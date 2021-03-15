Захарова о "Крымской платформе": Все усилия Киева по возвращению полуострова могут восприниматься только как угроза агрессии против РФ
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Россия рассматривает участие в "Крымской платформе" как недружественный к себе шаг и "прямое посягательство на ее территориальную целостность".
Об этом говорится в опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ комментарии Марии Захаровой, передает Цензор.НЕТ.
Россия воспринимает стратегию деоккупации Крыма, принятую СНБО Украины, а также инициативу "Крымская платформа" как "угрозу" и "посягательство на территориальную целостность РФ", заявила 15 марта спикер МИД России Мария Захарова.
"Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", - утверждает Захарова.
Напомним, "Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.
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Не ссьі, Маха, краденое все равно вазвращать придьотся.
Тут уж и к ***** ни хади.
Патамушта всьо праходит, и эта тоже прайдьот.😁
Увьі, в ближайшее время его вернуть не реально. Но работьі по возвращению крьіма не прекращать.
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Правильно будет так: не угроза агрессии РФ, угроза для оккупанта РФ
Тре' шрайбати якось так: особа зайввохромосомного походження, гарна альтернативною красою. Або: самиця мумя шокуючої зовнішності.
Ну, все: про еротичні сновидіння можна навіть і не мріяти.
самолет принадлежит специальному летному отряду «Россия» Управления делами президента! Захарова смешная и как вся фашистская власть кремля которая под коксом.
КРЫМ юридически принадлежит Украине это территория Украины! О чем она там коксонутая кукарекает не понятно.
От яку дію чинить "кокс" на аффцу-бєз-мазгофф.