853 8
"Слуги народа" попросят Разумкова пустить журналистов в кулуары Рады, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутатская фракция "Слуга народа" намерена во вторник отправить запрос на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, чтобы открыть кулуары на втором этаже парламента для работы журналистов.
Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На выполнение того, что обещал Давид Георгиевич (Арахамия, - Ред.) относительно открытия кулуаров Верховной Рады, завтра мы направим запрос председателю Верховной Рады", - сказал Корниенко на брифинге после заседания фракции в понедельник.
Также на Цензор.НЕТ: Премьер Таиланда Чан-Оча обрызгал антисептиком журналистов в ответ на неудобный вопрос. ВИДЕО
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Як Мені за все життя подобається те, на що маєш Право, слово "прохати" чи "просити"...
На англійськом зовсім по іншому...
))