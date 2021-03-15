За последние три недели заболеваемость COVID-19 во Львове увеличилась втрое, - горсовет
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Медики фиксируют резкое увеличение количества новых заболеваний COVID-19 и, в частности, большое количество тяжелых госпитализаций. Поэтому город работает над тем, чтобы уже к концу марта на базе городских медицинских учреждений развернуть дополнительных 700 коек с доступом к кислороду.
Об этом во время брифинга 15 марта заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"Мы разворачиваем временные госпитали на базе наших больниц, и в качестве резерва берем помещения поликлиник. Конечно, медицинский персонал требует определенного перепрофилирования, подготовки, и мы для этого берем три недели. Потому что должен быть кислород, резервное питание, все условия и уход за больными", - отметил Садовый.
По его словам, на сегодняшний день во Львове отмечается существенный рост заболеваемости COVID-19.
"По состоянию на утро с COVID-19 госпитализированы в наши коммунальные учреждения 489 человек. Динамика по сравнению с прошлой неделей, увеличилось на 30%. Вот, например, по состоянию на утро были госпитализированы 40 человек, а выписано 4. Поэтому решение, которые мы принимали на прошлой неделе о дополнительных 700 коек, уже внедряется в жизнь. Также областная администрация планирует существенно расширять койкобазу в пределах области.
Вирус очень сложный. Если раньше в больницу поступали люди, которые имеют существенные проблемы со здоровьем, то сейчас много поступает молодых людей, которые не имеют никаких проблем со здоровьем. И фактически, за несколько дней прогрессирует поражение легких до 20-30-50%. Самое страшное, когда люди занимаются самолечением, сами принимают антибиотики, а потом, когда поступают в больницу, врачи уже не знают, что делать", - сообщил Садовый.
Как отметила руководитель управления здравоохранения Львовского горсовета Леся Кобецкая, за последние три недели заболеваемость Covid-19 увеличилась втрое.
"700 коек мы планируем распределить во временных госпиталях на базе 8-й больницы (250-300 коек) и больницы скорой помощи (ориентировочно 500) за счет поликлиник - мы их фактически присоединяем к 8 больнице и больнице скорой помощи", - добавила она.
"В пятницу и субботу мы с комиссией обследовали все поликлинические отделения Львова. Сегодня будет финальное заседание, где определим, на базе каких поликлинических отделений будет разворачиваться необходимое количество коек. Должно быть близость реанимации, так как больные нуждаются в реанимационном вмешательстве, и должна быть возможность быстро развернуть эти койки", - добавил Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы.
Пожалуйста, подождите...
її використовують "сили спецоперацій"..
нею збризкують періодично Кремль,щоб розвалився..
То може ці щеплені почали активно захворювати?..
просто нові мутації,зокрема "британський" штамм стали більш агресивні..
- може ці щеплені почали активно захворювати?..
П..дєц..
скільки налізло в тему дурантинофілів і просто дебілів..((