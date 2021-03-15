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Новости Политика Украины
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Рудьковский (340) Слуга народа (2548) Корниенко (651) Семинский Олег (45)

Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к

Разговор народного депутата Олега Семинского (фракция "Слуга народа") о готовности заплатить 7 млн долл., чтобы попасть в избирательный список любой партии, был давно и не имеет отношения к партии "Слуга народа",

ОБ этом заявил первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как я понял, эти разговоры были достаточно давно, они относятся к тем этапам, когда о партии "Слуга народа" точно речь не шла, а может шла, но не в таком плане, что она будет баллотироваться в Верховную Раду",- сказал Корниенко на брифинге.

По словам Корниенко, в разговоре Семинского и Рудьковского речь якобы шла о партийном списке, а Семинский баллотировался как мажоритарщик на 205-м округе. Корниенко считает, что говорить о каких-то подозрениях в адрес "Слуги народа" в данном случае не стоит.

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Ранее была обнародована аудиозапись якобы разговора действующего депутата от "Слуги народа" Олега Семинского с экс-нардепом и бывшим министром транспорта Украины Николаем Рудьковским. Согласно аудиозаписи, действующий депутат от партии "Слуга народа" готов был потратить до 7 миллионов долларов на получение мандата.

Напомним, в 2021 году СБУ заявила о раскрытии похищения бывшего руководителя "Нефтегаздобычи" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов. Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).

25 февраля в Офисе генпрокурора заявили о сообщении о подозрении по делу похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" 5 лицам, в т.ч Рудьковскому.

26 февраля Рудьковский заявил, что находится на отдыхе за границей и непричастен к похищению Семинского.

3 марта он вернулся в Украину. В аэропорту Борисполь Рудьковкому вручили подозрение.

Также читайте: Катеринчук стал адвокатом Рудьковского по делу о похищении Семинского

