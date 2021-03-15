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Новости Коронавирус и карантин
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Задействовано наибольшее количество аппаратов ИВЛ с начала пандемии COVID-19 в Украине, - Шмыгаль

Задействовано наибольшее количество аппаратов ИВЛ с начала пандемии COVID-19 в Украине, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19.

Как передет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава правительства заявил в ходе селекторного совещания.

По словам Шмыгаля, если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас – почти половина: 2212 из 4694. Задействованных аппаратов ИВЛ на сегодняшний день - 1072 - наибольшее количество с начала пандемии в Украине.

"Это подтверждает негативную динамику и сложное течение заболеваемости. На Ивано-Франковщине произошла стабилизация ситуации с введением красного уровня эпидемической опасности, но пока что область остается в числе лидеров по количеству активных больных – 17 994. Больше всего их в Киеве – 44 600. Среди лидеров также Винницкая (15 133) и Черновицкая (14 220) области. Всего в Украине по состоянию на данный момент 213 тысяч активных больных", – сказал руководитель правительства.

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Автор: 

больница (1437) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2679) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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І більше 90% хворих від них померло.
Бо ви не навчили персонал ними користуватись.
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15.03.2021 14:23 Ответить
не від них, а які отримували лікування за допомогою тих ШВЛ.
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15.03.2021 14:24 Ответить
ИВЛ бесполезны. Нужны кислородные концентраторы. Где они, шмыга? Деньги украли, а от ковида рассчитывали отпетлять? Увидели мир в глазах вируса?
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15.03.2021 14:25 Ответить
Это да. Он лучше. Мои старичков 80+ спас именно кислородный концентратор. И только не китайское фуфло.
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15.03.2021 14:29 Ответить
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15.03.2021 14:51 Ответить
Шмыгаль считает в том числе задействованные апараты ИВЛ ,которые Порошенко поставлял как будто государство их преобрело
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15.03.2021 15:47 Ответить
А кто до этого довел,ипанат зебильный?
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15.03.2021 16:11 Ответить
 
 