"Черепно-мозговая травма и ушибы", - на Харьковщине напали на бригаду скорой помощи, двое медиков госпитализированы
В Валковском районе на Харьковщине, в ночь на 15 марта, хулиганы напали на бригаду "скорой", которая находилась в пункте базирования. Двое избитых медиков госпитализированы.
Об этом сообщается на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Чрезвычайное происшествие произошло сегодня ночью в пункте постоянного базирования Травневое Валковского отделения экстренной медпомощи. Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В то же время, как рассказал корреспонденту агентства "Укринформ" директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, навестивший в больнице травмированных медиков, больше всего пострадал водитель. Также избили санитарку. Их доставили в больницу, третий член экипажа - фельдшер - не пострадала.
"Это какие-то хулиганские действия... Бригада находилась на работе, ждала вызова. Люди с трассы приходят в пункт. Девушку пострадавшую после оказания помощи и осмотра сегодня вот отпускают домой. А у водителя состояние не очень - черепно-мозговая травма и ушибы. Пока он остается в больнице", - сказал Забашта.
Медики "скорой" уже обратились в полицию.
В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области корреспонденту Укринформа сообщили, что информацию о происшествии в пункте "скорой" внесли в журнал единого учета территориального отделения полиции и проводят проверку. Обстоятельства, количество и личности нападавших устанавливают.
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не новости, а ДНИЩЕ !
- президент сливает разведоперацию спецслужб 4-х (!!!!) стран
- нападение группой лиц на скорую в месте базирования,
- мамаша торгует фотокарточками 8-летней модели в постели с бой-френдом
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где мы ?
в ЗЕльоном ДРИЩЕ ?
Сердечно порадовавшись за соседей, я пришла к следующим выводам:
Раз Севастополь во времена СССР был закрытый город, тогда это кто же туда сейчас понаехал? Ответ очевиден: обдроченцы из ЛДНР.
Сейчас Слуги Народа ЛДНР ре-интегрируют в Украину в "турборежиме"(С) - и в Украине уровень преступности выростет на 44%.