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Наемники РФ с начала суток 4 раза нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ с начала суток 4 раза нарушили режим

С начала суток российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи населенного пункта Верхнеторецкое оккупанты открывали огонь из запрещенного минского договоренностями миномета калибра 82-мм, а недалеко от поселка Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета.

Вблизи Водяного российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", в пригороде населенного пункта Южное, противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Тримайтесь хлопці. Надія лише на вас в цій державі.
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15.03.2021 17:59 Ответить
Тиші немає. Бережи вас Господь, рідненькі.
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15.03.2021 18:09 Ответить
Найманці РФ від початку доби 4 рази порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6375

весна прийшла...зелень садити час...
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15.03.2021 18:41 Ответить
 
 