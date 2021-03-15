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Новости Агрессия России против Украины
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Украина надеется на новый альянс с подписантами Будапештского меморандума: Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров, - Резников

Украина надеется на новый альянс с подписантами Будапештского меморандума: Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров, - Резников

Россия нарушила свои обязательства перед Украиной в рамках Будапештского меморандума, однако Украина ждет создания нового международного альянса, с которым Россия не сможет не считаться и будет вынуждена сесть за стол переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Obozrevatel сказал вице-премьер-министр-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Меня радует, что начали звучать вопросы Будапештского меморандума. Постоянный представитель Германии на заседании Совета безопасности ООН недавно в своей речи напомнил, в частности и россиянам, что именно Лавров, который тогда был представителем России в этой организации, привез регистрировать в канцелярии Будапештский меморандум", - отметил Резников, добавив, что Украина имеет полное моральное право ждать поддержки от стран Будапештского меморандума в новом формате.

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Он напомнил, что в свое время Украина отказалась от третьего в мире ядерного потенциала, доверившись России, США, Великобритании, Франции, которые гарантировали неприкосновенность государственных границ.

Россия нарушила свои обязательства, поэтому Украина имеет "полное моральное право ждать от стран Будапештского меморандума полной поддержки". "Мы ждем нового альянса, с которым Россия не сможет не считаться и вынуждена будет сесть за стол переговоров так же, как в свое время присоединилась к "нормандскому формату", - отметил Резников.

Он уточнил, что речь не идет о реанимации этого документа в буквальном смысле, однако нужно постоянно поддерживать диалог относительно гарантий безопасности и помощи Украине, против которой РФ осуществляет агрессию.

Как сообщалось, 5 декабря 1994 года лидерами Украины, Великобритании, России и США был заключен Будапештский меморандум "О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия". Два других ядерных государства и постоянные члены Совета Безопасности ООН - Китай и Франция - также присоединились к этому документу, который содержал обязательства сторон-подписантов гарантировать независимость и территориальную целостность Украины. После подписания документа Украина вывела на территорию России третий по мощности в то время ядерный арсенал. Взамен Россия в 2014 году в нарушение этого соглашения и других международно-правовых актов относительно отношений с Украиной осуществила вооруженную агрессию против Украины, оккупировав Крым и часть территории Донбасса.

Автор: 

Будапештское соглашение (169) Великобритания (4941) Китай (2946) россия (95418) США (26511) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+7
Весняне загострення параноїдальної шизофреніі !!! Де вони взялись , це здіпець!!!)))
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15.03.2021 16:43
+4
Ну да ,одного же меморандума не хватило ....
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15.03.2021 16:40
+3
Віддали мацкалям 560 крилатих ракет з дальністю 2500 км за велику шану. Тепер радіємо Нептунам з дальністю в 280 км та з меншою боєголовкою. Спасібо Данилич, удружил.
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15.03.2021 16:57
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Ну да ,одного же меморандума не хватило ....
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15.03.2021 16:40 Ответить
да, уж этот-то покрепче будет!
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15.03.2021 16:42 Ответить
Весняне загострення параноїдальної шизофреніі !!! Де вони взялись , це здіпець!!!)))
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15.03.2021 16:43 Ответить
Услуга, которая уже оказана, ничего не стоит...
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15.03.2021 16:43 Ответить
Віддали мацкалям 560 крилатих ракет з дальністю 2500 км за велику шану. Тепер радіємо Нептунам з дальністю в 280 км та з меншою боєголовкою. Спасібо Данилич, удружил.
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15.03.2021 16:57 Ответить
Ага, ще рашисти погодяться на перезавантаження Ради Безпеки ООН з її соьогоднішнім правом вето від Раші. Мячти-мячти, какая радость...
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15.03.2021 16:44 Ответить
Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров, - Резников./ Кукареканьем кодлан Коломойского заражен поголовно.
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15.03.2021 16:44 Ответить
Расея сидит на бутылке. Садиться за стол переговоров ей не интересно.
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15.03.2021 16:48 Ответить
Раз уж зелёным хочется надеяться, то может лучше надеяться на другой альянс - НАТО например?
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15.03.2021 16:50 Ответить
Главное- "Россия нарушила свои обязательства перед Украиной в рамках Будапештского меморандума, однако Украина ждет создания нового международного альянса- а почему на каждом углу не вопит о необходимости создания этого альянса??? Сидеть , ждать- молчать - это рашистская методичка в исполнении "слуг"
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15.03.2021 16:53 Ответить
Нарешті Президент України згадав про Будапештський Меморандум.
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15.03.2021 16:56 Ответить
Как бы возврат к ядерному оружию был бы понадежней этих бумажек на которые всем плевать.
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15.03.2021 16:57 Ответить
Где то уже слышал такое: Движение - всё, конечная цель - ничто... Эти, изумрудные наши, - создают движуху и шумиху, в этом и вся суть их.
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15.03.2021 17:07 Ответить
Імітація бурхливої діяльності !!! "Много шума ,из ничего!" !!!!))))
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15.03.2021 17:10 Ответить
А Міттеран же попереджував Чучму про підписантів мумурандуму: "молодий чоловіче, ВОНИ вас надурять"...
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15.03.2021 17:07 Ответить
Да прочитайте, млять, тект преждле чем трындеть!

