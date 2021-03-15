Судья Вовк в 7-й раз не явился на заседание по избранию ему меры пресечения

Председатель окружного административного суда Киева Павел Вовк в очередной раз не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня ВАКС постановил остановить истечение сроков в производстве на время розыска главы ОАСК и отказал в отводе следователя судьи", - отметили в пресс-службе суда.

Ранее ВАКС шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.

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Напомним, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что защита противодействует доставке в Антикоррупционный суд председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.