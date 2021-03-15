Оккупанты из-за "водной блокады" Крыма хотят отсудить у Украины "до 10-20 трлн рублей"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Оккупационные "власти Крыма" намерены на следующей неделе провести мероприятия для подготовки иска к Украине.
Его сумма может составить до 10-20 трлн рублей, сообщил в понедельник "первый заместитель председателя Государственного совета Крыма" Ефим Фикс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб - это где-то, на наш взгляд, между 10-20 трлн рублей, должны выйти на эту цифру", - сказал Фикс на общественных слушаниях в Общественной палате РФ по теме "Дискриминация и преследование на международной арене граждан России, проживающих на территории Крыма".
Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
В начале марта 2021 года в оккупированном Крыму заговорили о подготовке иска к Украине "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой".
Пожалуйста, подождите...
газа,
нефти,
угля,
никеля
......
и всего прочего чего попало из недр рашки 😂
Природные ресурсы Украины принадлежат ее народу.
Нет принадлежности к украинскому народу - нет воды
МАРОДЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УРОВНЯ РФ!
фашистская власть из РФ вывезла оборудование 12-ти заводов из оккупированных территорий Луганской области и 6-ти заводов - из временно оккупированных территорий Донецкой области. Тоже самое и по Крыму можно по считать...сколько было всего вывезено в РАшку.
http://www.ostrovok.lg.ua/news/chernaya-voda/maroderstvo-gosudarstvennogo-urovnya-v-rf-s-gordostyu-rasskazyvayut-o-vyvezennyh-iz-donbassa-zavodah