"Черепно-мозговая травма и ушибы", - на Харьковщине напали на бригаду скорой помощи, двое медиков госпитализированы

В Валковском районе на Харьковщине, в ночь на 15 марта, хулиганы напали на бригаду "скорой", которая находилась в пункте базирования. Двое избитых медиков госпитализированы.

Об этом сообщается на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайное происшествие произошло сегодня ночью в пункте постоянного базирования Травневое Валковского отделения экстренной медпомощи. Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В то же время, как рассказал корреспонденту агентства "Укринформ" директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, навестивший в больнице травмированных медиков, больше всего пострадал водитель. Также избили санитарку. Их доставили в больницу, третий член экипажа - фельдшер - не пострадала.

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"Это какие-то хулиганские действия... Бригада находилась на работе, ждала вызова. Люди с трассы приходят в пункт. Девушку пострадавшую после оказания помощи и осмотра сегодня вот отпускают домой. А у водителя состояние не очень - черепно-мозговая травма и ушибы. Пока он остается в больнице", - сказал Забашта.

Медики "скорой" уже обратились в полицию.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области корреспонденту Укринформа сообщили, что информацию о происшествии в пункте "скорой" внесли в журнал единого учета территориального отделения полиции и проводят проверку. Обстоятельства, количество и личности нападавших устанавливают.

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