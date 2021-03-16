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дети (6026) педофил (489) секс (351) Кулеба Николай (66) Милана Маханец (7)

"Роман" 8-летней девочки с 13-летним парнем: уполномоченный по правам ребенка Кулеба обратился в прокуратуру и полицию

Новости Цензор.НЕТ Общество

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" 8-летней Милы Маханец и 13-летнего Паши Пая.

Об этом Кулеба сообщил в комментариях к одному из постов в Фейсбуке, в котором обсуждали отношения Милы и Паши, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще вчера по этому поводу обратился в генпрокуратуру, МВД и киберполицию", - написал Кулеба.

О "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.

Читайте на Цензор.НЕТ: 8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав. ФОТОрепортаж

Роман 8-летней девочки с 13-летним парнем: уполномоченный по правам ребенка Кулеба обратился в прокуратуру и полицию 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
Что с моралью у такой "матери"? Шуршание бумажек совсем заглушило голос остатков разума?
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15.03.2021 18:15
+20
Батьки збоченці ?
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15.03.2021 18:17
+19
однозначно - жертви соцпомийок.
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15.03.2021 18:23
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своїх діток теж плануєш "фоткати" у подібних позах фоткати- і в соцмережі ?
теж заради хайпу ? "Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 6705
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16.03.2021 13:01 Ответить
Если бы один из партнеров был бы взрослым, то да. Но они обое несовершеннолетние.
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16.03.2021 04:56 Ответить
партнеров чего?)))
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16.03.2021 18:29 Ответить
на черзі "нормально буде сприйматись" з собачками і конями ? "Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 2921
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16.03.2021 13:02 Ответить
8 років. Це вік у якому ходять у другий клас? Я свій 1, 2, 3, клас навчання в школі взагалі не пам'ятаю. Просто відсутні будь які спогади. Десь з 5-6 класу починається вже усвідомлення того що навколо відбувалось. Гадаю і ця дівчинка не розуміє всю цю історію, і що з неї роблять якусь секс ляльку. Вважаю це тут найважливіший момент. В такому юному віці не варто змушувати дитину робити те чого вона не здатна зрозуміти. Коли дівчата самі вже наряжаються в шльондра стайл у 12 років і старше, це хоча б їхнє власне бажання, виглядати привабливо. А дитина 8 років просто фізіологічно ще не має таких думок. І просто підкоряється забаганкам своїх батьків.
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15.03.2021 21:56 Ответить
А в школу ходить, а потом дома уроки учить после школы разве это не эксплуатация? Детей и правда готовят к бьюти- бизнесу. Но он денег приносит не меньше, чем работа на заводе и спорт. И продожительность такой работы может быть коротка. Я сомневаюсь, что что- то серьезное может быть в таком возрасте. И что всё- таки надо контролировать такой бизнес. Но пока всё на грани законности.
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16.03.2021 04:46 Ответить
13 лет, а уже педофил(
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15.03.2021 23:25 Ответить
Ей в куклы еще играть надо а не во взрослын отношения. Мамаша с поехавшей кукухой если такое позволяет. А еще хуже,если на этом зарабатывает
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15.03.2021 23:29 Ответить
Как говорила мама известных блогеров мистер Макс и мисс Кети, а вы попробуйте достичь такого количества подписчиков, так что и ежу понятно кто правит бал.
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15.03.2021 23:44 Ответить
Вот она и играет. Только в больших кукол: Барби и Кента . Не думаю , что у них дальше дошло. Что говорят их родители? В этом возрасте ответственность по закону на родителях.
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16.03.2021 04:52 Ответить
Розбещення неповнолітніх має "підрозділ" -інтелектуальне розбещення..
якраз цей випадок.
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16.03.2021 13:24 Ответить
Окружная дорога уже забита, пускай ищут счастье с Москве - на Кутузовском проспекте
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16.03.2021 01:09 Ответить
На знімку екрана дуже цікаве написання складноскороченого слова.
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16.03.2021 07:08 Ответить
Маму под суд!!! "Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 7567 ТВАРЬ!!!!!
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16.03.2021 08:14 Ответить
Вообще существует раннее половое созревание. Это когда дети достигают половой зрелости в 7-8 лет. Это вообще редкость, но такое тоже существует.
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16.03.2021 08:39 Ответить
Де, в Азії, Бангладеш ?
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16.03.2021 10:03 Ответить
але таке не дозволяється ЗАОХОЧУВАТИ..
бо тоді вступає в дію стаття КК.
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16.03.2021 13:18 Ответить
діючий зараз КК, вже не передбачає прив'язки до "созрівання".
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16.03.2021 14:54 Ответить
До батьків стосується стаття "сприяння розбещенню неповнолітніх"..
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16.03.2021 13:00 Ответить
ГОрпиненко ,ти повний дебіл ?
Як ще цій сцикусі і підорку, який ***** в живу ще не бачив, про себе заявити ? "Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 7795