, подтверждают такое:
1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ ( 994_055 ) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций ( 995_010 ).
3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ( 994_055 ) воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества.
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.
5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины их обязательства не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающим ядерным оружием, кроме случая нападения на них самих, их территории или их подопечные территории, их вооруженные силы или на их союзников с стороны такого государства совместно или в союзе с государством, обладающим ядерным оружием.
6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств.
Этот меморандум вступает в силу с момента подписания. http://kiev1.org/budapesht-m.html
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15.03.2021 17:27 Ответить
А что тут читать????
. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств.
Вот и все гарантии для Украины , которые предоставляет этот меморандум для Украины. Еслм на Украину нападут, то они соберутся и проведут консультации. О защите Украины ни слова. Тогдашний президент Кучма подписался под пустой , ничего не значушчей бумашкой, по которой Украина полностью розуружается, и стает беззащитной. Говоря языком уголовного кодекса Кучма совершил диверсию против Украины, и должен за это дияние давным давно на зоне рукавицы шить.
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15.03.2021 18:30 Ответить
Это не диверсия, это в сотни раз хуже. За такое рыжого вместе с подельниками должны были судить по законам военного времени. И повесить. На таких как он пули не тратили.
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15.03.2021 19:00 Ответить
Вже насподівалися
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15.03.2021 18:42 Ответить
А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали" , - заявив Владимир Путин, 4 марта2014г.
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15.03.2021 18:48 Ответить
Кратко о меморандуме
1. Вода, треп и болтовня.
2. Пару-тройка строк ни о чем.
3. Де факто НЕТ гарантий. ИХ НЕТ. Просто перед этим была болтованяо гарантиях и т.д.
Почему за имзену родине не судят все сооавтров? За такие подвиги в ссср бы давно расстреляли всех соучастников. Ведь ЯО здали взамен на пустоту. Почему не был подготовлен соответствующий ДОГОВОР с гарантиями, сроками и т.д.?
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15.03.2021 18:59 Ответить
Все правильно. Макрон и Меркель сейчас топят за Уйлостан. Ни Франция, ни Германия на ничего не должны. НаРФия в их окружении чувствует себя, как среди союзников, очень комфортно.
Пусть поговорит с Великобританией и США - подписантами Будапештского меморандума!
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15.03.2021 19:21 Ответить
Придурки на 8-й год войны вспомнили о Будапештском меморандуме! хе-хе идиоты))
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15.03.2021 21:09 Ответить
Как вариант - это размен Донбасса на Крым. Потому, что Украина отстраивать Донбасс не потянет. Но вот так просто отпускать атакующего нельзя - пусть ещё отстраивает то, что загубил.
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15.03.2021 22:21 Ответить
Вы еще создайте этот международный альянс. Значит, международное право Россия может игнорировать, а альянс - ни-ни.
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15.03.2021 22:43 Ответить
если кацапия куда-то сядет, то это будет не вашими клоунскими стараниями точно...
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15.03.2021 23:10 Ответить
 
 