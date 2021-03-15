"Украинские деньги пошли российским и белорусским энергетикам и шахтерам. "Центрэнерго" задолжало 1 млрд грн за газ" - экс-министр энергетики Буславец

Экс-министр энергетики Ольга Буславец отмечает, что в украинских реалиях фактически уже нет периода года, который был бы беспроблемным для режимов работы отечественной энергосистемы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Буславец сообщила в Facebook.

По ее словам, для сбалансирования режимов ОЭС Украины периодически привлекалась аварийная помощь из энергосистемы Беларуси, импорт электроэнергии из РФ и РБ, а также более дорогой природный газ на пылеугольных энергоблоках ПАО "Центрэнерго" в периоды острого дефицита мощности.

"В течение января - февраля из РФ и РБ было импортировано 549 млн кВтч электроэнергии, за которую уплачено около 866 млн гривен (на основании средневзвешенной цены на РДН). То есть, 866 млн гривен пошли не украинским энергетикам и шахтерам, а российским и белорусским", - подчеркнула Буславец.

Кроме того, она добавила, что из-за сжигания дорогого природного газа в рамках действующих ценовых ограничений на рынке электроэнергии, ОАО "Центрэнерго" задолжал НАК "Нафтогаз" за потребленный природный газ почти миллиард гривен. И адекватных источников полного покрытия этого дефицита в ближайшее время - не существует.

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"Я хочу донести ключевой тезис - в украинских реалиях фактически уже нет периода года, который был бы беспроблемным для режимов работы отечественной энергосистемы! ️Если еще месяц назад стояла реальная угроза задействования графика ограничения мощности потребителей из-за нехватки генерации, то сегодня ситуация противоположная. Как говорится - из огня да в пламя...", - подчеркнула экс-министр.

Буславец добавила, что это только начало весны, впереди - несколько месяцев увеличения генерации СЭС и снижения потребления электроэнергии. А также - весенний паводок, в условиях которого ГЭС будут работать в базовом графике и их регулирующие возможности будут снижены.

"Ограничения мощности возобновляемой энергетики - это самый дорогой способ сбалансирования энергосистемы. По действующему законодательству таким производителям должна быть оплачена компенсация за недоотпуск по "зеленому" тарифу в соответствии с утвержденной НКРЭКУ методикой", - отметила экс-министр.

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В то же время, Буславец рассказала, что избежать ограничения можно двумя путями:



- снизить базовую генерацию АЭС, заменив ее полупиковыми угольными ТЭС. Это будет иметь негативные последствия для экологии и цены на электрическую энергию, в том числе - для бытовых потребителей. При снижении отпуска НАЭК "Энергоатом" не сможет выполнять свои обязательства в рамках ПСО. То есть, такой вариант является неприемлемым.

- усилить гибкость энергосистемы, привлекая инвестиции в строительство высокоманевренных генерации и системы накопления электрической энергии.

Экс-глава Минэнергетики заявила, что необходимо:



- оптимизировать ремонтную кампанию генерирующих мощностей электростанций на 2021/2022 годы. Прежде всего - НАЭК "Энергоатом" для увеличения доступной мощности АЭС именно в зимний период;

- обновить прогнозный баланс электроэнергии на 2021, структуру топлива и график накопления угля.

- запретить импорт электроэнергии из РФ и РБ.Ведь в условиях роста генерации из ВИЭ и снижение потребления, импорт "дешевой" электроэнергии российских и белорусской АЭС оставит без работы не только отечественную тепловую генерацию, но и атомную.

- финансово сбалансировать рынок электроэнергии, обеспечить безубыточную работу ключевых энергетических предприятий. В первую очередь - пересмотреть ПСО. Ведь при сохранении текущей редакции НАЭК "Энергоатом" до конца года дополнительно получит около 10 млрд убытков.

- решить проблему балансирующего рынка, что требует введения эффективных механизмов погашения безнадежной задолженности ряда потребителей (в основном - государственной формы собственности), которые и создают основные небалансы (водоканалы, государственные шахты). Не может производитель, активируя по команде диспетчера НЭК "Укрэнерго" дорогие резервы, по полгода ждать уплату средств за балансирующую энергию;

- привлечь на конкурсной основе инвестиции в развитие генерирующих мощностей, необходимых энергосистеме (высокоманевренной генерации, систем накопления энергии).

"Если упустить время и не начать реализовывать их сейчас - будем и дальше платить за "воздух" и рискуем войти в ОЗП 2021/2022 значительно хуже подготовленными и без "подушки" в виде накопленных на складах ТЭС более 2,6 млн тонн угля", - подытожила Буславец.

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