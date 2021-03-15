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Записаться на вакцинацию у семейного врача можно будет на втором этапе, - Ляшко
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда и как можно будет записаться на вакцинацию у семейного врача.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил в интервью "УП".
"Как только запустится второй этап и мы четко будем понимать количество вакцины, которая приехала или в случае получения соответствующих рекомендаций НТГЭИ о продлении срока введения второй дозы", - сказал главный санврач, отвечая на вопрос, когда можно будет записаться у на вакцинацию у семейного врача.
По его словам, семейные врачи будут осуществлять запись на вакцинацию, внося соответствующие данные в медицинские информационные системы.
В то же время, Ляшко не смог спрогнозировать, когда начнется вакцинация в приватных клиниках.
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Серый Вовк
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Solo
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