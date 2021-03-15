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Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА

69% украинцев поддерживают вступление страны в Европейский Союз, 57% - вступление в НАТО. Процент тех, кто поддерживает присоединение к этим структурам, выше среди молодежи и жителей запада Украины и ниже - среди живущих на востоке страны пожилых людей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Liberty Report. Они были представлены в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Вступление в ЕС поддерживают 75% мужчин и 66% женщин. Наиболее позитивное отношение к этому вопросу у жителей западного региона Украины. Здесь поддержали вступление в ЕС 84% респондентов, а наименьший показатель на Востоке - 49%. Достаточно ожидаемо, что наиболее готова к членству в европейские семьи молодежь 18-29 лет. Среди этой категории опрошенных 80% высказались в поддержку вступления в ЕС. Наименьший показатель - 53% в старшей возрастной категории 60+.

В общем только 25% высказались против вступления в ЕС.

Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report 01Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report 02

Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Ряд чиновников ЕС выступают за смягчение отношений с Россией, - Bloomberg

При этом 57% украинцев положительно относятся к перспективе вступления Украины в НАТО. Вступление в Альянс поддерживают 70% мужчин и 51% женщин.

Молодежь воспринимает перспективу членства в НАТО более оптимистично, чем люди из возрастной группы 60+. В процентах это 72% и 43% соответственно. В возрастной группе 45-59 лет процент сторонников вступления в альянс составляет 50%, а в возрасте 30-44 - 64%.

По словам социологов, разница в 12% между количеством людей, которые хотят в ЕС и теми, что хотят в НАТО (69% и 57% соответственно) достаточно ожидаема, ведь значительная часть населения Украины исторически подозрительно относятся к любым военно-политическим организациям.

Также на Цензор.НЕТ: Вооруженная агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой не только для Украины, но и для безопасности всех стран НАТО, - Хомчак

Не хотят видеть Украину в НАТО только 36%. Интересно, что и на Юге, и на Востоке 56% опрошенных высказались против вступления, а на Западе и в Центре Украины - лишь 17% и 26% соответственно.

Исследование было проведено с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 2,58%.

Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report 04
Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report 05
Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
Люди голосующие за зеленского или "За Майбутнє" одновременно хотят в ЕС И НАТО?
Нет ли тут парадокса?
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15.03.2021 19:37
+9
...не с нашим нынешним уродцем Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 4335
Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 2107
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15.03.2021 19:41
+9
Желательно учесть и мое мнение мне уже 8-й десяток но я уверен в том что Украина должна войти и в НАТО и в ЕС.Я хочу чтобы наша страна была в союзе с цивилизованными странами и не была поставщиком пушечного мяса для кремлевских упырей.
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15.03.2021 20:15
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Правила форума Совет форумчан
Люди голосующие за зеленского или "За Майбутнє" одновременно хотят в ЕС И НАТО?
Нет ли тут парадокса?
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15.03.2021 19:37 Ответить
Важно, что "парадокс" или что "хотят"? Зачем все политизировать и вписывать в закостенелый шаблон. Что помогут эти дешевые стенания и инсинуации? Надо действовать на благо Украины в реальных условиях, а не в "хотелках"...
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15.03.2021 19:43 Ответить
" Надо действовать на благо Украины"
Каким образом? Вовремя закусывать?
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15.03.2021 19:44 Ответить
В следующий раз мудрый нарид изберет медведчука - и еще больше в НАТО захочет.
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15.03.2021 19:50 Ответить
К гадалке не ходи. Бойко, Смешко и Мертвечук - вот выбор укрпатриота.
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15.03.2021 19:55 Ответить
"Мудрий" нарід чомусь помилково подумав, що під ультрапатріотичні гасла з них здерли три шкури на благо мультимільйонерів.
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15.03.2021 20:02 Ответить
і що ж тепер буде? )))) може, краще б порахували відсоток тих, хто хоче впахувати змінюючи країну до вимог стандартів НАТО та ЄС?!
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15.03.2021 19:47 Ответить
Де ******* шановний?Тут на Цензорі?))
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15.03.2021 19:51 Ответить
я ж про що і кажу: все залежить від мене та моїх зусиль!
тож ніяке НАТО з ЄС цій країні, з такою кількостю зєбанутих, не світить
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15.03.2021 20:02 Ответить
Если тебе нужен результат - вступление в ЕС, - то ты идешь на выборы и голосуеш за того кто болеее всего подходит к цели. Зеленский и ЕС диаметрально противоположные величины дальше только медведчук и то чуть-чуть.
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15.03.2021 19:54 Ответить
Для них членство в НАТО и ЕС ассоциируется с халявой. Верят в то что уровень жизни сам собой вырастет а ната их будет охранять от голодных северных Иванов.
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15.03.2021 21:04 Ответить
Брехняяя! 73% прокацапленные зедебилы!!! Правильно, порохоскот?
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15.03.2021 19:38 Ответить
...верно, зелескот Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 4135 Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 781
Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 7359
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15.03.2021 19:43 Ответить
ЕС точно не до нас с нашей-то коррупцией и бардаком. Им и Румынии хватает для тонуса.
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15.03.2021 19:38 Ответить
Кацапчик, а зачем оно тебе?
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15.03.2021 19:40 Ответить
дедуля, разуй глаза и смотри реально на мир а не через призму телека
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15.03.2021 20:05 Ответить
лапоть, это ты что ли хозяин?
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15.03.2021 19:41 Ответить
Кацап, это пуйло так к тебе постоянно обращается.
И ты, как верный раб и холуй пуйла, должен постоянно бить челобитную своему обосранному плешивому недомерку перед его иконой
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15.03.2021 19:51 Ответить
Это ты так за ***** обиделся? Смысл было тогда на Цензор лезть? Тут его все так называют.
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15.03.2021 19:56 Ответить
Vaffanculo!
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15.03.2021 19:51 Ответить
на коленях вы кацап! все встаете встаете и все никак! плешивый вставать вам не велит. вот и стой так! сейчас путлер с растегнутой ширинкой подойдет....
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15.03.2021 20:04 Ответить
...не с нашим нынешним уродцем Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 4335
Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 2107
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15.03.2021 19:41 Ответить
Какое НАТО при такой ганьбе?
https://youtu.be/vSWkJKTeYY4
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15.03.2021 19:41 Ответить
тебе то шо за дело бульбаш? вы то в своей белорашке куда намылились? тоже к растегнутой ширинке царька плешивого на коленках????
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15.03.2021 20:08 Ответить
Теперь дело за малым - ВСТУПИТЬ в ЕС и в НАТО ... Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 702
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15.03.2021 19:42 Ответить
а по большому когда сходим?
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15.03.2021 20:01 Ответить
Просто ЕС и НАТО не готовы еще...
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16.03.2021 06:09 Ответить
Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО
Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.
Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;
б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;
в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;
г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;
д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;
е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;
є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;
ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;
з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;
і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;
й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;
к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;
л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.
Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:
1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.
2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.
3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.
4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.
5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.
6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.
7. Покращення міжнародного іміджу України.
8. Посилення консолідації української нації.
9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.
10. Посилення прозорості влади.
11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.
12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.
13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/

Нато вже знає??
Не відволікайте уваги від тарифів гучними обіцянками та цяцянками...))
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15.03.2021 19:42 Ответить
Успокойся кацапчик, НАТО уже знает. не отвлекайся соси у плешивого!
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15.03.2021 20:10 Ответить
Украина не будет вступать в НАТО, чтобы рассердить Россию, - Порошенко
26 жовтня 2009
Министр иностранных дел Украины Петр Порошенко считает, что на сегодня вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит. «Мы не собираемся идти куда-то, чтобы рассердить Россию», - отметил Петр Порошенко в интервью "Коммерсант-Украина".(с)
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15.03.2021 19:46 Ответить
"Украина - ето актриса немецких фильмов для взросльіх, готовая принять в любом количестве с любой стороньі" - зєлєнский
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15.03.2021 19:49 Ответить
По соцопросам на 2013 год больше половины населения Украины было против НАТО и за союз с рашкой. Никакое НАТО в то время Украине и не светило. Как впрочем и сейчас...
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15.03.2021 19:57 Ответить
Президент Порошенко закріпив у Конституції України членство в НАТО і в ЄС. І якби зебидло не вибрало клоуна, то сьогодні ми вже б мали ПДЧ щодо членства в НАТО. Але президентом став пісюаніст і поставив на паузу співпрацю з НАТО.
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15.03.2021 20:13 Ответить
Изменения в Конституцию вносит не один пусть даже гениальный кабанчик, а Верховная Рада. Причем 300-голосамм. У нас не королевство и не кацапия, к вашему порохоботня сожалению
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15.03.2021 20:26 Ответить
Нагадаю тобі як відбувалось голосування у Верховній Раді, хто подав законопроект, хто голосував "за", хто "проти", а хто був припертий до стіни і не мав вибору, бо проголосувати "проти" означало проголосувати за путіна.

