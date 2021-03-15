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Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Захарова о

Россия рассматривает участие в "Крымской платформе" как недружественный к себе шаг и "прямое посягательство на ее территориальную целостность".

Об этом говорится в опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ комментарии Марии Захаровой, передает Цензор.НЕТ.

Россия воспринимает стратегию деоккупации Крыма, принятую СНБО Украины, а также инициативу "Крымская платформа" как "угрозу" и "посягательство на территориальную целостность РФ", заявила 15 марта спикер МИД России Мария Захарова.

"Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", - утверждает Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поддерживают инициативу Украины по "Крымской платформе". Пора прекратить оккупацию полуострова и агрессию на Донбассе, - посол страны в ООН Томас-Гринфилд

Напомним, "Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+50
Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ - Цензор.НЕТ 4846 Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ - Цензор.НЕТ 1902
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15.03.2021 19:48
+45
возвращать украденное - это угроза преступнику???
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15.03.2021 19:49
+34
Потянуло перегаром. Манька захерова решила толкнуть речь.
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15.03.2021 19:49
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Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ - Цензор.НЕТ 147
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15.03.2021 21:01 Ответить
смердючий скунс тебе товарищ.
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15.03.2021 21:32 Ответить
кассабы. зачем вы вывели из алкогольной комы марусю грязную голову?
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15.03.2021 20:41 Ответить
русские свиньи всегда визжат. Внимание на них обращать не стоит, разве шо поржать.
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15.03.2021 20:46 Ответить
ты им подвизгуешь свиноцабака...\молодэць...!\
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15.03.2021 20:49 Ответить
Та рузкие по жизни визгуны. Как зайдёшь где-нибудь на кацапии в транспорт - а там сплошной поросячий визг, аж уши закладывает...
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15.03.2021 20:49 Ответить
Скажу на доступном для кацапоїдів "язєкє":
Не ссьі, Маха, краденое все равно вазвращать придьотся.
Тут уж и к ***** ни хади.
Патамушта всьо праходит, и эта тоже прайдьот.😁
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15.03.2021 20:56 Ответить
Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ - Цензор.НЕТ 4791
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15.03.2021 21:04 Ответить
Онє в обчєствєнньіх мєстах і на пляжах дєтєй малолетніх піз#ят і орут. І норм... І скрєпно... Раньшє дралі їх хворостінамі по пятніцам для своєго удовольствія. То такой від людєй...
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15.03.2021 21:07 Ответить
Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ - Цензор.НЕТ 6998
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15.03.2021 21:13 Ответить
Украине пора ежедневно изготавливать фанерный макет кремля и ежедневно учится брать его штурмом а опосля сжигать ,ровно так же,как рашист брал рейхстаг- хрен один и тот же
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15.03.2021 21:24 Ответить
а разрушения вызванные следующим большим крымским землетрясением на чьи происки машка и её конюшня будут списывать? ))
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15.03.2021 21:25 Ответить
Ну, а інакше як - не як загрозу самодеокупації ж...
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15.03.2021 21:58 Ответить
Прорьіть судоходньій канал на перешейке, отделив крьім от материка и пусть остров крьім отправляется в автономное плаванье.
Увьі, в ближайшее время его вернуть не реально. Но работьі по возвращению крьіма не прекращать.
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15.03.2021 21:59 Ответить
Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ
=============
Правильно будет так: не угроза агрессии РФ, угроза для оккупанта РФ
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15.03.2021 22:02 Ответить
уродливая рашистская мразь.
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15.03.2021 22:03 Ответить
Захарова про "Кримську платформу": Всі зусилля Києва щодо повернення півострова можуть сприйматися тільки як загроза агресії проти РФ - Цензор.НЕТ 7853 Нє, ну це неполіткоректно. Зараз правозахисники возбудяться і такого понаписують...
Тре' шрайбати якось так: особа зайввохромосомного походження, гарна альтернативною красою. Або: самиця мумя шокуючої зовнішності.
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16.03.2021 02:19 Ответить
Захарова про "Кримську платформу": Всі зусилля Києва щодо повернення півострова можуть сприйматися тільки як загроза агресії проти РФ - Цензор.НЕТ 3137
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15.03.2021 23:52 Ответить
Боже... такі новини наніч...
Ну, все: про еротичні сновидіння можна навіть і не мріяти.
Захарова про "Кримську платформу": Всі зусилля Києва щодо повернення півострова можуть сприйматися тільки як загроза агресії проти РФ - Цензор.НЕТ 5341
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16.03.2021 01:45 Ответить
Кокаин» из Аргентины в Москву доставил самолет из отряда Рассия»
самолет принадлежит специальному летному отряду «Россия» Управления делами президента! Захарова смешная и как вся фашистская власть кремля которая под коксом.

КРЫМ юридически принадлежит Украине это территория Украины! О чем она там коксонутая кукарекает не понятно.
Захарова про "Кримську платформу": Всі зусилля Києва щодо повернення півострова можуть сприйматися тільки як загроза агресії проти РФ - Цензор.НЕТ 6425
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16.03.2021 00:37 Ответить
кацапня всегда брешет, просто переверните ее слова и узнаете правду
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16.03.2021 01:15 Ответить
...нє пріхадя в сазнаніє, маруська-дарожка дала каммєнтарій...
От яку дію чинить "кокс" на аффцу-бєз-мазгофф.
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16.03.2021 01:43 Ответить
да мост разебашить, и зачищать крым
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16.03.2021 07:55 Ответить
чорти скачуть хрєн лохмачуть...
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16.03.2021 08:27 Ответить
Захарова про "Кримську платформу": Всі зусилля Києва щодо повернення півострова можуть сприйматися тільки як загроза агресії проти РФ - Цензор.НЕТ 3572
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16.03.2021 10:51 Ответить
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