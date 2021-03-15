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"Черепно-мозговая травма и ушибы", - на Харьковщине напали на бригаду скорой помощи, двое медиков госпитализированы

В Валковском районе на Харьковщине, в ночь на 15 марта, хулиганы напали на бригаду "скорой", которая находилась в пункте базирования. Двое избитых медиков госпитализированы.

Об этом сообщается на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайное происшествие произошло сегодня ночью в пункте постоянного базирования Травневое Валковского отделения экстренной медпомощи. Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В то же время, как рассказал корреспонденту агентства "Укринформ" директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, навестивший в больнице травмированных медиков, больше всего пострадал водитель. Также избили санитарку. Их доставили в больницу, третий член экипажа - фельдшер - не пострадала.

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"Это какие-то хулиганские действия... Бригада находилась на работе, ждала вызова. Люди с трассы приходят в пункт. Девушку пострадавшую после оказания помощи и осмотра сегодня вот отпускают домой. А у водителя состояние не очень - черепно-мозговая травма и ушибы. Пока он остается в больнице", - сказал Забашта.

Медики "скорой" уже обратились в полицию.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области корреспонденту Укринформа сообщили, что информацию о происшествии в пункте "скорой" внесли в журнал единого учета территориального отделения полиции и проводят проверку. Обстоятельства, количество и личности нападавших устанавливают.

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нападение (2208) Харьков (7462) врачи (1514)


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Топ комментарии
+9
Быдло совдеповское которое нужно только утилизировать
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15.03.2021 14:19
+8
А это разгул преступности которого так добиваются враги Украины.
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15.03.2021 14:28
+4
вот кому реально нужно давать разрешение на короткостволы
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15.03.2021 14:33
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Быдло совдеповское которое нужно только утилизировать
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15.03.2021 14:19 Ответить
В СТРАНЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ХОТЬ КАКАЯ-ТО ВЛАСТЬ ?

не новости, а ДНИЩЕ !
- президент сливает разведоперацию спецслужб 4-х (!!!!) стран

- нападение группой лиц на скорую в месте базирования,
- мамаша торгует фотокарточками 8-летней модели в постели с бой-френдом
-.........

где мы ?
в ЗЕльоном ДРИЩЕ ?
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15.03.2021 15:10 Ответить
Что это за дикость?!
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15.03.2021 14:22 Ответить
А это разгул преступности которого так добиваются враги Украины.
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15.03.2021 14:28 Ответить
Наркотики добывала уголовная гопота таким образом.
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15.03.2021 14:51 Ответить
Собаки скажені
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15.03.2021 14:31 Ответить
вот кому реально нужно давать разрешение на короткостволы
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15.03.2021 14:33 Ответить
Харьківщину розглядайте, як страдалицю за руцьким міром. Вся харківщина - це ВА-ТА!!!
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15.03.2021 14:36 Ответить
не вся. 50%. Так было при евромайданах в 2014м, так и сейчас+/-
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15.03.2021 15:23 Ответить
в последнее время подобное все чаще но когда начнут реальные сроки давать ?
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15.03.2021 14:38 Ответить
Внесли в журнал єдиного обліку територіального відділення поліції та проводять перевірку- запхніть ваш журнал в свої поліцейські сідниці. Дайте змогу народу захистити себе самим, своїх рідних і свю роботу та своє діло.
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15.03.2021 14:40 Ответить
Тут и мусор и бандит,скажут что это голимый беспредел .а беспредел надо жёстко присекать.
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15.03.2021 14:51 Ответить
АВАКОВ: "Город Харьков всегда был и остается ментовским городом." территорией безнаказанности беззакония. И Разумов оттуда черпает себе кадры колорадочников, И Генеральная Лярва - кадр Харькова. УСЬО БУДЕТ ХАРЬКОВ?
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15.03.2021 14:51 Ответить
Соседские СМИ писали про антирейтинги российских городов по преступности, так первое место занял .... Севастополь (!), там рост преступности за год составил 44%.

Сердечно порадовавшись за соседей, я пришла к следующим выводам:
Раз Севастополь во времена СССР был закрытый город, тогда это кто же туда сейчас понаехал? Ответ очевиден: обдроченцы из ЛДНР.

Сейчас Слуги Народа ЛДНР ре-интегрируют в Украину в "турборежиме"(С) - и в Украине уровень преступности выростет на 44%.
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15.03.2021 14:54 Ответить
Необходима системная уборка биомусора!!!
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15.03.2021 15:39 Ответить
Раз нельзя легализировать короткоствол для самозащиты (а государство ведь не задищает) то Нужно запретить кулаки. А то глупые украинцы сразу друг друга будут бить. И запретить автомобили и алкоголь, от них намного больше убийств чем гипотетически было бы от короткочтвола. И кухонные ножи запретить, а то мы друг друга сразу перережем- нарид ще не готовий..
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15.03.2021 19:28 Ответить
 
 