Дивись відео: https://www.radiosvoboda.org/a/video-rada-golosuvannia/29757103.html
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15.03.2021 20:48 Ответить
"Решение относительно вступления в НАТО может быть принято по результатам референдума. Именно по результатам референдума может быть принято решение о вступлении в НАТО или любой другой организации коллективной безопасности. Мы не собираемся идти куда-то, чтобы рассердить Россию", - подчеркнул глава МИД Украины П. Порошенко.
26 жовтня 2009https://zaxid.net/ukraina_ne_budet_vstupat_v_nato_chtobyi_rasserdit_rossiyu___poroshenko_n1202458
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15.03.2021 20:24 Ответить
Президент Украины обратился к теме НАТО через несколько дней после резонансного заявления министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который сказал, что не видит Украину членом Североатлантического альянса.

"Решение о вступлении или невступлении в НАТО - это исключительно компетенция украинского народа... Мы разработали критерии, по которым Украина будет отвечать требованиям НАТО. Только после их достижения украинский народ сможет решить, вступать или не вступать в НАТО", - заявил Петр Порошенко в понедельник 24 ноября 2014 г.

Порошенко заявил, что Киев наработал как минимум шестилетний план реформ, реализация которого позволит обеспечить соответствие Украины критериям, предъявляемым к своим членам НАТО и Евросоюзом.
Действующее законодательство предусматривает внеблоковый статус Украины, однако нормы парафированного в прошлую пятницу коалиционного соглашения предусматривают "восстановление политического курса на интеграцию в евроатлантическое пространство и получение членства в Организации Североатлантического договора".
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/11/141124_ru_s_poroshenko_nato_referrendum
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15.03.2021 20:27 Ответить
Зміна влади, яка сталася в минулому році віддалила перспективу членства України в НАТО та Європейському Союзі. вважає п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. "Не хочуть, не можуть, не знають як, або на Путіна озираються. Версії різні, але точно видно, що процес, як мінімум, поставлений новою владою на паузу.
09.05.2020 - Порошенко: Нинішня влада віддаляє членство України в ...
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15.03.2021 20:30 Ответить
П'ятий президент України (2014-2019 рр.), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у відеозверненні оголосив покроковий план євроатлантичної інтеграції для нинішньої влади.
"Час показав, що ми не помилилися. Влада змушена бодай формально дотримуватися стратегії, окресленої в Конституції. Слова, принаймні, каже правильні. Але дії часто-густо йдуть врозріз сказаному. Україна втратила темп, а наші відносини з Євросоюзом увійшли в кризу, яку вже важко приховати", - зазначив п'ятий президент.
"Зміна влади у Вашингтоні відкриває для України можливості активізувати власні зусилля із наближення України до НАТО. Байден на цьому шляху точно не буде переставляти ноги Зеленському. З Планом дій щодо членства в НАТО ніхто за нами бігати не буде", - наголосив Порошенко.
07.02.2021Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 2051


