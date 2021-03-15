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Судья Вовк в 7-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения

Судья Вовк в 7-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения

Председатель окружного административного суда Киева Павел Вовк в очередной раз не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня ВАКС постановил остановить истечение сроков в производстве на время розыска главы ОАСК и отказал в отводе следователя судьи", - отметили в пресс-службе суда.

Ранее ВАКС шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-замглавы СБУ Нескоромный тесно сотрудничал с главой ОАСК Вовком, - СМИ. ВИДЕО

Напомним, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что защита противодействует доставке в Антикоррупционный суд председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

суд (25085) Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1206)


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Топ комментарии
+10
шесть неявок судьи Вовк в суд назад, ГБР должна было возбудить уголовное дело против полиции и лично Авакова, за неисполнение судебного документа.. но это ж Аваков!.. кто его сейчас посадит?!..
но прийдете новый Президент, и руководство ГБР, руководство МВД и лично Аваков вместе с судьей Вовком поедут в комфортное СИЗО, потому что уголовные дела они себе заработали на ровном месте..
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15.03.2021 14:47
+9
В Україні суддя, це щось на порядок вище за Гітлера в Німеччині в 1940 році.
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15.03.2021 14:45
+9
А якби який волонтер не явився? А якби якийсь доброволець не явився?
Та вони там простим людям дулі крутять і сміються, як з дурників.
Вони - то особлива каста. Ніхто з них нікого свого не засудить. Просто гра між ними "схопи за піську - відпусти піську". Хапають і регочуть. Для власного задоволення.
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15.03.2021 14:47
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В Україні суддя, це щось на порядок вище за Гітлера в Німеччині в 1940 році.
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15.03.2021 14:45 Ответить
7 ???!!! о MAMA MIA!!!!!
Судья Вовк в 7-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения - Цензор.НЕТ 9952
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15.03.2021 14:49 Ответить
Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 134
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15.03.2021 15:19 Ответить
как мне говорил один судья лет 18-20 назад - второй после президента . а учитывая теперешнее что - то вместо президента в стране то и получается что первый в государстве
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15.03.2021 16:56 Ответить
Він на х..боком бачив державну владу України та і саму Україну !!!)))
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15.03.2021 14:45 Ответить
в якому лісі ховається той пресловутий сірий Вовк ?
мабудь у Печерському
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15.03.2021 14:56 Ответить
срать хотел на всех и свея, может пора за помидоры и арестовать и в прессхату?
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15.03.2021 14:46 Ответить
Даже ДУБИНСКОГО сняли а судье Вовк похрен! )
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15.03.2021 14:47 Ответить
шесть неявок судьи Вовк в суд назад, ГБР должна было возбудить уголовное дело против полиции и лично Авакова, за неисполнение судебного документа.. но это ж Аваков!.. кто его сейчас посадит?!..
но прийдете новый Президент, и руководство ГБР, руководство МВД и лично Аваков вместе с судьей Вовком поедут в комфортное СИЗО, потому что уголовные дела они себе заработали на ровном месте..
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15.03.2021 14:47 Ответить
А якби який волонтер не явився? А якби якийсь доброволець не явився?
Та вони там простим людям дулі крутять і сміються, як з дурників.
Вони - то особлива каста. Ніхто з них нікого свого не засудить. Просто гра між ними "схопи за піську - відпусти піську". Хапають і регочуть. Для власного задоволення.
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15.03.2021 14:47 Ответить
каста недоторканих пофігістів.
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15.03.2021 14:48 Ответить
прэлэсно...ему можно - оно ж полубох ?
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15.03.2021 14:48 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b5.html Новый советник Разумкова проводил сессию облсовета Харьковской области в футболке «Беркут» и носил «георгиевскую ленту» 15 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b5.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b5.html Судья Вовк в 7-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения - Цензор.НЕТ 1393 Внештатным советником главы ВР Дмитрия Разумкова по вопросам местного самоуправления назначен экс-глава Харьковского областного совета (2008-2020 гг.) и бывший «регионал» Сергей Чернов.https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b5.html#more-127425 Читать далее
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15.03.2021 14:50 Ответить
лютый волчара)
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15.03.2021 14:50 Ответить
как мило..., одной мне кажется, что некоторым у нас в стране закон и беззаконие в придачу, а другие находятся как-то НАД всей этой возней...
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15.03.2021 14:52 Ответить
Судья забил на суд.
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15.03.2021 14:55 Ответить
Сколько еще будет длиться эта кукольная комедия?! Жлоба волка посадить в клетку и насильно доставить в Суд!
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15.03.2021 14:55 Ответить
Даже бандюки Донецка смогли в стране сохранить на некоторое время видимость государства . Квартальщики за 2года!!! опустили ее до Одесского ПРивоз по понятиям.
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15.03.2021 14:56 Ответить
А что, так тоже можно было?
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15.03.2021 15:01 Ответить
Суддя Вовк у 7-й раз не з'явився на засідання з обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 2588

...а ситуация страшная
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15.03.2021 15:03 Ответить
Короче, пока у нас такой преЗедент, судьи могут спать спокойно, регулярно занося долю в ОПу или регулярно выполняя их волю!
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15.03.2021 15:05 Ответить
Україна, рік 2023, 4-й рік потужного будівництва держави і боротьби з корупціею. Поточна новина дня :

Председатель окружного административного суда Киева Павел Вовк в очередной, 236-й раз не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда.
Ранее ВАКС двести тридцать шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.
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15.03.2021 15:06 Ответить
1-й сеезон, 7-я серия...
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15.03.2021 15:08 Ответить
Ачетакова,***? Клав цей ублюдок великий болт на всіх. Знає,гнида,що йому при нинішній владі нічого не буде,от і куражиться.
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15.03.2021 15:09 Ответить
{вот тут фотка Гитлера с удивлённым лицом и вопросом "а чё, так можно было?"}
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15.03.2021 15:09 Ответить
На Порошенко у них спецназ нашелся.
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15.03.2021 15:12 Ответить
Шел надцатый год. Судье Вовку отослали повестку под номером 8 в четырнадцатой степени.
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15.03.2021 15:15 Ответить
волк позорный
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15.03.2021 15:30 Ответить
"Ранее ВАКС шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд."

Цирк в Украине продолжается. Принудительно это принудительно а не ждать пока он сам сядет в тюрьму. Народ считают лохами.
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15.03.2021 15:59 Ответить
Та он #уй ложил , или как там правильно- клал.
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15.03.2021 16:07 Ответить
Такой )(уйни,как при зебилах,не было ни при одной власти в Украине.
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15.03.2021 16:10 Ответить
Службовий пес виконав команду "Фас!", догнав злочинця і... облизав йому капці.
Ви думаєте той пес тупий? Та ні, просто він читає думки хазяїна.
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15.03.2021 16:31 Ответить
Семь - счастливое число!
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15.03.2021 17:46 Ответить
Он сейчас готовится на повышение. Ему некогда расхаживать по всякой ерунде. Просто при власти КРИМИНАЛ. Вот и все становится на свои места.
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15.03.2021 18:00 Ответить
Очередная серия "рассмеши комика" в реалиях страны. Смешно блдь с этих шутов-пи.арасов аж до скрипа зубов.
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15.03.2021 18:08 Ответить
Вот можно просто не приходить, и не посадят)
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15.03.2021 19:19 Ответить
У волков сейчас гон, не до судов.
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15.03.2021 19:27 Ответить
 
 