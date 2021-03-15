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Новости Коронавирус и карантин
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Ученики 5-11 классов в Одессе переведены на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19

Ученики 5-11 классов в Одессе переведены на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19

С 15 марта ученики 5-11 классов общеобразовательных средних школ в Одессе переведены на дистанционное обучение во избежание распространения COVID-19.

Об этом ообщила заместитель директора местного департамента образования и науки Одесского городского совета Ирина Столбовая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С целью недопущения случаев распространения заболевания, вызванного коронавирусом, COVID-19 и ОРВИ, во исполнение решения Комиссии по выполнению техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций образовательный процесс для учеников 5-11 классов учреждений общего среднего образования с 15 марта 2021 года до особого распоряжения переведен на дистанционную форму обучения", - сказала Столбовая на заседании оперативного штаба горсовета в понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Львова Садовый хочет со вторника перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение

При этом, по ее словам, ученики младших классов, детских садов и внешкольных учреждений продолжают обучение в обычном режиме с соблюдением противоэпидемических мер.

"Ученики 1-4 классов учреждений общего среднего образования продолжают образовательную деятельность с четким соблюдением противоэпидемических мер, но по заявлению родителей ученики 1-4 классов могут перейти на дистанционную форму обучения… Воспитанники внешкольных и дошкольных учреждений образования продолжают образовательный процесс с четким соблюдением противоэпидемических мер", - сообщила директор департамента образования.

С 22 марта по 26 марта 2021 года во всех школах Одессы, по ее словам, рекомендовано провести весенние каникулы.

Столбовая также сообщила, что в связи с заболеванием ОРВИ и Covid-19 в дошкольных учреждениях города в настоящее время закрыты в общей сложности 11 групп.

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А чому 1-4 ні??? Вони що не передають інфекції??? Негайно всю освіту на дистанційне навчання!
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15.03.2021 15:34 Ответить
а сними и родителей и детсады. Всё логично, передают, конечно. Только будет бунт-родителям надо работать
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15.03.2021 15:37 Ответить
 
 