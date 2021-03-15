1 132 6
Три коронавирусные больницы на Прикарпатье загружены на 100%, еще ряд медучреждений - более чем на 90%, - главный санврач области Савчук
В Ивано-Франковской области три COVID-больницы загружены на 100%.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По состоянию на утро 15 марта на Прикарпатье три больницы, принимающие больных коронавирусом, загружены на 100%, это - Долинская, Галицкая и Калужская районная больницы", - отметил Савчук.
По его словам, загруженность более 90% зафиксирована в COVID-больницах Бурштына, Тлумача, Городенки, в Коломыйской, Калушской ЦРБ, Лисецкой и Яремчанской и в двух COVID-больницах Ивано-Франковска.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
18c49ed2
показать весь комментарий15.03.2021 16:28 Ответить Мне нравится 1
elena kosakovskaya
показать весь комментарий15.03.2021 16:42 Ответить Мне нравится 0
18c49ed2
показать весь комментарий15.03.2021 16:46 Ответить Мне нравится 0
elena kosakovskaya
показать весь комментарий15.03.2021 17:03 Ответить Мне нравится 0
Дамир Терентьев
показать весь комментарий15.03.2021 17:06 Ответить Мне нравится 1
18c49ed2
показать весь комментарий15.03.2021 17:08 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль