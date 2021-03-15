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"Слуги народа" попросят Разумкова пустить журналистов в кулуары Рады, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутатская фракция "Слуга народа" намерена во вторник отправить запрос на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, чтобы открыть кулуары на втором этаже парламента для работы журналистов.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На выполнение того, что обещал Давид Георгиевич (Арахамия, - Ред.) относительно открытия кулуаров Верховной Рады, завтра мы направим запрос председателю Верховной Рады", - сказал Корниенко на брифинге после заседания фракции в понедельник.

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Автор: Ольга Лузан
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"Слуги народа" попросят Разумкова пустить журналистов в кулуары Рады, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5939
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15.03.2021 19:45 Ответить
І Ківу запитали? Заважають мєдітірувати.
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15.03.2021 19:51 Ответить
Давид Георгиевич

"Слуги народа" попросят Разумкова пустить журналистов в кулуары Рады, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1416
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15.03.2021 19:47 Ответить
Рейтинги падають, вагнергейт на носі... Треба "вдувати" у вуха ще більше, ще частіше...
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15.03.2021 19:53 Ответить
Челобитную нада пррральна поднести з конвертом $$ в зубах та на колінах...
Як Мені за все життя подобається те, на що маєш Право, слово "прохати" чи "просити"...
На англійськом зовсім по іншому...
))
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15.03.2021 19:53 Ответить
Гнать надо их в шею !!!довели страну,сволочи
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15.03.2021 20:41 Ответить
перевирити спсписок ттих що просять - це як раз ті що перебіжать до Разумкова...
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15.03.2021 20:50 Ответить
 
 