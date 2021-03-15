Смертельное ДТП на Троещине в Киеве: устроивший аварию водитель внедорожника Губрий оказался экс-полицейским, - СМИ

Пьяный водитель Toyota Land Cruiser, который в ночь на 15 марта совершил смертельное ДТП в Деснянском районе Киева, оказался бывшим работником правоохранительных органов.

Это 29-летний уроженец села Почапинцы Жмеринского района Винницкой области. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Губрий Василий Сергеевич, 1992 года рождения, еще до 2018 года работал в полиции охраны Винницкой области. Где-то жизнь Василия сделала крутой поворот и он начал ездить за рулем престижного Toyota Land Cruiser 200 KA7000CO (2018 г. в.), который зарегистрирован на Главацкую Александру, 1995 года рождения", – говорится в посте.

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Водитель Toyota Land Cruiser до 2018 года работал в полиции охраны Винницкой области.

"28-летняя пьяная мразь, которая сегодня ночью убила двух ни в чем не повинных мужчину и женщину, задержан полицией Киева и уже находится за решеткой. Полиция и прокуратура будет требовать в суде задержания мерзости без права выхода под залог, так как такие отбросы опасны для людей. К сожалению, максимальная ответственность за это преступление до публикации Закона 2695 будет только до 10 лет лишения свободы. И мерзавец будет иметь право на амнистию и досрочное освобождение после отбытия 1/2 срока. После публикации завтра Закона 2695 об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения, за который я благодарю лично Президента Владимира Зеленского и 325 депутатов Верховной Рады, такого рода мерзавцы будут уже получать по 12 лет заключения без права на амнистию или помилование. А досрочное освобождение возможно будет только после отбытия не менее 2/3 срока", - заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Напомню, что Верховной Радой принят Закон 2695, который существенно повышает ответственность за нарушение правил дорожного движения. Он вступает в силу после публикации завтра. А именно с 00:00 часов среды 17 марта. Информация об изменениях в наказаниях по ссылке. Наша цель - не повысить сбор штрафов в бюджет. Наша цель - сохранение жизни людей на дорогах Украины! Выражаю свои соболезнования родным и близким невинно погибших мужчины и женщины, которые просто стояли на светофоре, ожидая зеленый свет", - добавил Геращенко.

Напомним, авария произошла на перекрестке проспекта Романа Шухевича и бульвара Перова. Водитель и пассажирка раздавленного внедорожником авто Skoda погибли на месте. Тест "Драгер" у виновника ДТП показал 2,05 промилле алкоголя. В то же время сам он обошелся без травм. Виновника смертельной аварии полицейские задержали и начали досудебное расследование.



