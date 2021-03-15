Навальный: Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал об опыте пребывания в колонии. Там запрещено ругаться матом, а ночью каждый час снимают на видеокамеру.

Текст авторства Навального опубликован на его странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы", - написал Навальный.

По словам российского оппозиционера, в колонии нет никакого насилия или даже намека на него, хотя еще недавно людей здесь до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас же все оснащено видеокамерами, а надзиратели разговаривают вежливо.

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"Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь". Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело", - пишет Навальный.

Из-за того, что тюремщики считают российского оппозиционера склонным к побегу, ночью его каждый час будит надзиратель.

"Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: "Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте". И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да?", - отметил российский оппозиционер.

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Напомним, 2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.



