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Новости
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Смертельное ДТП на Троещине в Киеве: устроивший аварию водитель внедорожника Губрий оказался экс-полицейским, - СМИ

Смертельное ДТП на Троещине в Киеве: устроивший аварию водитель внедорожника Губрий оказался экс-полицейским, - СМИ

Пьяный водитель Toyota Land Cruiser, который в ночь на 15 марта совершил смертельное ДТП в Деснянском районе Киева, оказался бывшим работником правоохранительных органов.

Это 29-летний уроженец села Почапинцы Жмеринского района Винницкой области. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Губрий Василий Сергеевич, 1992 года рождения, еще до 2018 года работал в полиции охраны Винницкой области. Где-то жизнь Василия сделала крутой поворот и он начал ездить за рулем престижного Toyota Land Cruiser 200 KA7000CO (2018 г. в.), который зарегистрирован на Главацкую Александру, 1995 года рождения", – говорится в посте.

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Водитель Toyota Land Cruiser до 2018 года работал в полиции охраны Винницкой области.

"28-летняя пьяная мразь, которая сегодня ночью убила двух ни в чем не повинных мужчину и женщину, задержан полицией Киева и уже находится за решеткой. Полиция и прокуратура будет требовать в суде задержания мерзости без права выхода под залог, так как такие отбросы опасны для людей. К сожалению, максимальная ответственность за это преступление до публикации Закона 2695 будет только до 10 лет лишения свободы. И мерзавец будет иметь право на амнистию и досрочное освобождение после отбытия 1/2 срока. После публикации завтра Закона 2695 об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения, за который я благодарю лично Президента Владимира Зеленского и 325 депутатов Верховной Рады, такого рода мерзавцы будут уже получать по 12 лет заключения без права на амнистию или помилование. А досрочное освобождение возможно будет только после отбытия не менее 2/3 срока", - заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Напомню, что Верховной Радой принят Закон 2695, который существенно повышает ответственность за нарушение правил дорожного движения. Он вступает в силу после публикации завтра. А именно с 00:00 часов среды 17 марта. Информация об изменениях в наказаниях по ссылке. Наша цель - не повысить сбор штрафов в бюджет. Наша цель - сохранение жизни людей на дорогах Украины! Выражаю свои соболезнования родным и близким невинно погибших мужчины и женщины, которые просто стояли на светофоре, ожидая зеленый свет", - добавил Геращенко.

Напомним, авария произошла на перекрестке проспекта Романа Шухевича и бульвара Перова. Водитель и пассажирка раздавленного внедорожником авто Skoda погибли на месте. Тест "Драгер" у виновника ДТП показал 2,05 промилле алкоголя. В то же время сам он обошелся без травм. Виновника смертельной аварии полицейские задержали и начали досудебное расследование.

Смертельное ДТП на Троещине в Киеве: устроивший аварию водитель внедорожника Губрий оказался экс-полицейским, - СМИ 01

Смертельное ДТП на Троещине в Киеве: устроивший аварию водитель внедорожника Губрий оказался экс-полицейским, - СМИ 02
Смертельное ДТП на Троещине в Киеве: устроивший аварию водитель внедорожника Губрий оказался экс-полицейским, - СМИ 03

Автор: 

ДТП (7671) Киев (25495)


