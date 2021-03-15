Эпидзонирование Украины: четыре региона в "красной" зоне, 11 - в "оранжевой", в девяти - превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 15 марта в г. Киев и восьми областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19, а также уровень госпитализаций. В Закарпатской области превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 70,2% (при норме меньше 65%), также этот показатель превышен и в Ивано-Франковской области - 65,9%.

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Коэффициент выявления новых случаев COVID-19 также превышен в Киевской (21,4%), Львовской (21,7%) и Сумской (21,6%) областях.

В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

При этом по состоянию на 14 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в девяти регионах - в Киеве (77,2 на 100 тысяч населения при норме 60), Ивано-Франковской (123,4), Винницкой (122,7), Черновицкой (89,4), Закарпатской (86,9), Житомирской (96), Николаевской (90,3), Тернопольской (60,6) и Хмельницкой (73,4) областях.

Эпидпорог превышен в восьми областях: Донецкой (119,4%), Житомирской (141,3%), Закарпатской (139,0%), Киевской (100,1%), Ивано-Франковской (209,1%), Сумской (109,7%), Тернопольской (147,1%) и Черкасской (101,9%).





