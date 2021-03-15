РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10292 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 842 13

Львов в полушаге от "красной зоны". Такой сложной ситуации еще не было, - Садовый

Львов в полушаге от

Львов находится в полушаге от "красной зоны" адаптивного карантина, что подразумевает введение строжайших ограничений.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовский портал.

Он отметил, что такого всплеска заболеваемости коронавирусом от начала пандемии не было.

По его словам, многие страны Европы на сегодня переходят на жесткий локдаун. Кроме того, ограничения "красной зоны" уже действуют в четырех областях Украины.

"Вчера стало известно, что в харьковских больницах некуда класть больных. Во Львове пока есть места в медицинских учреждениях, но если раньше в течение дня в коммунальные больницы поступало в среднем +30 новых больных, то сейчас таких уже более 40. Такой сложной ситуации, как сейчас, ранее не было", - отметил Садовой.

Чтобы разорвать цепь заражений, в городе усиливаются карантинные ограничения. В частности, с 16 марта ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно. Соответсвующее решение должна принять комисия по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Мэр Львова Садовый хочет со вторника перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение

Автор: 

карантин (16729) Львов (4582) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
"Львов в полушаге от "красной зоны". Такой сложной ситуации еще не было, - Садовый"

Садовый, мы знаем кто твой хозяин - Фридман.

Также мы, порохоботы, не забыли, как в далеком 2014 Садовый выступал за "мир" и предложил в рамках "мира" один день во Львове разговаривать всем только на русском, а на Донбассе один день всем разговаривать только на украинском.
показать весь комментарий
15.03.2021 14:49
+1
ну садовый, как обычно, тут не при чем...они же сами как бы собирались. бизнес-превыше всего. а потом-караул-спасайте...
показать весь комментарий
15.03.2021 14:53
+1
Ну и когда собственно посадят Садового ?
показать весь комментарий
15.03.2021 14:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так шо будут делать? шаг вперёд или два шага назад?
показать весь комментарий
15.03.2021 14:45 Ответить
"Львов в полушаге от "красной зоны". Такой сложной ситуации еще не было, - Садовый"

Садовый, мы знаем кто твой хозяин - Фридман.

Также мы, порохоботы, не забыли, как в далеком 2014 Садовый выступал за "мир" и предложил в рамках "мира" один день во Львове разговаривать всем только на русском, а на Донбассе один день всем разговаривать только на украинском.
показать весь комментарий
15.03.2021 14:49 Ответить
а также помню 26 марта 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=8lz-DMHUF5U Садовий - Ми програли війну! (с)
показать весь комментарий
15.03.2021 19:47 Ответить
в Ютубчике полно видосиков, как нарИд кучно отмечал Масленницу во Львове..
Садовый - даун!
показать весь комментарий
15.03.2021 14:50 Ответить
ну садовый, как обычно, тут не при чем...они же сами как бы собирались. бизнес-превыше всего. а потом-караул-спасайте...
показать весь комментарий
15.03.2021 14:53 Ответить
"нарід" відзначав, а люди в квартирах сиділи
показать весь комментарий
15.03.2021 15:38 Ответить
Ну и когда собственно посадят Садового ?
показать весь комментарий
15.03.2021 14:53 Ответить
хто ж його посадить, воно "памятник"
показать весь комментарий
15.03.2021 15:39 Ответить
А они там в буковели вместе со шмарклей на лыжах катались во воемя карантина,вот весь запад теперь болеет,и к нам теперь от них эта зараза придёт и лок даун не за горами.
показать весь комментарий
15.03.2021 15:04 Ответить
матчі збірної по футболу куди перенесуть? Харків також на межі червоної...
показать весь комментарий
15.03.2021 16:07 Ответить
 
 