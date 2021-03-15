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МИД Украины требует прозрачности и беспристрастности в деле задержанного в Беларуси редактора InformNapalm Ивашина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД Украины требует прозрачности и беспристрастности в деле задержанного в Беларуси редактора InformNapalm Ивашина

Министерство иностранных дел Украины требует прозрачности в рассмотрении дела задержанного в Беларуси редактора белорусской версии международного волонтерского сообщества InformNapalm Дениса Ивашина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Белорусский гражданин со статусом зарубежного украинца, журналист и волонтер Денис Ивашин помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии против нашего государства. Поэтому его задержание вызвало беспокойство МИД Украины, как и многих украинцев, которые следили за его журналистской и волонтерской деятельностью. Министерство уверено, что журналистская деятельность не может и не должна быть поводом для преследования. Это задержание вызывает особое беспокойство на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь. Мы требуем, чтобы рассмотрение дела Дениса Ивашина был прозрачным и беспристрастным и продолжаем внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей относительно его", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта стало известно, что в Беларуси задержали журналиста, редактора белорусской версии журналистского сообщества InformNapalm, Дениса Ивашина.

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Автор: Анна Судак
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двум кассирам и младшему бухгалтеру? когда каламойшу пархатую за обрезанный тягать начнете?
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15.03.2021 17:28 Ответить
А чего это Кулеба ничего не высказался по поводу незаконного посещения Крыма китаезами? Там целая делегация во главе с министром торговли.Эй вы там, наверху-у! Надо до конца лямку тянуть, а то как то несерьезно получается.
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15.03.2021 17:32 Ответить
на Квентина Тарантино похож
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15.03.2021 17:41 Ответить
#Новини "Слуги" взяли Шуфрича заступником голови ТСК щодо вагнерівців та плівок Медведчука
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15.03.2021 17:47 Ответить
МИД Украины требует прозрачности и беспристрастности в деле задержанного в Беларуси редактора InformNapalm Ивашина - Цензор.НЕТ 659
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15.03.2021 17:47 Ответить
что за чушь? О какой беспристрастности речь ?! То же самое что взывать к милосердию волков что б они не рвали овцу! Можно подумать тут вообще есть предпосылки к аресту с точки зрения права!
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15.03.2021 20:53 Ответить
 
 