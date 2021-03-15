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Прививку от коронавируса получили около 6 тысяч военнослужащих из состава ООС, - пресс-центр
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
В зоне проведения операции Объединенных сил продолжается вакцинация от коронавируса. По состоянию на сегодня, 15 марта, первую дозу вакцины Covishield получили около 6 тысяч военнослужащих из состава ООС.
Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Среди вакцинированных от коронавируса около 1000 медицинских работников. Поствакцинальных осложнений у военнослужащих из состава ООС пока не фиксировали.
Кампанию по вакцинации военных в ООС проводят 10 мобильных бригад, которые состоят из двух врачей и медицинской сестры. Они прошли специальную подготовку и владеют техникой проведения прививок, а также навыками оказания неотложной помощи в случае побочных эффектов.
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Fedir Syzyi
показать весь комментарий15.03.2021 21:07 Ответить Мне нравится 0
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