Германия вслед за рядом стран приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Германия вслед за рядом стран Евросоюза остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причина та же - опасения в связи с возможностью образования тромбов.
Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Представитель министерства здравоохранения Германии заявил, что рекомендацию остановить прививки этой вакциной выдал Институт Поля Эрлиха, который возглавляет процесс вакцинации в стране.
В то же время, как сообщалось, в самой компании, а также в ВОЗ заявили об отсутствии связи вакцинации с формированием тромбов.
Ранее Цензор.НЕТ также сообщал о том, что ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, приостановил использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Топ комментарии
+16 Роман с камнем
показать весь комментарий15.03.2021 17:28
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+4 Тетяна Коваленко
показать весь комментарий15.03.2021 17:33
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ковиЩет он самый лущий
хотя он сам пишет: https://www.facebook.com/viktor.liashko/
У меня есть две новости:
1) Наш МОЗ говорит, что все хорошо, а сообщения о приостановке = фейк:
https://censor.net/ru/news/3253458/evropeyiskaya_meditsinskaya_assotsiatsiya_ne_podtverdila_zavisimost_sluchaev_tromboza_ot_vaktsinatsii
2) Цензор, как и ранее, ссылаясь на различные, в том числе европейские СМИ, говорит, что использование таки приостанавливают:
https://censor.net/ru/news/3253463/germaniya_vsled_za_ryadom_stran_priostanavlivaet_ispolzovanie_vaktsiny_ot_koronavirusa_astrazeneca_reuters
Ну и ранее было несколько сообщений.
Так вот. Какой верить-то?))
Какой институт, какой Поль Эльрих, спросите у Ляшка, он лучше знает
Никакой проблемы со свертываемостью у данной вакцины нет!