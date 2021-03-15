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больница (1383) Винница (701) Винницкая область (918) карантин (16725) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

В трех из пяти больниц для пациентов с COVID-19 в Виннице занято 95% коек, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В трех из пяти больниц для пациентов с COVID-19 в Виннице занято 95% коек, - горсовет

В целом загруженность коечного фонда городских больниц Винницы, где оказывают стационарную помощь больным коронавирусом, составляет 85%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Винницкого горсовета.

В то же время, в ГКБ №1 и ГКБ №3, а также в 1-м роддоме места заняты на 95%. Кроме того, задействовано 615 из 766 кислородных точек (или 80%).

Всего в Виннице болеет 7013 горожан. Из которых 533 человека (или 7,6%) получают стационарную медицинскую помощь, а остальные - 6480 человек - лечатся дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Славутской COVID-больнице почти не осталось медицинского кислорода

По словам директора департамента здравоохранения Винницы Александра Шиша ежедневно в Виннице происходит забор 800-900 образцов биоматериала для проведения тестов на коронавирус.

Среди тяжелых больных в городе преобладают пациенты в возрасте 50-69 лет и выше, относительно летальных случаев - это преимущественно лица в возрасте 65+, которые имеют сложные сопутствующие заболевания (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ожирение 3-й степени и сахарный диабет).

В целом по городу показатель летальности от коронавируса сейчас составляет 1,7% (в Украине - 1,9%).

В то же время, в Винницкой области фиксируют превышение уровня госпитализации на 100 тысяч населения - 121-123% при нормативе не более 60%.

Также читайте: Три коронавирусные больницы на Прикарпатье загружены на 100%, еще ряд медучреждений - более чем на 90%, - главный санврач области Савчук

Автор: Анна Судак
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Печальная история ..но как-бы не было ещё хуже.
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15.03.2021 19:29 Ответить
В трех из пяти больниц для пациентов с COVID-19 в Виннице занято 95% коек, - горсовет - Цензор.НЕТ 9784
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15.03.2021 19:35 Ответить
Ковид это выдумки! Гоните этих симулянтов из больницы!
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15.03.2021 19:38 Ответить
Ляшко зделал вакцинацию индийским шмурдяком,и через 13 дней заболел ковидом.вот это антиреклама.все навакцинацию товарищи!!!
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15.03.2021 19:38 Ответить
«То, что выявили на Буковине, - это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтверждён и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нём обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ», - цитирует его издание vesti.ua.

При этом одними из неприятных признаков украинского штамма являются «его агрессивность, быстрое распространение и «молодость», отметил представитель ведомства.

По его словам, новый штамм выявлен на Украине учёными Института эпидемиологии им. Громашевского две недели назад и об этом уже проинформирована ВОЗ.
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Ну вот и Украины появился свой штамм короны.
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15.03.2021 20:13 Ответить
Шось там распорошились и за вотчину забыли или забили . )) Нада таки родину кормилицу вспоминать иногда )) .
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15.03.2021 20:27 Ответить
 
 