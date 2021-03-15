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Записаться на вакцинацию у семейного врача можно будет на втором этапе, - Ляшко

Записаться на вакцинацию у семейного врача можно будет на втором этапе, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда и как можно будет записаться на вакцинацию у семейного врача.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил в интервью "УП".

"Как только запустится второй этап и мы четко будем понимать количество вакцины, которая приехала или в случае получения соответствующих рекомендаций НТГЭИ о продлении срока введения второй дозы", - сказал главный санврач, отвечая на вопрос, когда можно будет записаться у на вакцинацию у семейного врача.

По его словам, семейные врачи будут осуществлять запись на вакцинацию, внося соответствующие данные в медицинские информационные системы.

В то же время, Ляшко не смог спрогнозировать, когда начнется вакцинация в приватных клиниках.

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Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Ага ,на втором этапе ,на третьем этаже ,четвёртая дверь налево ...
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15.03.2021 16:42 Ответить
А что делать тем у кого нет семейного врача?
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15.03.2021 16:54 Ответить
Любопытно, а очередь будет общая или у семейного врача своя, в "Дії" другая, с call-центре третья, а где-то и четвёртая? Похоже, оптимальная стратегия для тех, кто хочет вакцинироваться - это ждать, когда начнут вакцинацию в частных клиниках по ценам раз в десять выше тех-же европейских.
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15.03.2021 16:59 Ответить
Надо на первом этапе вакцинировать всех желающих чиновников, а потом только для старцев.
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15.03.2021 18:35 Ответить
 
 