Судья Вовк в 7-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения
Председатель окружного административного суда Киева Павел Вовк в очередной раз не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Сегодня ВАКС постановил остановить истечение сроков в производстве на время розыска главы ОАСК и отказал в отводе следователя судьи", - отметили в пресс-службе суда.
Ранее ВАКС шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.
Напомним, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что защита противодействует доставке в Антикоррупционный суд председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
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+10 Шрек Баблокат
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+9 Freken
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мабудь у Печерському
но прийдете новый Президент, и руководство ГБР, руководство МВД и лично Аваков вместе с судьей Вовком поедут в комфортное СИЗО, потому что уголовные дела они себе заработали на ровном месте..
Та вони там простим людям дулі крутять і сміються, як з дурників.
Вони - то особлива каста. Ніхто з них нікого свого не засудить. Просто гра між ними "схопи за піську - відпусти піську". Хапають і регочуть. Для власного задоволення.
...а ситуация страшная
Председатель окружного административного суда Киева Павел Вовк в очередной, 236-й раз не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда.
Ранее ВАКС двести тридцать шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.
Цирк в Украине продолжается. Принудительно это принудительно а не ждать пока он сам сядет в тюрьму. Народ считают лохами.
Ви думаєте той пес тупий? Та ні, просто він читає думки хазяїна.