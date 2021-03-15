Задействовано наибольшее количество аппаратов ИВЛ с начала пандемии COVID-19 в Украине, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19.
Как передет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава правительства заявил в ходе селекторного совещания.
По словам Шмыгаля, если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас – почти половина: 2212 из 4694. Задействованных аппаратов ИВЛ на сегодняшний день - 1072 - наибольшее количество с начала пандемии в Украине.
"Это подтверждает негативную динамику и сложное течение заболеваемости. На Ивано-Франковщине произошла стабилизация ситуации с введением красного уровня эпидемической опасности, но пока что область остается в числе лидеров по количеству активных больных – 17 994. Больше всего их в Киеве – 44 600. Среди лидеров также Винницкая (15 133) и Черновицкая (14 220) области. Всего в Украине по состоянию на данный момент 213 тысяч активных больных", – сказал руководитель правительства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо ви не навчили персонал ними користуватись.
"Ковидные" больницы переполнены. Харьков приближается к медицинской катастрофе, - врач
https://www.objectiv.tv/objectively/2021/03/15/kislorodnye-mesta-zanyaty-kontsentratory-ne-pomogayut-vrach-o-situatsii-v-harkovskoj-infektsionke/ Кислородные места заняты, концентраторы не помогают - врач о ситуации в харьковской "инфекционке"
https://www.objectiv.tv/operatively/2021/03/14/ot-oslozhnenij-covid-umer-zavotdeleniem-harkovskoj-oblastnoj-infektsionki/ От осложнений COVID умер завотделением Харьковской областной "инфекционки"
https://www.objectiv.tv/objectively/2021/03/14/covid-19-v-ukraine-harkovshhina-popala-v-zheltuyu-zonu/ Харьковщина попала в желтую зону