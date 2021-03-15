Задействовано наибольшее количество аппаратов ИВЛ с начала пандемии COVID-19 в Украине, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19.

Как передет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава правительства заявил в ходе селекторного совещания.

По словам Шмыгаля, если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас – почти половина: 2212 из 4694. Задействованных аппаратов ИВЛ на сегодняшний день - 1072 - наибольшее количество с начала пандемии в Украине.

"Это подтверждает негативную динамику и сложное течение заболеваемости. На Ивано-Франковщине произошла стабилизация ситуации с введением красного уровня эпидемической опасности, но пока что область остается в числе лидеров по количеству активных больных – 17 994. Больше всего их в Киеве – 44 600. Среди лидеров также Винницкая (15 133) и Черновицкая (14 220) области. Всего в Украине по состоянию на данный момент 213 тысяч активных больных", – сказал руководитель правительства.

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