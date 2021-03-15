"Львов в полушаге от "красной зоны". Такой сложной ситуации еще не было, - Садовый"

Львов находится в полушаге от "красной зоны" адаптивного карантина, что подразумевает введение строжайших ограничений.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовский портал.

Он отметил, что такого всплеска заболеваемости коронавирусом от начала пандемии не было.

По его словам, многие страны Европы на сегодня переходят на жесткий локдаун. Кроме того, ограничения "красной зоны" уже действуют в четырех областях Украины.

"Вчера стало известно, что в харьковских больницах некуда класть больных. Во Львове пока есть места в медицинских учреждениях, но если раньше в течение дня в коммунальные больницы поступало в среднем +30 новых больных, то сейчас таких уже более 40. Такой сложной ситуации, как сейчас, ранее не было", - отметил Садовой.

Чтобы разорвать цепь заражений, в городе усиливаются карантинные ограничения. В частности, с 16 марта ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно. Соответсвующее решение должна принять комисия по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Мэр Львова Садовый хочет со вторника перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение