) и Сумской (21,6%) областях.

В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

При этом по состоянию на 14 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в девяти регионах - в Киеве (77,2 на 100 тысяч населения при норме 60), Ивано-Франковской (123,4), Винницкой (122,7), Черновицкой (89,4), Закарпатской (86,9), Житомирской (96), Николаевской (90,3), Тернопольской (60,6) и Хмельницкой (73,4) областях.

Эпидпорог превышен в восьми областях: Донецкой (119,4%), Житомирской (141,3%), Закарпатской (139,0%), Киевской (100,1%), Ивано-Франковской (209,1%), Сумской (109,7%), Тернопольской (147,1%) и Черкасской (101,9%).

Эпидзонирование Украины: четыре региона в красной зоне, 11 - в оранжевой, в девяти - превышен уровень госпитализации, - Минздрав 01
Эпидзонирование Украины: четыре региона в красной зоне, 11 - в оранжевой, в девяти - превышен уровень госпитализации, - Минздрав 02
Эпидзонирование Украины: четыре региона в красной зоне, 11 - в оранжевой, в девяти - превышен уровень госпитализации, - Минздрав 03

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Таке передчуття, що попередні хвилі то була лише розминка...
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15.03.2021 14:08
+1
А Пфайзера всё нет
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15.03.2021 14:14
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Правила форума Совет форумчан
Таке передчуття, що попередні хвилі то була лише розминка...
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15.03.2021 14:08 Ответить
А Пфайзера всё нет
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15.03.2021 14:14 Ответить
Тут была новость про переполненные больницы в быдлохарькове, а по таблице - заполнены менее, чем на треть...
https://censor.net/ru/news/3253249/harkovskie_bolnitsy_dlya_patsientov_s_covid19_zagrujeny_polnostyu_kislorodnyh_mest_pochti_ne_ostalos

И кто же это так брешет?
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15.03.2021 14:16 Ответить
Это ты с быдлокиевом перепутал
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15.03.2021 14:20 Ответить
А как же сцыла?
Или название не нравится, так даже Леня Космос не такой предводитель быдла, как гепа-допа, коих быдловчане всегда выбирают, уверен, и в этот раз...
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15.03.2021 14:26 Ответить
Да! Вакцинация населения прошла успешно и вовремя, медаль и орден министру!!!
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15.03.2021 14:26 Ответить
Чуть позже, дайте деньги посчитать и оприходовать...
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15.03.2021 14:29 Ответить
лыжи -наше всё!
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15.03.2021 14:40 Ответить
Виявляється те змагання, де Зеля і Стьопа стали чемпіонами, було всього лиш серед інвалідів-аматорів.
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15.03.2021 14:51 Ответить
ничего стращного:
в Днепре 12 марта вакцинировали
10(десять)!!! человек!!
Ковидные деньги пустим на строительство дорог и парт съезды
-пандемия сбежит
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15.03.2021 15:04 Ответить
Україна має негайно перейти до дистанційної форми навчання. Садочки теж.
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15.03.2021 15:05 Ответить
 
 