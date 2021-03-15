Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом: "зрада" отменяется, у меня только 13-й день после прививки
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Получил положительный ПЦР-тест на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!", - написал Ляшко.
Он также подчеркнул, что все вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны для облегчения течения болезни без осложнений для здоровья.
"И еще раз подчеркиваю. Если симптомы, обращайтесь к врачу и проводите диагностику. Вовремя поставленный диагноз - залог сдерживания распространения коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.
Он также уточнил, что в настоящее время находится на больничном.
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иначе не заболел бы, вакцины колют сейчас для лечения тяжелых ковид больных.
Защитный эффект вакцины Pfizer/BioNTech наступает на 12-й день после первой инъекции
Все вакцины против коронавируса, по которым есть данные на сегодня, начинают действовать примерно спустя две, максимум три недели после первого укола.
Но хохма - как ни крути.
Это как "батюшке" триппер вдруг подхватить.
Тут уж оправдывайся - не оправдывайся, как говорится..