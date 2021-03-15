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Оккупанты из-за "водной блокады" Крыма хотят отсудить у Украины "до 10-20 трлн рублей"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты из-за

Оккупационные "власти Крыма" намерены на следующей неделе провести мероприятия для подготовки иска к Украине.

Его сумма может составить до 10-20 трлн рублей, сообщил в понедельник "первый заместитель председателя Государственного совета Крыма" Ефим Фикс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб - это где-то, на наш взгляд, между 10-20 трлн рублей, должны выйти на эту цифру", - сказал Фикс на общественных слушаниях в Общественной палате РФ по теме "Дискриминация и преследование на международной арене граждан России, проживающих на территории Крыма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в 2021 году направит 80 млрд рублей на целевую программу для Крыма: "Особый акцент будет уделен водоснабжению"

Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

В начале марта 2021 года в оккупированном Крыму заговорили о подготовке иска к Украине "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой".

Также читайте: В оккупированном Крыму полностью истощены 2 водохранилища, третье приближается к "мертвому объему"

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+93
Странные создания эти лапотные,они же сами заявили что не признают международные суды. Оккупанты из-за "водной блокады" Крыма хотят отсудить у Украины "до 10-20 трлн рублей" - Цензор.НЕТ 6508
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15.03.2021 17:55
+61
Оккупанты из-за "водной блокады" Крыма хотят отсудить у Украины "до 10-20 трлн рублей" - Цензор.НЕТ 3633
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15.03.2021 17:56
+53
иск не будет удовлетворен: граждане России не обязаны сидеть в Крыму, они могут вернуться домой в РФ, где есть вода
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15.03.2021 17:59
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Это около 30 миллиардов долларов. Ну удачи 😂
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15.03.2021 22:47 Ответить
Украина подаёт встречный иск по блокированию подачи из рашки
газа,
нефти,
угля,
никеля
......
и всего прочего чего попало из недр рашки 😂

Природные ресурсы Украины принадлежат ее народу.
Нет принадлежности к украинскому народу - нет воды
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15.03.2021 22:54 Ответить
Оправдание нападения на Украину летом ? 🤔
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15.03.2021 22:56 Ответить
За оккупацию украинских территорий Крыма и части Донбасса, РФ должна Украине 300 млрд долларов. Окупанти через "водну блокаду" Криму хочуть відсудити в України "до 10-20 трлн рублів" - Цензор.НЕТ 5260 Счет нужно выставить хунте кремлю.


МАРОДЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УРОВНЯ РФ!

фашистская власть из РФ вывезла оборудование 12-ти заводов из оккупированных территорий Луганской области и 6-ти заводов - из временно оккупированных территорий Донецкой области. Тоже самое и по Крыму можно по считать...сколько было всего вывезено в РАшку.
http://www.ostrovok.lg.ua/news/chernaya-voda/maroderstvo-gosudarstvennogo-urovnya-v-rf-s-gordostyu-rasskazyvayut-o-vyvezennyh-iz-donbassa-zavodah
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15.03.2021 23:31 Ответить
да не млрд, думаю общий счет идет на триллионьі
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22.03.2021 14:05 Ответить
Окупанти через "водну блокаду" Криму хочуть відсудити в України "до 10-20 трлн рублів" - Цензор.НЕТ 8447
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16.03.2021 00:02 Ответить
Крым это оккупированная территория Украины. По международному праву Украина не обязана снабжать оккупированный Крым водой, питанием, отдыхающими и т.д. Это обязанности страны оккупанта России. Россия из-за "водной блокады" Крыма хочет подать в международный суд, который она не признает, на Украину. С таким же успехом она может подать в суд на Украину за то, что в Украине говорят на украинском языке, едят сало и не дают оккупантам в Крым.
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16.03.2021 08:34 Ответить
Без пресной воды почва в Крыму превратится в солончаки,это понятно было и дураку,винторогим тоже начинает это доходить,прогрессируют однако.Осталось им эволюционировать до дурака,потом до человека умного,эволюция дело долгое(((
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16.03.2021 08:59 Ответить
Звірі ви,а не люди,хунта!Замість взяти і дати їм води в обмін на бензин,чи солярку,так ні!Літр води,на 10 літрів солярки чи бензину,і все!
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16.03.2021 09:21 Ответить
Сколько им там рублей надо?
Окупанти через "водну блокаду" Криму хочуть відсудити в України "до 10-20 трлн рублів" - Цензор.НЕТ 2592
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16.03.2021 09:41 Ответить
треба подавати в печерський суд, точно виграють.
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16.03.2021 09:57 Ответить
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