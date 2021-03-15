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Новости Коронавирус и карантин
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Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом: "зрада" отменяется, у меня только 13-й день после прививки

Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом:

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Получил положительный ПЦР-тест на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!", - написал Ляшко.

Он также подчеркнул, что все вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны для облегчения течения болезни без осложнений для здоровья.

"И еще раз подчеркиваю. Если симптомы, обращайтесь к врачу и проводите диагностику. Вовремя поставленный диагноз - залог сдерживания распространения коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

Он также уточнил, что в настоящее время находится на больничном.

Читайте также: Главный санврач Ляшко вакцинировался от COVID-19: Показываю публично, что вакцина безопасная и эффективная

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+67
Уже можно смеяться, или еще подождать?
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15.03.2021 16:36
+40
Короче:
вакцина - говно
санврач - придурок в смартфоне
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15.03.2021 16:38
+30
Головний санлікар Ляшко захворів на коронавірус: "зрада" скасовується, у мене тільки 13-й день після щеплення - Цензор.НЕТ 9997
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15.03.2021 17:21
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Сдается мне, что он дурил всем голову и не прививался индийской вакциной!
иначе не заболел бы, вакцины колют сейчас для лечения тяжелых ковид больных.

Головний санлікар Ляшко захворів на коронавірус: "зрада" скасовується, у мене тільки 13-й день після щеплення - Цензор.НЕТ 2150
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15.03.2021 18:24 Ответить
Если больной, вакцину не колят
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15.03.2021 18:51 Ответить
А що тут робить паРаша?
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15.03.2021 18:55 Ответить
При любом заболевании не колят
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15.03.2021 18:52 Ответить
Довымахивался дятел со своей индийской бодягой AstraZeneca
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15.03.2021 19:28 Ответить
Брехло, или неуч? Вот открытые источники инета. Почему 22 дня?

Защитный эффект вакцины Pfizer/BioNTech наступает на 12-й день после первой инъекции
Все вакцины против коронавируса, по которым есть данные на сегодня, начинают действовать примерно спустя две, максимум три недели после первого укола.
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15.03.2021 20:45 Ответить
у меня знакомый заболел в израиле на 15ый день после пфайзер.
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15.03.2021 22:13 Ответить
Ну это не зрада, конечно.
Но хохма - как ни крути.
Это как "батюшке" триппер вдруг подхватить.
Тут уж оправдывайся - не оправдывайся, как говорится..
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15.03.2021 22:16 Ответить
краще б самогонки по 150 грам пив чим тою фігньою прививався
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15.03.2021 22:33 Ответить
Ляшко негодящий даже для роли подопытной крысы, и даже реакцию его организма нельзя принимать во внимание, ибо она такая же ложная и лживая.
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16.03.2021 00:47 Ответить
Всі, як один, порохоботики в коментарях показали велич свого розуму.
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16.03.2021 11:02 Ответить
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