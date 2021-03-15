"Слуги народа" попросят Разумкова пустить журналистов в кулуары Рады, - Корниенко

Депутатская фракция "Слуга народа" намерена во вторник отправить запрос на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, чтобы открыть кулуары на втором этаже парламента для работы журналистов.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На выполнение того, что обещал Давид Георгиевич (Арахамия, - Ред.) относительно открытия кулуаров Верховной Рады, завтра мы направим запрос председателю Верховной Рады", - сказал Корниенко на брифинге после заседания фракции в понедельник.

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