діти 8 років НЕ ПІДПАДАЮТЬ ПІД суспільні категорії.. вони просто ще цього не розуміють...
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16.03.2021 13:20 Ответить
Pavlo Dudra. Коментатори пишуть, що між дітьми відбувається щось неприпустиме з точки зору етики чи моралі, а їх батьків треба наказати. По факту вони нічого протизаконного не роблять, оскільки не можуть, бо ще "сцикуха і підарок". Вони лише піаряться на тупій біомасі.
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16.03.2021 13:35 Ответить
"Разрабатывать анус морковкой". В Украине разгорелся скандал из-за книги с секс-советами для мальчиков
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16.03.2021 13:55 Ответить
а все таки к мнению плебса в комментах на цензоре высшие небожители (возможно даже Сам ) прислушиваются\приглядываются "Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 6365
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16.03.2021 14:03 Ответить
Жила во Франции такая фотограф Ирина Ионеско. Она делала фото эротические своей дочери. И когда эта девочка выросла, она иначе как "мразью" свою мать не называла, и судились они, и чего там только не было. Об этом есть фильм художественный, снятый на основе реальных событий. "Моя маленькая принцесса называется". И, кстати, девочка эта, Ева Ионеско, снялась в фильме "Распутное детство", о том, как подросток совращает двух маленьких девчонок. Похоже, украинская маманя пытается подражать французам, но у тех хотя бы красиво получалось. Но все равно противно. "Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 189
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16.03.2021 14:06 Ответить
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Дідом 8-річної Мілани Маханець, виявився 58-річний Сергій Шумейко.
Він - головний консультант секретаріату комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.
Така інформація зазначена на сторінці дівчинки в соцмереж

"Є таке. Щодо скандалу з фотографіями - я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своя якась думка", - сказав Шумейко.
"Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 4487

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16.03.2021 14:44 Ответить
Гнусная семейка извращенцев.... Упорно напрашиваются на педофилию....Грустная будет концовка этой фотомерзости....
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16.03.2021 14:51 Ответить
удачное слово - фотомерзости...
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16.03.2021 14:55 Ответить
где ты тут педофилию увидел? Может просто у тебя педофильские фантазии извращенные?
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16.03.2021 18:30 Ответить
В этом ужас подобных фотогалерей - Вам и подобным Вам старикашкам до усирачки нравятся полуоголённые детские тела, иммитирующие взрослую "любовь"....Вы насмотритесь, а потом потащитесь на улицу цепляться к подобным девочкам и мальчикам.... Не берите грех на душу, дедуля....Подумайте уже о своей душе, в конце концов...
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16.03.2021 21:39 Ответить
снова какие-то педофильские фантазии... Я нигде не говорил что мне нравится, и что я вижу там любовь. Я кажется доступным языком уже не раз сказал, что я там вижу. Так что угомони свои фантазии
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16.03.2021 21:48 Ответить
На джойреакторі є комікс в тему:

"Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 6997
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16.03.2021 15:29 Ответить
может дед и сам не прочь пошалить...шалун этакий))))))))
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16.03.2021 17:28 Ответить
Походу те извращенцы которые тут негодуют видя в своих фантазиях педофилию, тайно думают: "ябвдул"
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16.03.2021 18:36 Ответить
Уместно вспомнить как цепные псы либераст-глобократии уничтожили комиссию по морали. Потому, что мешала водить содомит-парады и дегенератизировать молодеж.

kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html
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16.03.2021 20:33 Ответить
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