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Топ комментарии
+16
И сколько часов он уже экс?
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15.03.2021 15:08
+12
Бывший-действующий милиционер, внедорожник, пьяный в гавно, убил людей... Стандартный набор нынче. Опять 5 лет расследовать будут и мензурки с мочой искать, как с харьковской гонщицей, которая в колонии в шезлонге загорает?
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15.03.2021 15:11
+6
Жлоб с Винницы удачно женился?! За ха. Скорее всего водила у какого-то упыря, его дочки либо любовницы
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15.03.2021 15:16
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И сколько часов он уже экс?
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15.03.2021 15:08 Ответить
Вы читать пробовали? Он экс-мусор почти 3 года
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15.03.2021 15:15 Ответить
детки сАбакова развлекаются
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15.03.2021 15:09 Ответить
При чем сдесь АВаков? Лишь бы щегульнуть рабской кайфовой возможностю мокнуть начальника? Вы бы тлучше эту кугутяру с Винницкой области мокнули, Аваков этому негодяю не заливал.... Но у рабов все рабы идеальные (нарид), а начальники (цари) хреновые,,,
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15.03.2021 15:17 Ответить
Бывший-действующий милиционер, внедорожник, пьяный в гавно, убил людей... Стандартный набор нынче. Опять 5 лет расследовать будут и мензурки с мочой искать, как с харьковской гонщицей, которая в колонии в шезлонге загорает?
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15.03.2021 15:11 Ответить
ещё один уволился перед походом по кабакам
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15.03.2021 15:12 Ответить
Сьогодні хтось з форумчан казав,що це точно екс поліціянт.Ну немає такого в європейських країнах.З цим всім в Європу і НАТО точно не візьмуть.
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15.03.2021 15:12 Ответить
Я не скажу за все Европу , но в Дании если ты покупаешь машину и у тебя не было законных на это средств , то полиция обязательно постучит в дверь с вопросом , а откуда деньги на эту машину
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15.03.2021 15:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/456768 Так і в Польщі такого немає.Якби там в поліціянтів були такі зашквари,то все керівництво там би полетіло,вже давно.
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15.03.2021 15:24 Ответить
А наші "вожді" і не хочуть в Європу. А навіщо? Тут вони "боги", а там вони будуть просто багаті люди і все. Тут їм можна абсолютно ВСЕ, там такого кіна не буде, навіть кадру. Це раз.
Друге - навіщо Європі ВСІ українці? Вони відберуть собі на роботу здорових та розумних. А ще земля залишилась. Ну це не надовго. Через офшори покатить
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15.03.2021 19:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/377976 Це так.
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15.03.2021 19:46 Ответить
...запереть урода в остатках Крузака, облить бензином и публично сжечь к хренам
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15.03.2021 15:12 Ответить
Хоча може бути поліція хороша з таким керівництвом? Я пам'ятаю,як Авакова називали патріотом,до речі і Коломойського і ще інших осіб.
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15.03.2021 15:13 Ответить
нє пасрамім чєсть сабакова
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15.03.2021 15:13 Ответить
Скоріше за все вдало оженився. Якась балована ***** у якої папік дєпудятел, або бізьнєсмєн оооочччєнь одарьонний. А він хлопець хоч із села, але зовнішній вигляд дав Бог непоганий. От мала ***** якась і захтіла собі Кена в ліжко... Тепер йому немає чого мєнтом работать, він на крузакові по столиці їздить...
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15.03.2021 15:14 Ответить
Жлоб с Винницы удачно женился?! За ха. Скорее всего водила у какого-то упыря, его дочки либо любовницы
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15.03.2021 15:16 Ответить
А чого? У нас всі бувші і настояШШі лідЄри всі з периферії...
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15.03.2021 15:36 Ответить
жлоб типичный -номера главное посолидней , это диагноз
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15.03.2021 15:14 Ответить
экс-милиционер это как ранее судимый = расстрелять тварь
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15.03.2021 15:16 Ответить
К 27-ми годам наохранял на круизер,нормально ментам в Виннице платят!
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15.03.2021 15:28 Ответить
Тут у 27 років на ланоса заробиш радуєшся, а мерзота мусорська катається на крузаках!
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15.03.2021 15:38 Ответить
Я думаю.що з ним нічого страшного не станеться.Максимум відсидить декілька років.Ну подумаєш якесь сміття вбив.По іншому він і не вважав.
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15.03.2021 15:34 Ответить
Бувших мусорів не буває, цю мєрзоту на бутилку потрібно посадити і в тюрягу на 10 рочків!
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15.03.2021 15:37 Ответить
"И мерзавец будет иметь право на амнистию и досрочное освобождение после отбытия 1/2 срока. После публикации завтра Закона 2695 об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения, за который я благодарю лично Президента Владимира Зеленского и 325 депутатов Верховной Рады, такого рода мерзавцы будут уже получать по 12 лет заключения без права на амнистию или помилование." - блин, я как будто блог рамзана ахматовича кадырова читаю. еще где-то "шайтанов" ввернуть и будет 1-в-1.
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15.03.2021 15:55 Ответить
 
 