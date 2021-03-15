Украина надеется на новый альянс с подписантами Будапештского меморандума: Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров, - Резников

Россия нарушила свои обязательства перед Украиной в рамках Будапештского меморандума, однако Украина ждет создания нового международного альянса, с которым Россия не сможет не считаться и будет вынуждена сесть за стол переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Obozrevatel сказал вице-премьер-министр-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Меня радует, что начали звучать вопросы Будапештского меморандума. Постоянный представитель Германии на заседании Совета безопасности ООН недавно в своей речи напомнил, в частности и россиянам, что именно Лавров, который тогда был представителем России в этой организации, привез регистрировать в канцелярии Будапештский меморандум", - отметил Резников, добавив, что Украина имеет полное моральное право ждать поддержки от стран Будапештского меморандума в новом формате.

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Он напомнил, что в свое время Украина отказалась от третьего в мире ядерного потенциала, доверившись России, США, Великобритании, Франции, которые гарантировали неприкосновенность государственных границ.

Россия нарушила свои обязательства, поэтому Украина имеет "полное моральное право ждать от стран Будапештского меморандума полной поддержки". "Мы ждем нового альянса, с которым Россия не сможет не считаться и вынуждена будет сесть за стол переговоров так же, как в свое время присоединилась к "нормандскому формату", - отметил Резников.

Он уточнил, что речь не идет о реанимации этого документа в буквальном смысле, однако нужно постоянно поддерживать диалог относительно гарантий безопасности и помощи Украине, против которой РФ осуществляет агрессию.

Как сообщалось, 5 декабря 1994 года лидерами Украины, Великобритании, России и США был заключен Будапештский меморандум "О гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия". Два других ядерных государства и постоянные члены Совета Безопасности ООН - Китай и Франция - также присоединились к этому документу, который содержал обязательства сторон-подписантов гарантировать независимость и территориальную целостность Украины. После подписания документа Украина вывела на территорию России третий по мощности в то время ядерный арсенал. Взамен Россия в 2014 году в нарушение этого соглашения и других международно-правовых актов относительно отношений с Украиной осуществила вооруженную агрессию против Украины, оккупировав Крым и часть территории Донбасса.