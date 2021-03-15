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"Украинские деньги пошли российским и белорусским энергетикам и шахтерам. "Центрэнерго" задолжало 1 млрд грн за газ" - экс-министр энергетики Буславец

Экс-министр энергетики Ольга Буславец отмечает, что в украинских реалиях фактически уже нет периода года, который был бы беспроблемным для режимов работы отечественной энергосистемы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Буславец сообщила в Facebook.

По ее словам, для сбалансирования режимов ОЭС Украины периодически привлекалась аварийная помощь из энергосистемы Беларуси, импорт электроэнергии из РФ и РБ, а также более дорогой природный газ на пылеугольных энергоблоках ПАО "Центрэнерго" в периоды острого дефицита мощности.

"В течение января - февраля из РФ и РБ было импортировано 549 млн кВтч электроэнергии, за которую уплачено около 866 млн гривен (на основании средневзвешенной цены на РДН). То есть, 866 млн гривен пошли не украинским энергетикам и шахтерам, а российским и белорусским", - подчеркнула Буславец.

Кроме того, она добавила, что из-за сжигания дорогого природного газа в рамках действующих ценовых ограничений на рынке электроэнергии, ОАО "Центрэнерго" задолжал НАК "Нафтогаз" за потребленный природный газ почти миллиард гривен. И адекватных источников полного покрытия этого дефицита в ближайшее время - не существует.

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"Я хочу донести ключевой тезис - в украинских реалиях фактически уже нет периода года, который был бы беспроблемным для режимов работы отечественной энергосистемы! ️Если еще месяц назад стояла реальная угроза задействования графика ограничения мощности потребителей из-за нехватки генерации, то сегодня ситуация противоположная. Как говорится - из огня да в пламя...", - подчеркнула экс-министр.

Буславец добавила, что это только начало весны, впереди - несколько месяцев увеличения генерации СЭС и снижения потребления электроэнергии. А также - весенний паводок, в условиях которого ГЭС будут работать в базовом графике и их регулирующие возможности будут снижены.

"Ограничения мощности возобновляемой энергетики - это самый дорогой способ сбалансирования энергосистемы. По действующему законодательству таким производителям должна быть оплачена компенсация за недоотпуск по "зеленому" тарифу в соответствии с утвержденной НКРЭКУ методикой", - отметила экс-министр.

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В то же время, Буславец рассказала, что избежать ограничения можно двумя путями: 

- снизить базовую генерацию АЭС, заменив ее полупиковыми угольными ТЭС. Это будет иметь негативные последствия для экологии и цены на электрическую энергию, в том числе - для бытовых потребителей. При снижении отпуска НАЭК "Энергоатом" не сможет выполнять свои обязательства в рамках ПСО. То есть, такой вариант является неприемлемым.
- усилить гибкость энергосистемы, привлекая инвестиции в строительство высокоманевренных генерации и системы накопления электрической энергии.

Экс-глава Минэнергетики заявила, что необходимо:

- оптимизировать ремонтную кампанию генерирующих мощностей электростанций на 2021/2022 годы. Прежде всего - НАЭК "Энергоатом" для увеличения доступной мощности АЭС именно в зимний период;

- обновить прогнозный баланс электроэнергии на 2021, структуру топлива и график накопления угля.

- запретить импорт электроэнергии из РФ и РБ.Ведь в условиях роста генерации из ВИЭ и снижение потребления, импорт "дешевой" электроэнергии российских и белорусской АЭС оставит без работы не только отечественную тепловую генерацию, но и атомную. 

- финансово сбалансировать рынок электроэнергии, обеспечить безубыточную работу ключевых энергетических предприятий. В первую очередь - пересмотреть ПСО. Ведь при сохранении текущей редакции НАЭК "Энергоатом" до конца года дополнительно получит около 10 млрд убытков.

- решить проблему балансирующего рынка, что требует введения эффективных механизмов погашения безнадежной задолженности ряда потребителей (в основном - государственной формы собственности), которые и создают основные небалансы (водоканалы, государственные шахты). Не может производитель, активируя по команде диспетчера НЭК "Укрэнерго" дорогие резервы, по полгода ждать уплату средств за балансирующую энергию;

- привлечь на конкурсной основе инвестиции в развитие генерирующих мощностей, необходимых энергосистеме (высокоманевренной генерации, систем накопления энергии).