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+27
Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 5989 Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 3827
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15.03.2021 20:39
+11
новый прайслист теперь у брата ермака. за 7 лимонов сегодня и прыщ не вскочит.
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15.03.2021 20:36
+10
бабадааааа карабельная сААААсасна
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15.03.2021 20:37
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Правила форума Совет форумчан
Так да не так. То да не то. Не оком ни о чем!!!
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15.03.2021 20:33 Ответить
І тут прокол у порохоботів. І срака близько, а вкусити ніяк)))
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15.03.2021 20:34 Ответить
Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 5327 Звісно, а як інакше.
"Цензор, НЕТ", який виклав запис розмови, це філія порохоботів. Яка друкує фейки і ставить палки в колеса пліснявим та їх "велічайшему" лідеру Бубочці, на шляху до "кінця епохи бідності" та зниженню тарифів. Ви нас розкусили.
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15.03.2021 20:54 Ответить
Але ж він ДІЮЧИЙ депутат СН.
Отакі злодії та пройдисвіти там позбирались.
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15.03.2021 21:36 Ответить
Не те, що плівки Деркача і вбивство брата від Зебізян😂
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15.03.2021 21:39 Ответить
олена, ты дура! веришь зеленожопым?))))) Тогда совсем полная дура
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15.03.2021 21:44 Ответить
А Ви, мадам, пустунка...
Самотня пустунка...
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15.03.2021 21:55 Ответить
новый прайслист теперь у брата ермака. за 7 лимонов сегодня и прыщ не вскочит.
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15.03.2021 20:36 Ответить
бабадааааа карабельная сААААсасна
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15.03.2021 20:37 Ответить
в СН ні дня щоб без зашквару, Корнієнко а ти не сциш що "викопають" і твої грішки? гівно воно ж таке, не тоне Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 369
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15.03.2021 20:37 Ответить
Це було давно й не правда и ваащє ми святі та божі
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15.03.2021 20:38 Ответить
Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 5989 Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 3827
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15.03.2021 20:39 Ответить
Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 4409
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15.03.2021 20:42 Ответить
Как всегда,пошли отмазки голимые.люди вамне надоело ???
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15.03.2021 20:43 Ответить
Да действительно, какие могут быть претензии: если заплатил 7 миллионов за место, значит честный человек!
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15.03.2021 20:45 Ответить
Представляете, как взвыли бы зебилы, если-бы нечто подобное, нарыли в разговорах партии ЕС???!!! А так, ничего особенного - я не я и лошадь не моя, давно было, не помню и не имею отношения, прям как рашка к агрессии и оккупации...
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15.03.2021 20:45 Ответить
... да и бабки мы уже потратили, нет их - бабок Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 9758
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15.03.2021 20:52 Ответить
а откуда об этом знает бабада ???? - это раз
а давно...и за 7 млн - это как бы не криминал??? - это два
как задолбал этот лядский продажный цирк - это и три и четыре и 100500
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15.03.2021 20:46 Ответить
шо самое интересное на записи семинский не уточнял в какой валюте были эти "7 лимонов". так что Корниенко в курсе . спалился баран зеленый
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15.03.2021 21:00 Ответить
Настамнет.
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15.03.2021 20:46 Ответить
Все-таки нужно уточнить, если к примеру он купил это депутатское место за 7 лямов у Порошенко, то почему он оказался депутатом от "слуги народа"?
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15.03.2021 20:48 Ответить
"Іхтамнєт" по-зеленому. Чекаємо "Вирвано з контексту", "Ви не так все зрозуміли" і постиків від Мендель
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15.03.2021 20:49 Ответить
Сорвали с языка!))) Им всем давно уже нужно вырвать контекст
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15.03.2021 21:46 Ответить
Це все попередники і "клятий Порошенко"😊шоу блазнів "for ever"
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15.03.2021 23:17 Ответить
да ви шо!?
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15.03.2021 20:50 Ответить
Ну да...ну да. І Татаров давно був копупціонером, і Семінській тоже не зараз мандат купував. Всі зелені правильні пацани. А виборцям зелених телевізор скаже все що потрібно.
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15.03.2021 20:50 Ответить
Это в другую партию такие расценки. В СН значительно дороже.
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15.03.2021 20:51 Ответить
Чувак просто рилом не підійшов для зє-шобли, от якби за ним було зґвалтування чи крадіжка, тоді й без 7 лямів прийняли.
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15.03.2021 21:01 Ответить
А где это видно давно или вчера слов к уголовному делу не пришьеш Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 3677
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15.03.2021 21:04 Ответить
у корупционеров нета срока давности , Все равно что бабломойского в минюсте США можно было бы оправдывать фразой которую глаголит Корниенко Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 3506
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15.03.2021 21:06 Ответить
Конечно Семинский очень хотел потратить 7 миллионов баксов на мандат депутата СН, но СН такие принципиальные, что приняли его даром. Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 3520
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15.03.2021 21:07 Ответить
Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко - Цензор.НЕТ 3651
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15.03.2021 21:26 Ответить
Рудьковский был заочно арестован в РФ 26 мая 2016 года по делу о нападении на российское посольство в Киеве.28 сентября 2018 года он был задержан в Москве и помещен под стражу.когда они базарили не понятно. наврядли Мутьковский тер по телефону с кичи.
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15.03.2021 21:29 Ответить
Да, если честный человек, то тогда, откуда же у него взялось 7 миллионов доляров???
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15.03.2021 21:29 Ответить
Это реально могло быть давно, потому что, если читать хотя бы все, что дают в эфир, этот человек сказал о готовности войти в любую партию, вплоть до коммунистов. Коммунисты уже в 2014 году не принимали участие в выборах - их запретили.
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15.03.2021 21:41 Ответить
PS Это не говорит о том, что он не заплатил за нынешний мандат, а только о том, что слитый в сеть разговор мог быть далеко не сейчас, как минимум, при Януковиче.
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15.03.2021 21:44 Ответить
Вчера было по 3,а сегодня по пять. ***...вас в рот,слуги вы наши.
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15.03.2021 21:42 Ответить
****** как дышит. Мажоритарщик плясал от СН. Мерзкие ублюдочные животные
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15.03.2021 22:18 Ответить
Вы не понимаете, это не то, это было ещё при Порошенко Розмова Семінського про готовність заплатити $7 млн за отримання мандата була давно і не має стосунку до "Слуги народу", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5827
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16.03.2021 11:05 Ответить
 
 