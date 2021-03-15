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Уже к концу года может появиться 6-8 новых усовершенствованных вакцин от коронавируса, - научный сотрудник ВОЗ Сваминатан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Усовершенствованные вакцины против COVID-19, которые можно хранить при комнатной температуре, могут быть готовы к использованию уже в конце этого или начале следующего года.

Об этом изданию Bloomberg заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Около шести или восьми новых вариантов вакцин против коронавируса могут пройти все клинические исследования до конца года", - говорит Сумия Сваминатан.

Новые вакцины добавятся к тем, которые уже функционируют и используются во многих странах. Человечество нуждается в большем количестве прививок, особенно сейчас, поскольку непрерывная циркуляция вируса порождает опасные новые штаммы COVID-19, а производители лекарств пытаются покрывать масштабный спрос на вакцины. По данным Bloomberg, лишь 122 страны мира начали массовые кампании вакцинации.

"Мы должны активно использовать имеющиеся вакцины. Но также важно, чтобы препараты эволюционировали и совершенствовались. Думаю, что к 2022 году мы увидим появление новых усовершенствованных вакцин", - сказала Сваминатан, индийский педиатр, наиболее известная своими исследованиями туберкулеза и ВИЧ.

Сейчас новые экспериментальные вакцины, которые находятся в разработке, используют альтернативные технологии и системы ввода, включая больше однодозных вакцин, препаратов, которые вводят перорально, а также назальные спреи. Усовершенствованные вакцины могут учесть недостатки своих предшественников и обеспечить, чтобы все группы населения получили возможность сделать прививку.

Более 80 кандидатов на вакцины сейчас проходят клинические испытания, хотя некоторые из них все еще находятся на ранних стадиях тестирования и могут оказаться недостаточно успешными для массового внедрения. Компании с вакцинами от COVID-19, которые уже используются, также начали тестирование обновленных версий препаратов, предназначенных для противодействия новым штаммам коронавируса.

"Нам нужно продолжать поддерживать исследования и разработку большего количества кандидатов на вакцины, особенно сейчас, когда потребность в иммунизации населения растет. Вполне вероятно, что прививки надо будет делать повторно. Поэтому нам нужно быть готовыми к этому в будущем", - говорит Сваминатан.

Выпуск новых вакцин также вызывает вопрос о том, как эффективно и этично проводить клинические испытания.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
Денежная тема, этот вирус. Эфиоп с нас живых не слезет. Думаю. волны будут накатывать и штаммы плодиться, пока в мире не закончится бабло. Потом вирусяка чудесным образом станет безобидным. Или наутро у всех обнаружится имунитет. Уже к концу года может появиться 6-8 новых усовершенствованных вакцин от коронавируса, - научный сотрудник ВОЗ Сваминатан - Цензор.НЕТ 2815
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15.03.2021 17:15
+1
100млд баксов примерный объем вакцины от ковид.
он уже на половину попилен.
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15.03.2021 17:21
+1
Уже к концу года может появиться 6-8 новых усовершенствованных вакцин от коронавируса, - научный сотрудник ВОЗ Сваминатан - Цензор.НЕТ 1434
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15.03.2021 17:22
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Денежная тема, этот вирус. Эфиоп с нас живых не слезет. Думаю. волны будут накатывать и штаммы плодиться, пока в мире не закончится бабло. Потом вирусяка чудесным образом станет безобидным. Или наутро у всех обнаружится имунитет. Уже к концу года может появиться 6-8 новых усовершенствованных вакцин от коронавируса, - научный сотрудник ВОЗ Сваминатан - Цензор.НЕТ 2815
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15.03.2021 17:15 Ответить
100млд баксов примерный объем вакцины от ковид.
он уже на половину попилен.
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15.03.2021 17:21 Ответить
Уже к концу года может появиться 6-8 новых усовершенствованных вакцин от коронавируса, - научный сотрудник ВОЗ Сваминатан - Цензор.НЕТ 1434
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15.03.2021 17:22 Ответить
по цене-качеству и продолжительности иммунитета в 2 года.
а так на 3 месте по эффективности.
но там что 94 что 96% роли уже не играют
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15.03.2021 17:23 Ответить
продолжительности иммунитета в 2 года. Уже до кінця року може з'явитися 6-8 нових удосконалених вакцин проти коронавірусу, - науковий співробітник ВООЗ Свамінатан - Цензор.НЕТ 6069

ЦИФРУ САМ ПРИДУМАВ? Уже до кінця року може з'явитися 6-8 нових удосконалених вакцин проти коронавірусу, - науковий співробітник ВООЗ Свамінатан - Цензор.НЕТ 5267
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16.03.2021 00:27 Ответить
нет прочитал в приложении к прививке.
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16.03.2021 06:52 Ответить
Вы так и не поняли зависимость! Если появятся две, три, десять разработок вакцин, то навстречу ОБЯЗАТЕЛЬНО! пойдут тридцать сорок , восемьдесят разновидностей вирусов или их симбиозов. Токо не говорите нам, что это они пророднім путем. Ну такова специфика работы программиста, его возможности программирования превышают ваши....и будут(на жаль!) превышать в ближайшем будущем. Это биологическая нейросеть. Это те которые вы называете йетти, скунсовые обезьяны, снежные человеки????( они к человеку вообще не имеют никакого отношения). Это ОЧЕНЬ развитая нейросеть, маленькие зеленые называют их ОНИ, т.е. это сообщество существ(читайте манускрипт Войнича).
Не можете включаться, типа что он там курит или какое дерьмо пьет. Токо количество жертв будет расти независимо от производных вакцин. Увы ...таков расклад.
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15.03.2021 17:22 Ответить
такова специфика работы программиста(РЕПТИЛОИДА С тАУ кИТА),-его возможности программирования превышают ваши Уже до кінця року може з'явитися 6-8 нових удосконалених вакцин проти коронавірусу, - науковий співробітник ВООЗ Свамінатан - Цензор.НЕТ 6440
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16.03.2021 00:29 Ответить
ну у Китая 3 еще даже не сертифицированные у РФ 3, только Спутник сертифицирован.
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15.03.2021 17:27 Ответить
WSJ: BioNTech создал альянс по производству вакцины + 1 вакцина

вот и весь список
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15.03.2021 17:32 Ответить
ах да забыл Джонсон и Дсонсон +1.

теперь полный комплект!
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15.03.2021 20:01 Ответить
НЕ ПИ..ДИ.
на "підході" ще 5-ток досить ефективних вакцин.(спутнік 5 заадто "активний")
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16.03.2021 00:31 Ответить
вы на каком языку пишите, я вас совсем не понимаю
То что в РФ 3 вакцины не верите или что Биотех создает альянс ?
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16.03.2021 06:55 Ответить
кого десь ї..е рашистська сертифікація? Уже до кінця року може з'явитися 6-8 нових удосконалених вакцин проти коронавірусу, - науковий співробітник ВООЗ Свамінатан - Цензор.НЕТ 9727
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16.03.2021 00:32 Ответить
По 100 вакцин каждому
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15.03.2021 19:40 Ответить
Татуировка из вакцин
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15.03.2021 19:41 Ответить
 
 