"Если упустить время и не начать реализовывать их сейчас - будем и дальше платить за "воздух" и рискуем войти в ОЗП 2021/2022 значительно хуже подготовленными и без "подушки" в виде накопленных на складах ТЭС более 2,6 млн тонн угля", - подытожила Буславец.

Также читайте: Восстановление импорта электроэнергии из Беларуси в перспективе поставит под угрозу энергетическую безопасность Украины, - Буславец

Автор: 

энергетика (2553) Буславец Ольга (71) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+11
Зелена пліснява, втілюючи в життя кремлівський сценарій розвитку України , послідовно нищит енергетіку України ,робить Україну енергозалежною від Московіі !!!))
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15.03.2021 15:32
+7
Украинская энергетика рискует войти в осенне-зимний период значительно хуже подготовленной, - Буславец - Цензор.НЕТ 6130
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15.03.2021 15:30
+3
Вот тебе, кремлевский холуй , и надо в первую очередь отключить все, и на хрен тебя в твой мухосранск
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15.03.2021 16:38
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Украинская энергетика рискует войти в осенне-зимний период значительно хуже подготовленной, - Буславец - Цензор.НЕТ 6130
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15.03.2021 15:30 Ответить
Зелена пліснява, втілюючи в життя кремлівський сценарій розвитку України , послідовно нищит енергетіку України ,робить Україну енергозалежною від Московіі !!!))
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15.03.2021 15:32 Ответить
Срочно вырубай комп, свет и холодильник. Сделай себя "енергонезалежним"
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15.03.2021 15:34 Ответить
В мене електро з Ладижина,особисто проклав кабель !!!))))
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15.03.2021 15:36 Ответить
Вот тебе, кремлевский холуй , и надо в первую очередь отключить все, и на хрен тебя в твой мухосранск
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15.03.2021 16:38 Ответить
Терміново вирубай комп, не годуй країну-агресорку.
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16.03.2021 06:40 Ответить
...подождем того момента, когда тебе понадобится аппарат ИВЛ, тогда и сделаем тебя "енергонезалежним" (с)
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15.03.2021 17:02 Ответить
И вам того же
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16.03.2021 06:39 Ответить
...и не мечтай, плесень зеленая
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16.03.2021 10:42 Ответить
Ахметовская шавка переживает, что денежки проплывают мимо кармана ее хозяина.
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15.03.2021 15:32 Ответить
А за що "переживает" зебіл ??)))
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15.03.2021 15:37 Ответить
Что переживаешь за Петиного партнера по дерибану Рыжего Гудка?
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16.03.2021 06:41 Ответить
Если клоуны прорвутся на второй срок, то дефицитом станет даже снег в зимнюю украинскую вьюгу.
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15.03.2021 15:36 Ответить
И его надо будет закупать на хабе в Сахаре ++++
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15.03.2021 15:38 Ответить
Через 15 енергетиці України буде повний кінець.Десь через стільки років атомні блоки вироблять свій повний ресурс.Чи є плани по добудові інших блоків?
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15.03.2021 15:39 Ответить
очередная прозревшая после отлучения от корыта. В двух правительствах кодлана Коломойского самой умной и порядочной оказалась министр образования Новосад: Быстро наобещала Школа должна стать / будет / перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. И как только у Новосад «появилась» квартира сразу слиняла. Без шума и пыли. Её не ищут, нарами не грозят, ничего у неё не отбирают.
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15.03.2021 15:40 Ответить
Вся Украина если не одумается и не примет меры(я имею в виду Нас - Народ) то к осени Мы все дружно войдем в такую ж.ооппу что уже наверное с нее и не выйдем...
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15.03.2021 15:41 Ответить
Понад 300 років Україна перебувала в тій опі,Російська імперія зветься !!!)))
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15.03.2021 15:57 Ответить
вот именно туда и затягивают Нас.. правда транзитом через гулаг.. сумно ***...
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15.03.2021 16:05 Ответить
Ризик звичайно є, але якщо посадити панянку Буславець років на 5 з конфіскацією або хоча б зняти її з посади - ризик зникне.
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15.03.2021 15:59 Ответить
шмара охметовская - буславец
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15.03.2021 20:34 Ответить
 
 