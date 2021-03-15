Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом: "зрада" отменяется, у меня только 13-й день после прививки

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Получил положительный ПЦР-тест на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!", - написал Ляшко.

Он также подчеркнул, что все вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны для облегчения течения болезни без осложнений для здоровья.

"И еще раз подчеркиваю. Если симптомы, обращайтесь к врачу и проводите диагностику. Вовремя поставленный диагноз - залог сдерживания распространения коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

Он также уточнил, что в настоящее время находится на больничном.

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