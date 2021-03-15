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Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters

Германия вслед за рядом стран Евросоюза остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причина та же - опасения в связи с возможностью образования тромбов.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Представитель министерства здравоохранения Германии заявил, что рекомендацию остановить прививки этой вакциной выдал Институт Поля Эрлиха, который возглавляет процесс вакцинации в стране.

В то же время, как сообщалось, в самой компании, а также в ВОЗ заявили об  отсутствии связи вакцинации с формированием тромбов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов, - Степанов

Ранее Цензор.НЕТ также сообщал о том, что ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, приостановил использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters - Цензор.НЕТ 7867
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15.03.2021 17:28
+4
Главный санврач Ляшко заболел ковидом через две недели после укола "Ковишилдом

ковиЩет он самый лущий Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters - Цензор.НЕТ 803
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15.03.2021 17:33
+4
Ну тепер в Україні дефіциту вакцини не буде - Європа все оддасть, ще й задарма.
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15.03.2021 17:33
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Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters - Цензор.НЕТ 7867
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15.03.2021 17:28 Ответить
Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters - Цензор.НЕТ 2211 👍👍👍
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15.03.2021 17:33 Ответить
Ти справді віриш, що він взагалі чимось прививався? Та ну, він же не зовсім дурний.
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15.03.2021 18:13 Ответить
пусть возьмут индуского дерьма -зэ может договориться
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15.03.2021 17:29 Ответить
Главный санврач Ляшко заболел ковидом через две недели после укола "Ковишилдом

ковиЩет он самый лущий Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters - Цензор.НЕТ 803
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15.03.2021 17:33 Ответить
Украинские СМИ взяли продолжительную паузу по этому поводу...

хотя он сам пишет: https://www.facebook.com/viktor.liashko/
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15.03.2021 18:11 Ответить
зачем такие ссылки? чесночная вода не убьет коронавирус, даже иммуноглобулин его не убивает
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15.03.2021 17:35 Ответить
Ну тепер в Україні дефіциту вакцини не буде - Європа все оддасть, ще й задарма.
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15.03.2021 17:33 Ответить
что значит отсутсвие у фрицев авторитетного украинского степановского резюме ,о вакцине ? Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters - Цензор.НЕТ 6870
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15.03.2021 17:34 Ответить
германия не авторитет, самый главный вирусолох мира степашка сказал, что тромбоза не будет.
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15.03.2021 17:35 Ответить
Итак...
У меня есть две новости:
1) Наш МОЗ говорит, что все хорошо, а сообщения о приостановке = фейк:
https://censor.net/ru/news/3253458/evropeyiskaya_meditsinskaya_assotsiatsiya_ne_podtverdila_zavisimost_sluchaev_tromboza_ot_vaktsinatsii

2) Цензор, как и ранее, ссылаясь на различные, в том числе европейские СМИ, говорит, что использование таки приостанавливают:
https://censor.net/ru/news/3253463/germaniya_vsled_za_ryadom_stran_priostanavlivaet_ispolzovanie_vaktsiny_ot_koronavirusa_astrazeneca_reuters

Ну и ранее было несколько сообщений.

Так вот. Какой верить-то?))
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15.03.2021 17:41 Ответить
И как Зе шобла будет отбрехиваться?
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15.03.2021 17:43 Ответить
йак завжди -вирвано з контексту ...
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15.03.2021 18:41 Ответить
Нормальна людина цим шмурдяком колотися не буде! Цє тільки для зебаранів! Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters - Цензор.НЕТ 5494
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15.03.2021 17:55 Ответить
зенэкой колоть только зэбилов принудительно
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15.03.2021 19:44 Ответить
ау, ляшко! умные люди отказались от того, что ты якобы влил в себя...
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15.03.2021 18:07 Ответить
Рекомендацию остановить прививки этой вакциной выдал Институт Поля Эрлиха, который возглавляет процесс вакцинации в стране.

Какой институт, какой Поль Эльрих, спросите у Ляшка, он лучше знает Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters - Цензор.НЕТ 8432
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15.03.2021 18:11 Ответить
Степанов заявил, что это всё наговоры. Ведь у Степанова, после ввоза(инд. аналога, к тому же) и рекламы данной вакцины- даже собственное благосостояние выросло в разы. И он (и например, я) вполне обоснованно этот факт, непосредственно связывают с данной вакциной. Или кто поспорит?
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15.03.2021 18:21 Ответить
Litve poka neotozvali boleje togo segodnia opiat isportili partiju Pfizer temperaturu nevyderzali,teper zdut mozet prjodiot Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters - Цензор.НЕТ 2769
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15.03.2021 18:24 Ответить
В институте учился с 3-мя литовцами, которых послала Литва для подготовки инженеров по очень наукоемкой специальности... самого "умного" отчислили на 3-м курсе, 2-е других смылись и того ранее... были представители почти всех республик и соцлагеря, но такие достижения демонстрировали только литовцы ... а вы говорите вакцины испортили...
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16.03.2021 06:55 Ответить
U nas umnije liudi,ne to sto u vas.Nezili mi xoroso jesli tak vi pisali.Ja vet nepisal sto nasi isportili vakcinu?Belgijci isportili stob bylo jasno i vam.Vot ruskije tak vse tupyje pocti vse bez iksliucenyji i zyvut kak bomzi
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16.03.2021 13:03 Ответить
Neznaju kakoj prof ucilice vi ucilis,no litovci tam neucitsia pravilno zametyli,kazdomu svojio
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16.03.2021 13:09 Ответить
Германия, вы что не слышали что сказал Степанов?!
Никакой проблемы со свертываемостью у данной вакцины нет!
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15.03.2021 18:26 Ответить
Пригрозили санкціями, якщо не відмовляться від інших вакцин на користь американських.
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15.03.2021 18:28 Ответить
Интересно и что теперь степанов скажет? Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters - Цензор.НЕТ 5660
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15.03.2021 18:34 Ответить
Вслід за ФРН Італія та Франція призупинили вакцинацію AstraZeneca. Ну тепер наші можновладці почнуть розказувати, що індійська AstraZeneca це зовсім не та AstraZeneca що в Європі.
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15.03.2021 18:43 Ответить
И где Степанов и где Ляшко и где Шмыгаль ребята Вас ждет СИЗО за индийский шмурдяк даже не Астразенеку Оксфорд Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters - Цензор.НЕТ 4846
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15.03.2021 19:21 Ответить
Коротше здається мені кацапський шмурдяк активно рухається в бік Європи .... Вірніше не рухається а РУХАЮТЬ .... чорти .
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15.03.2021 19:48 Ответить
 
 