Петро Порошенко - Покроковий план членства України в ...
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15.03.2021 20:37 Ответить
Посилання де?
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15.03.2021 20:42 Ответить
Так было в 2009 году... поэтому Крым оставался украинским... в 2014 Порошенко подумал, что он Пашинян в 2020 и... потерял Крым... если бы он знал, что Пашинян потеряет Карабах, он остался бы в 2009 и не являлся народу в 2014
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16.03.2021 06:14 Ответить
троль, Порошенко стал Президентом в июне 2014, а рашка выдала медали "за "возвращение" Крыма" в феврале 2014 - не путай причинно-следственные связи.
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16.03.2021 12:21 Ответить
Осталось совсем немного .. )) . Но и то што есть , - Нато в Одессе , - это хорошо .
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15.03.2021 19:47 Ответить
Украинцы готовы к вступлению в ЕС и НАТО, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 1409
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15.03.2021 19:50 Ответить
Ну не візьмуть країну в НАТО і ЄС,де бухі поліціянти роблять смертельні дтп.
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15.03.2021 19:52 Ответить
а кто эти 43% против НАТО? Электорат Бойко Медведчука?
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15.03.2021 19:55 Ответить
"Таких не берут в космонавты"©
(группа "Манго-манго")
Вот те раз! Мы готовы? 30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Бесспорные победы в чемпионатах Европы по коррупции, бедности, слабости государства и прочему не менее позорному гавнищу. Просрали всё, что можно было просрать, к тому же - непрекращающиеся и небезуспешные попытки ещё просрать и то, чего нельзя просрать в принципе. Абсолютная безнаказанность всех тех, кто это гавнище устроил. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, одним словом, - полная жопа.
И тут на тебе - полным надежд голосочком: "Мы готовы вступить в ЕС и НАТО".
А не взяли, не берут и не возьмут в обозримом будущем.
P.s. Не факт, что вообще не возьмут - отдельно Галичину и Волынь могут и взять.
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15.03.2021 20:04 Ответить
давно готовы!
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15.03.2021 20:05 Ответить
а что ЕС и НАТО по поводу думают ?
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15.03.2021 20:08 Ответить
Хотят в ЕС и НАТО и голосуют за СН и ОПЗЖ.
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15.03.2021 20:12 Ответить
Когнітивний дисонанс!!)))
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15.03.2021 20:26 Ответить
36% ватных дебилов в стране
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15.03.2021 20:13 Ответить
Желательно учесть и мое мнение мне уже 8-й десяток но я уверен в том что Украина должна войти и в НАТО и в ЕС.Я хочу чтобы наша страна была в союзе с цивилизованными странами и не была поставщиком пушечного мяса для кремлевских упырей.
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15.03.2021 20:15 Ответить
Цілком згоден!! Я правда хлопчик ,мені лише 65 !!!)))
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15.03.2021 20:20 Ответить
Другого пути нет. Из советско-российского болота почти вылезли , теперь надо собрать все силы для вступления в ЕС и НАТО. Если бы еще Зеленский и его опричники понимали это...
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15.03.2021 20:20 Ответить
Саме так ,українці майже позбулись багатовікового московського ярма і отримали можливість побудови власної,сувереної,соборної держави !!)))
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15.03.2021 20:25 Ответить
Реально, Україна має лише два напрямка розвитку країни,це євроцивілізаційний чи кардинально протилежний,"взад в родную говєнь" Московію !!!)))
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15.03.2021 20:22 Ответить
Новость хорошая- Ахметов не хочет больше к рашистам
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15.03.2021 20:29 Ответить
Тогда пусть грабит Украину дальше, главное тест на лояльность прошел.
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16.03.2021 06:17 Ответить
НАТО
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15.03.2021 20:40 Ответить
украинцы вы заметили сколько ватников прорашистских набежало и воняют и воняют - не возьмут не дадут недостойны и т.д и т.п. ватники на йух! как завещал упоротый кобздон! это вот туда - в сторону монголии и кндр....
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15.03.2021 20:52 Ответить
Що цікаво, що ці графіки обернено пропорціонально співпадають з голосуванням за блок уродів+зажопів на останніх (місцевих) виборах...
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15.03.2021 21:16 Ответить
Рожденный ползать ,летать не сможет.
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15.03.2021 22:06 Ответить
пенсючня с Востока сама никогда не жила нормально, и своим детям не дает
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15.03.2021 22:53 Ответить
Пенсионер Иванов из Жмеринки согласен жениться на Анджелине Джоли.
Правда, сама Джоли пока не в курсе...
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16.03.2021 09:51 Ответить
 
 