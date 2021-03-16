"Роман" 8-летней девочки с 13-летним парнем: уполномоченный по правам ребенка Кулеба обратился в прокуратуру и полицию
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Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" 8-летней Милы Маханец и 13-летнего Паши Пая.
Об этом Кулеба сообщил в комментариях к одному из постов в Фейсбуке, в котором обсуждали отношения Милы и Паши, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще вчера по этому поводу обратился в генпрокуратуру, МВД и киберполицию", - написал Кулеба.
О "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.
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теж заради хайпу ?
якраз цей випадок.
бо тоді вступає в дію стаття КК.
Як ще цій сцикусі і підорку, який ***** в живу ще не бачив, про себе заявити ?
діти 8 років НЕ ПІДПАДАЮТЬ ПІД суспільні категорії.. вони просто ще цього не розуміють...
Дідом 8-річної Мілани Маханець, виявився 58-річний Сергій Шумейко.
Він - головний консультант секретаріату комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.
Така інформація зазначена на сторінці дівчинки в соцмереж
"Є таке. Щодо скандалу з фотографіями - я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своя якась думка", - сказав Шумейко.
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kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html