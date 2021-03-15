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Новости Коронавирус и карантин
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Три коронавирусные больницы на Прикарпатье загружены на 100%, еще ряд медучреждений - более чем на 90%, - главный санврач области Савчук

Три коронавирусные больницы на Прикарпатье загружены на 100%, еще ряд медучреждений - более чем на 90%, - главный санврач области Савчук

В Ивано-Франковской области три COVID-больницы загружены на 100%.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на утро 15 марта на Прикарпатье три больницы, принимающие больных коронавирусом, загружены на 100%, это - Долинская, Галицкая и Калужская районная больницы", - отметил Савчук.

По его словам, загруженность более 90% зафиксирована в COVID-больницах Бурштына, Тлумача, Городенки, в Коломыйской, Калушской ЦРБ, Лисецкой и Яремчанской и в двух COVID-больницах Ивано-Франковска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В больницах Ужгорода закончились койки для пациентов с коронавирусом, - врач-инфекционист

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больница (1437) карантин (16729) Ивано-Франковская область (916) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Никогда такого не было и вот опять. Зеленая пошесть так и не подготовилась к третьей волне эпидемии. Это не деньги на дорогах пилить.
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15.03.2021 16:28 Ответить
А самим слабо тоже чуть озаботится?Ну там маски, социальные дистанции, не ходить на дискотеки, днюхи, свадьбы? У нас же все неверующие фомы, пока самого в жопу не клюнет. А теперь спасите, помогите)
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15.03.2021 16:42 Ответить
Сколько людей прошло за зиму через курорты Карпат? И это в период пика пандемии и локдауна. А потом они разъехались по всей стране.
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15.03.2021 16:46 Ответить
Вот именно) Отдых понад усе)
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15.03.2021 17:03 Ответить
ну так главмразь непосредственно пример подавала своей зелёной пастве
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15.03.2021 17:06 Ответить
Таки да. "Вы все лохи, а я на отдыхе",
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15.03.2021 17:08 Ответить
 
 