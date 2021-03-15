Три коронавирусные больницы на Прикарпатье загружены на 100%, еще ряд медучреждений - более чем на 90%, - главный санврач области Савчук

В Ивано-Франковской области три COVID-больницы загружены на 100%.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на утро 15 марта на Прикарпатье три больницы, принимающие больных коронавирусом, загружены на 100%, это - Долинская, Галицкая и Калужская районная больницы", - отметил Савчук.

По его словам, загруженность более 90% зафиксирована в COVID-больницах Бурштына, Тлумача, Городенки, в Коломыйской, Калушской ЦРБ, Лисецкой и Яремчанской и в двух COVID-больницах Ивано-Франковска.

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