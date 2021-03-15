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За последние три недели заболеваемость COVID-19 во Львове увеличилась втрое, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За последние три недели заболеваемость COVID-19 во Львове увеличилась втрое, - горсовет

Медики фиксируют резкое увеличение количества новых заболеваний COVID-19 и, в частности, большое количество тяжелых госпитализаций. Поэтому город работает над тем, чтобы уже к концу марта на базе городских медицинских учреждений развернуть дополнительных 700 коек с доступом к кислороду.

Об этом во время брифинга 15 марта заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"Мы разворачиваем временные госпитали на базе наших больниц, и в качестве резерва берем помещения поликлиник. Конечно, медицинский персонал требует определенного перепрофилирования, подготовки, и мы для этого берем три недели. Потому что должен быть кислород, резервное питание, все условия и уход за больными", - отметил Садовый.

По его словам, на сегодняшний день во Львове отмечается существенный рост заболеваемости COVID-19.

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"По состоянию на утро с COVID-19 госпитализированы в наши коммунальные учреждения 489 человек. Динамика по сравнению с прошлой неделей, увеличилось на 30%. Вот, например, по состоянию на утро были госпитализированы 40 человек, а выписано 4. Поэтому решение, которые мы принимали на прошлой неделе о дополнительных 700 коек, уже внедряется в жизнь. Также областная администрация планирует существенно расширять койкобазу в пределах области.

Вирус очень сложный. Если раньше в больницу поступали люди, которые имеют существенные проблемы со здоровьем, то сейчас много поступает молодых людей, которые не имеют никаких проблем со здоровьем. И фактически, за несколько дней прогрессирует поражение легких до 20-30-50%. Самое страшное, когда люди занимаются самолечением, сами принимают антибиотики, а потом, когда поступают в больницу, врачи уже не знают, что делать", - сообщил Садовый.

Как отметила руководитель управления здравоохранения Львовского горсовета Леся Кобецкая, за последние три недели заболеваемость Covid-19 увеличилась втрое.

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"700 коек мы планируем распределить во временных госпиталях на базе 8-й больницы (250-300 коек) и больницы скорой помощи (ориентировочно 500) за счет поликлиник - мы их фактически присоединяем к 8 больнице и больнице скорой помощи", - добавила она.

"В пятницу и субботу мы с комиссией обследовали все поликлинические отделения Львова. Сегодня будет финальное заседание, где определим, на базе каких поликлинических отделений будет разворачиваться необходимое количество коек. Должно быть близость реанимации, так как больные нуждаются в реанимационном вмешательстве, и должна быть возможность быстро развернуть эти койки", - добавил Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы.
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И что нам "святая" Мендель теперь скажет про побездуна?

За последние три недели заболеваемость COVID-19 во Львове увеличилась втрое, - горсовет - Цензор.НЕТ 640
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15.03.2021 18:19 Ответить
Що Порошенко пішов у контрнаступ і хоче взяти реванш. Для того у кожну рошенівську цукерку шприцм вводять слину КОВІДного пацієнта.
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15.03.2021 18:22 Ответить
А торты и пирожные -- вообще страшная вещь. А так вот на тайной базе Рошена готовят отряды ковидных диверсантов.

За последние три недели заболеваемость COVID-19 во Львове увеличилась втрое, - горсовет - Цензор.НЕТ 3899
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15.03.2021 18:27 Ответить
Достатньо було б слини порохоботів ))
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15.03.2021 20:01 Ответить
Ти знаєш! 😁 Безперечно ти ту слину досліджував! Або збирав з плювачок, або з себе. 😊
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15.03.2021 20:56 Ответить
Невже порохоботи такі невиховані? Просто дикуни якісь! За останні три тижні захворюваність на COVID-19 у Львові збільшилася втричі, - міськрада - Цензор.НЕТ 5996
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15.03.2021 21:38 Ответить
Ато! Не виховані порохоботи плюють у плювачки. А куди плюють виховані зебіли? Підозрюю, що на землю, бо про плювачки вони не чули. 😁
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15.03.2021 21:43 Ответить
Cлина порохоботів страшна річ.
її використовують "сили спецоперацій"..
нею збризкують періодично Кремль,щоб розвалився.. За останні три тижні захворюваність на COVID-19 у Львові збільшилася втричі, - міськрада - Цензор.НЕТ 9528
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15.03.2021 22:54 Ответить
За останні три тижні захворюваність на COVID-19 у Львові збільшилася втричі, - міськрада - Цензор.НЕТ 975
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15.03.2021 18:56 Ответить
Когда народ поймет, что посиделки в ресторанах в эпидемию это плохо и станет строго соблюдать карантин, чет наладится. А пока будут болеть массово.
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15.03.2021 19:28 Ответить
"А пока будут болеть массово."- на дуже популярну хворобу - тупість ! Але вистачить імбецилів з кієффа закрити у психушці і піздемія пропаде. За останні три тижні захворюваність на COVID-19 у Львові збільшилася втричі, - міськрада - Цензор.НЕТ 8268
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15.03.2021 19:34 Ответить
А як же так, почали щеплення, а захворюваність почала зростати.
То може ці щеплені почали активно захворювати?..
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15.03.2021 19:33 Ответить
особливо тупим .
просто нові мутації,зокрема "британський" штамм стали більш агресивні..
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15.03.2021 22:56 Ответить
-вистачить імбецилів з кієффа закрити у психушці і піздемія пропаде.
- може ці щеплені почали активно захворювати?..

П..дєц.. За останні три тижні захворюваність на COVID-19 у Львові збільшилася втричі, - міськрада - Цензор.НЕТ 7067
скільки налізло в тему дурантинофілів і просто дебілів..((
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15.03.2021 22:59 Ответить
 
 