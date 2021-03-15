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Навальный: Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Навальный: Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал об опыте пребывания в колонии. Там запрещено ругаться матом, а ночью каждый час снимают на видеокамеру.

Текст авторства Навального опубликован на его странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы", - написал Навальный.

По словам российского оппозиционера, в колонии нет никакого насилия или даже намека на него, хотя еще недавно людей здесь до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас же все оснащено видеокамерами, а надзиратели разговаривают вежливо.

Читайте на Цензор.НЕТ: В колонии, куда отправили Навального, шьют трусы для ФСИН, - росСМИ

"Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь". Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело", - пишет Навальный.

Из-за того, что тюремщики считают российского оппозиционера склонным к побегу, ночью его каждый час будит надзиратель.

"Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: "Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте". И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да?", - отметил российский оппозиционер.

Также на Цензор.НЕТ: Санкции за отравление Навального - "внушительное наказание" для РФ, - Госдеп

Напомним, 2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.

Навальный: Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы 01
Навальный: Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+59
Навальный: Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы - Цензор.НЕТ 4619
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15.03.2021 19:00
+37
Да ладно, Лёха, хватит под дурака косить. Не пройдёт и пары лет и вся твоя Параша будет сплошным концлагерем. И это не зависимо от того, сдохнет Х..ло или нет.
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15.03.2021 19:02
+18
С каких хренов у этого "мученика", в концлагере есть интернет и доступ к фейсбуку?!
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15.03.2021 19:24
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Да ты что? Действительно? Ну тогда это обьясняет многое. Человек с юридическим образованием рассуждает не законами и правом, а бутербродами. Совершенно не замечает и не осуждает агрессию РФ и нападение на Украину. Не замечает и не осуждает пытки и убийства граждан Украины. А теперь он удивляется своему ограниченному воображению. Навальный: Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы - Цензор.НЕТ 317

Насать на Навального и на всю терро Рашку.
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15.03.2021 23:48 Ответить
Все, кто тут пишет против Навального - лахта, или полезные "бутербродные" кремлю идиоты.

Навальный - герой, отважный человек, борец с режимом пу, не побоялся вернуться в лапы своему отравителю.
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15.03.2021 23:58 Ответить
Если его "Новичок" не взял, то что ему какая-то колония? Морская пыль.
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16.03.2021 01:17 Ответить
вы переживите одну десятую его мучений, потом будете шутить.
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16.03.2021 01:39 Ответить
Просто история не знает людей выживших после отравления "новичком", кроме Скрипалей, и Навального. Прочитай о деле Кивелиди, там от микроскопической капли на телефонной трубке, умер сам Кивелиди, его секретарша, которая поливала цветы, и милиционер, приехавший на вызов. Известен случай отравления лаборанта в Шиханах. Он получил микроскопическую дозу, будучи в защитном костюме. Он умер через пол-года, не вставая с кровати, и практически не приходя в себя. Это БОЕВОЕ отравляющее вещество, для уничтожения тысяч людей. То либо "новичок" бракованный, либо отравленные, какие-то биороботы))).
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16.03.2021 02:08 Ответить
Всё знаю, всё читал. Дозу подобрать трудно, отравители рукожопые, повезло. Немецкие спецы отравление подтвердили, журнал Ланцет всё пропечатал.
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16.03.2021 02:41 Ответить
Пусть будет так, хотя вопросов куча, но Навальный мне не интересен, и спорить по данному поводу, желания нет. Кстати разработчик "новичка", доктор наук, профессор Леонид Ринк, о статье в Ланцете" сказал, что при отравлении "новичком" нет ни соплей, ни слюны, ни потливости, а так симптомы полностью соответствуют панкреатической коме, т. е отравлению поджелудочной железы. К слову, ранее Навальный лечился от панкреатита.
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16.03.2021 05:23 Ответить
угу, панкреатита. был такой фэйк от фсб.
если вы внимательно следили, то ядов было два.
новичок + маскирующий яд, для вызова симптомов пищевого отравление и гипергликемической комы.
вопросов там нет.
фсб по приказу путина его траванули.
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16.03.2021 16:18 Ответить
Фейсбучное послание Навального "из концлагеря" напоминает анекдот о российском либерал-оппозиционере: Полицейские меня избили, отобрали камеру, планшет, смартфон и заковали руки за спиной наручиками. Веду этот репортаж из автозака. Фото, видео прилагаются.
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16.03.2021 00:29 Ответить
Ну вообще то, в тюрьмах РФ вроде как запрещены телефоны и средства видеофиксации. Равно как и на пост мера Москвы нельзя было выдвигаться с открытой судимостью. Навальный: Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы - Цензор.НЕТ 9187

А так то - "ГУЛАГ"! Да да... Навальный: Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы - Цензор.НЕТ 5793
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16.03.2021 01:09 Ответить
Навальный, же не бутерброд, чего ему бегать туда-сюда?
Не нужна ему красная полоска на табличке, он и без нее никуда не денется.
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16.03.2021 04:29 Ответить
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