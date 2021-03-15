РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8974 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил Коронавирус и карантин
472 1
вакцина (3810) карантин (16725) операция Объединенных сил (4176) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Прививку от коронавируса получили около 6 тысяч военнослужащих из состава ООС, - пресс-центр

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Прививку от коронавируса получили около 6 тысяч военнослужащих из состава ООС, - пресс-центр

В зоне проведения операции Объединенных сил продолжается вакцинация от коронавируса. По состоянию на сегодня, 15 марта, первую дозу вакцины Covishield получили около 6 тысяч военнослужащих из состава ООС.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Среди вакцинированных от коронавируса около 1000 медицинских работников. Поствакцинальных осложнений у военнослужащих из состава ООС пока не фиксировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом: "зрада" отменяется, у меня только 13-й день после прививки

Кампанию по вакцинации военных в ООС проводят 10 мобильных бригад, которые состоят из двух врачей и медицинской сестры. Они прошли специальную подготовку и владеют техникой проведения прививок, а также навыками оказания неотложной помощи в случае побочных эффектов.

Прививку от коронавируса получили около 6 тысяч военнослужащих из состава ООС, - пресс-центр 01
Прививку от коронавируса получили около 6 тысяч военнослужащих из состава ООС, - пресс-центр 02
Прививку от коронавируса получили около 6 тысяч военнослужащих из состава ООС, - пресс-центр 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мало.
показать весь комментарий
15.03.2021 21:07 Ответить
 
 